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Informação. Notícias das 15:00 com o José Rafael Lopes. José, 10 zonas do Conselho de Almada vão ficar sem água a partir das 22:00 de hoje. O corte vai durar até às 06:00 de domingo.

Este corte abrange as zonas de Pragal, Monte da Caparica, Caparica e Feijó. A nota foi divulgada nas redes sociais da Câmara Municipal de Almada e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada. A água vai voltar às torneiras do município de forma gradual. A Câmara Municipal avisa que a reposição da água pode chegar em momentos diferentes dentro destas 10 zonas afetadas. Estão, a partir de hoje também, vários equipamentos desportivos municipais com condicionamentos no acesso, isto numa altura em que o município de Almada enfrenta uma crise no abastecimento de água. Segundo a Câmara, é o resultado de um aumento significativo do consumo. Almada está numa situação de alerta desde quarta-feira. Devido aos constrangimentos, está também proibido o uso de água que não corresponda a uso doméstico ou essencial.

A FENPROF considera patética a decisão do governo de pagar horas extraordinárias aos professores que estão a corrigir os exames nacionais do 12º ano.

Esse anúncio de pagamento de horas extras foi feito esta manhã pelo porta-voz do PSD, Sebastião Pogalho, que enalteceu o esforço que está a ser feito pelos docentes. Disse também que o formato desse pagamento extraordinário está a ser definido e vai ser anunciado pelo Ministro da Educação. Confrontado com esta decisão, o secretário-geral da FENPROF, José Feliciano Costa, considera que o pagamento de horas não resolve os problemas de fundo.

O que está aqui em causa é um processo escolar dos alunos, um percurso e a entrada no ensino superior. Era isso que eles queriam neste momento, e isso não se resolve com horas extraordinárias. A resolução passa por outras políticas para a educação. E isso, de facto, não acontece ainda. E não é o problema das horas extraordinárias, é o problema de perceber que tem que haver mudanças profundas no sistema educativo e depois vamos começar a tentar resolver o problema. Agora, este anúncio de horas extraordinárias parece-nos uma coisa, sinceramente, até patética.

A reação da FENPROF ao anúncio de Sebastião Pogalho, José Feliciano Costa insiste ainda na falta de condições para que o ministro da Educação se mantenha no cargo.

É estranho. Não sei se o governo já perdeu a confiança política no ministro Fernando Alexandre. Não sei. Se ele apresenta um porta-voz, não é uma solução nenhuma, a questão das horas extraordinárias, portanto é no mínimo estranho. Até porque nós também entendemos que, face a tudo o que está a acontecer, o ministro da Educação não nos parece que tenha condições para continuar no cargo, não nos parece que esteja à altura das exigências e das responsabilidades inerentes ao cargo que ocupa.

José Feliciano Costa, da FENPROF, em declarações na Rádio Observador, a pedir a demissão do ministro da Educação.

José Luís Carneiro não reagiu à medida, mas criticou a forma como o governo tem gerido o processo.

O secretário-geral do PS lembra que o governo tinha prometido apresentar as avaliações a horas, cenário que José Luís Carneiro diz que não tem acontecido e sublinha essa promessa falhada pelo governo.

No dia 17, o governo prometeu apresentar as avaliações dos alunos. Mas no dia 17, há algo que eu posso garantir: é que ficará muitos assuntos por resolver, nomeadamente a viabilidade das candidaturas de muitos alunos ao ensino superior. Estou convencido que está mesmo colocada uma crise de confiabilidade no modelo de avaliação e na classificação que foi feita por parte deste governo e do falhanço que resulta do governo.

José Luís Carneiro, em Braga, onde garantiu também que os professores merecem mais respeito e deixou críticas a Luís Montenegro.

Os professores não estão à venda. Temos um primeiro-ministro que esteve no mundial de futebol quando o país estava em situação de alerta, ou seja, quando a vida das pessoas está em risco. O primeiro-ministro regressa do futebol e temos as famílias a viver momentos de profunda angústia. E vemo-lo a responder numa matéria desta natureza, num festival de música, mostra tudo sobre a insensibilidade de alguém que, do meu ponto de vista, está a trabalhar para ser um dos piores primeiros-ministros desde o 25 de abril até hoje.

As críticas de José Luís Carneiro à entrada para o Congresso Federativo do Partido Socialista.

A líder da bancada parlamentar do LIVRE diz que no futuro o partido vai conseguir chegar ao governo.

Promessa feita por Isabel Mendes Lopes no Congresso do LIVRE, que acontece em Sintra. A porta-voz do LIVRE encabeça a lista A para a eleição ao grupo de contacto, o órgão executivo do partido. Isabel Mendes Lopes diz que o LIVRE tem de apresentar propostas concretas para combater o governo da AD, mas sublinha que o partido não quer ficar pela oposição. Como tal, aponta essa ambição de um dia chegar ao governo.

Nós ouvimos muitas pessoas a clamar por uma refundação da esquerda, para a esquerda pensar no que tem de fazer para conseguir singrar. Ora bem, está aqui a refundação da esquerda. Da esquerda que quer crescer, e quer crescer mais para ter o poder de mudar as coisas. Da esquerda que não tem medo de dizer que quer ser governo. Quer ser governo nas freguesias, nas câmaras municipais, nas regiões autónomas e no governo da República. Porque é no poder executivo que nós mudamos mais diretamente a vida das pessoas e o rumo do país

Palavras de Isabel Mendes Lopes no Congresso do LIVRE. Diz que não é inevitável o país ser governado pela direita. Já Jorge Pinto, que pretende substituir Rui Tavares na dupla liderança do LIVRE, aponta o dedo à direita, critica o governo de agir como se tivesse maioria absoluta, quando é um governo minoritário e utiliza o setor da habitação como exemplo.

Não é inevitável termos um governo que, quando apresenta medidas para o setor da habitação, se calhar aquele onde mais coragem era preciso tomar decisões, todas e cada uma das medidas apresentadas pioram a qualidade de vida dos portugueses. Pioram a balança entre o poder dos proprietários e o poder dos inquilinos. Isso não é inevitável. E lá estaremos, certamente, na Assembleia da República para dizer que conosco isso não vai passar.

Jorge Pinto, no Congresso do LIVRE, ele que tenta alcançar o lugar de vice-líder do partido, que é neste momento de Rui Tavares, que vai deixar a liderança do LIVRE.

No Irão, o líder supremo promete vingança pela morte do pai.

Ali Khamenei foi morto nos primeiros ataques dos Estados Unidos e nos ataques de Israel contra o Irão. Foi sepultado ontem, depois de uma cerimônia que juntou milhões de pessoas no Irão e também no Iraque. Agora, nas primeiras palavras, depois das cerimônias funebres do pai, Mostafa Khamenei afirma que a vingança é uma exigência que deve ser cumprida. É a expressão utilizada pelo líder supremo do Irão.

Vamos às notícias de âmbito local.

Começamos nas Caldas da Rainha. Já é conhecida a causa dos casos de intoxicação alimentar. Foi um surto de norovírus, de acordo com os resultados dos exames de laboratório. Este vírus levou mais de 120 pessoas a terem dor de cabeça, dores abdominais e outras indisposições. Destas mais de 120 pessoas, 68 foram mesmo para as urgências, embora não haja registro de casos graves. Em Almada, o evento Corrida Noturna, que estava marcado para hoje, foi adiado devido às falhas de água. Fica marcado para o dia 5 de setembro. A decisão foi da Junta de Freguesia da Costa da Caparica e tendo em conta o estado de alerta decretado pela Câmara Municipal de Almada. A autarquia lamenta os transtornos que este adiamento possa causar a todos os atletas e os restantes envolvidos. Em Matosinhos, o Corredor Verde do Leça está nomeado ao Prêmio Europeu de Espaço Público Urbano. É uma das mais importantes distinções internacionais na área do urbanismo, arquitetura paisagista e também valorização do espaço público. Este projeto do Corredor Verde do Leça, atravessa os municípios da Maia, Santo Tirso, Valongo e Matosinhos, foi distinguido pela criação de 22 hectares de espaço público linear como uma importante infraestrutura da paisagem. Em Leiria, a Junta Regional atribuiu uma medalha de agradecimento ao município de Porto de Mós, medalha de bronze. O reconhecimento surge na sequência das celebrações do centenário do escutismo na região de Leiria-Fátima, que tiveram lugar no ano passado. No discurso de agradecimento, o chefe da regional de Leiria-Fátima agradeceu a forma como o município tem ajudado, de forma consistente, a educar crianças e jovens. Em Ovar, hoje há Festival Soundwaves, em Esmoriz. Este evento, o Festival Soundwaves, tem dois palcos. Conta no cartaz com artistas como Adrian Mills, Claudi, Clovama e também Becda. Em Sintra, ainda decorre a Feira Medieval, que começou há dois dias na Praça Dom Fernando II, vai prolongar-se até amanhã. Hoje está aberta desde as 11h, fica até à meia-noite. Amanhã é igual. No cartaz desta Feira Medieval de Sintra há teatros, espetáculos de fogo e também combates medievais.