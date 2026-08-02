Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Rádio Observador. Começa agora o Jornal das Três, edição de Martim Madeira. Martim, a morgue de Ceuta tem neste momento 88 corpos.

É o que revela ao jornal "El País", o autarca da cidade. Isto apesar de os números avançados pelo governo espanhol apenas indicarem 72 vítimas mortais. O governante lamenta, mesmo assim, as mortes de um lado e do outro da fronteira. Segundo o autarca, Marrocos também está a retirar vítimas da água. Neste momento, o exército espanhol está a distribuir água aos migrantes que continuam em Ceuta. Muitos deles encontram-se há cinco dias sem comer e sem beber.

E o líder do partido radical de direita espanhol, Vox, diz que a entrada de migrantes em Ceuta é um ato de guerra promovido por Marrocos.

Em Ceuta, Santiago Abascal reitera a ideia propagada nas redes sociais e dita pelo líder do principal partido de oposição espanhol, o PP, no dia de ontem, de que Marrocos colocou deliberadamente estes migrantes em Ceuta. O líder do Vox fala numa invasão e num ataque à soberania espanhola.

Estamos perante um ataque brutal à nossa soberania e à segurança dos espanhóis. Estamos perante uma invasão e perante um ato de guerra promovido por Marrocos e permitido por Pedro Sánchez de diferentes maneiras.

Na rede social X, Santiago Abascal afirma também que em Ceuta estão milhares e milhares de invasores e que nenhum regressou a Marrocos, apesar das forças de segurança dizerem que já voltaram cerca de 73,5 mil.

O representante do governo espanhol em Ceuta diz que a entrada de milhares de migrantes vindos de Marrocos obrigou à criação de um centro de acolhimento e triagem.

Em conferência de imprensa, Miguel Pérez Triano afirma que foi necessário recorrer a medidas excepcionais para atender todas as pessoas que chegavam por mar e garantir a segurança da cidade. O representante diz que se procedeu à organização de um novo centro de acolhimento de migrantes para a triagem e admissão em centros de estadia temporários.

Até àquele momento, estivemos a discutir as crises migratórias que enfrentamos e as medidas adotadas para lidar com elas. As medidas adotadas naquele período, que anunciamos justamente naquela quinta-feira, incluiu o aumento em nove pessoas do efetivo do Serviço Marítimo da Guarda Civil. Além disso, iniciaram-se os preparativos para um centro temporário de acolhimento e triagem. Trata-se de um novo tipo de instalação introduzido pelo Pacto Europeu sobre Migração e Asilo, que é concebido como o local onde a Polícia Nacional pode manter migrantes para realizar a triagem, antes que eles passem por trâmites posteriores ou sejam admitidos em um centro de estada temporária.

Miguel Pérez Triano diz ainda que o que aconteceu foi uma clara violação da integridade territorial de Ceuta e que está em permanente contacto com o governo espanhol na resposta à crise migratória.

Martim, a equipa de reportagem do Observador dá conta de um reforço policial em Ceuta.

Com carros de combate junto a supermercados e outros espalhados por toda a cidade, é o que nos conta a Inês André Figueiredo, enviada especial do Observador a Ceuta. Diz ainda que há menos migrantes nas ruas, mas que os que se mantêm pela cidade têm o objetivo de não regressar.

Neste momento, a realidade pressupõe tanques do exército espanhol nas ruas, polícia por todo lado. Estes tanques estão à porta dos supermercados e as pessoas de Ceuta com quem temos falado têm mostrado que só assim se conseguem sentir seguras. Esses tanques estão aqui para dar essa sensação de segurança, mas o trabalho do exército espanhol está longe de ter terminado. Agora que a situação na praia, na fronteira entre Espanha e Marrocos está muito mais calma, depois de ter sido colocada boia com cerca de 500 metros para complicar a chegada dos migrantes, por assim dizer, a verdade é que o exército está espalhado por toda a parte e o que se está a fazer é tentar encaminhar os migrantes que ainda estão na cidade para o passadiço que leva a essa fronteira, para que regressem a Marrocos. O número de pessoas que passam nesse corredor tem vindo a diminuir significativamente, porque neste momento, quem está em Ceuta vai jurando que está para ficar e que fará tudo para conseguir uma passagem para o território europeu. Os centros de alojamento temporários estão completamente cheios e à porta destes centros há centenas de pessoas à espera de uma vaga.

Reportagem da Inês André Figueiredo, a partir de Ceuta, a dar conta da situação na cidade.

Seguimos com as notícias. Na terça-feira vai decorrer um conselho da União Europeia de Ministros do Interior.

Vários Estados-membros têm tido reações divergentes entre pedidos para o maior controle das fronteiras e a suspensão dos acordos Schengen. Na análise, o tenente-general Marcos Ronha considera que alguns governos tiveram uma reação brusca, tendo em conta que Ceuta não faz parte do espaço Schengen.

Há uma polarização de posições, neste caso, da imigração. Os países que têm mais preocupações com a questão do tratamento político do fenómeno das migrações, tiveram uma reação relativamente um pouco mais brusca do que aquilo que era necessário. Para já, é preciso também pôr a questão em contexto. Ceuta não faz parte do espaço Schengen. O que alguns países disseram parece que tinha havido uma invasão do espaço Schengen, o que não é verdade. A questão mais sensível da segurança é uma questão mais dos países, embora há sítios onde tem que haver coordenação entre os países, que é o caso, por exemplo, de nós, Portugal e Espanha, naturalmente, temos uma fronteira contígua da União Europeia, que tem que ser tratada de forma articulada.

O tenente-general Marcos Ronha, na análise à crise migratória em Ceuta, no Gabinete de Guerra desta manhã.

Entretanto, o Papa diz estar atento ao que considera ser uma situação alarmante.

Leão XIV deixou uma oração a todos os que estão envolvidos nesta crise migratória em Ceuta. No Vaticano, o líder da Igreja Católica pede soluções para os problemas e assegura que Ceuta precisa de paz, estabilidade e justiça.

Sigo com preocupação a alarmante situação em Ceuta. Peço a Deus, por intercessão do nosso Senhor de África, que se possam encontrar soluções de paz, estabilidade e justiça. Continuemos a pregar pela paz, porque no mundo existe uma guerra. Temos de encontrar soluções diplomáticas para os conflitos. Recordemos todas as vítimas das hostilidades, sobretudo as mais fracas e indefesas: crianças, idosos e doentes.

O Papa Leão XIV, no Vaticano, a garantir que a Igreja está atenta à situação em Ceuta.

E viajamos agora até ao Médio Oriente. Donald Trump diz que cancelou o ataque previsto contra o Irão por estar perto de fechar um acordo.

O presidente norte-americano afirma que estava pronto para atacar o Irão com terror e força militar que não eram vistos desde a Segunda Guerra Mundial, mas explica que aceitou travar a ofensiva a pedido do Irão e de outros países do Médio Oriente após terem sido alcançadas bases para um novo acordo. É o que escreve Trump numa publicação na rede Truth Social.

Na atualidade nacional, os incêndios em curso no distrito de Vila Real entraram em fase de resolução.

Aquele que continua a concentrar mais operacionais é o incêndio em Vale de Passos. A Luz, a Proteção Civil, adianta que o incêndio sofreu reacendimentos fortes durante a noite, garante, no entanto, que foram combatidos e que o incêndio se encontra controlado. O comandante afirma ainda que os operacionais e os meios vão continuar no terreno para que as chamas não voltem a sair do controle. O incêndio em Vale de Passos tem, neste momento, mais de 700 operacionais no terreno, apoiados por 240 viaturas e três meios aéreos. A Proteção Civil explica que o incêndio está controlado, mas ainda não foi extinto.

E agora com oito minutos para lá das 15h, vamos ao noticiário local.

Em Santarém, a Câmara Municipal do Sardoal quer candidatar a nova creche e financiamento comunitário através dos investimentos territoriais integrados. A autarquia pretende reduzir o peso da obra no orçamento do município, que deve estar concluída até ao final do ano. O presidente da Câmara de Sardoal diz estar confiante na possibilidade de obter apoio financeiro para o novo equipamento. Em Aveiro, a Câmara da Murtosa vai remodelar e reforçar as infraestruturas dos sistemas de drenagem do Conselho. A autarquia assinou um protocolo de colaboração com as empresas Águas da Região de Aveiro e Águas do Centro Litoral, que vão assumir os custos da operação. A intervenção tem o objetivo de evitar as descargas a céu aberto, com riscos para o ambiente e para a saúde pública. O município de Ourém vai avançar com a reparação do multiuso de Caxarias, onde funciona o centro de saúde. O edifício foi um dos mais afetados pela Depressão Christine no início do ano, com danos nas coberturas e em vários equipamentos técnicos. A intervenção representa um investimento de mais de 100 mil € e deve ficar concluída no prazo de 70 dias. Em Sesimbra, o Parque do Estádio, na Avenida Liberdade, funciona a partir de hoje com uma zona gratuita e outra reservada a moradores e trabalhadores. O acesso passa a ser controlado por cancelas inteligentes, com abertura por leitura ótica das matrículas registadas. O equipamento foi instalado no âmbito do bairro comercial digital WOW Sesimbra, uma candidatura à autarquia a fundos do PRR. Em Sintra, a Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ desmantelou um grupo criminoso. Cinco homens foram detidos por suspeitas de rapto, extorsão e tráfico de droga, no âmbito da investigação de um crime ocorrido em abril. Os suspeitos têm idades compreendidas entre os 29 e os 42 anos e vão ser presentes ao primeiro interrogatório judicial para conhecerem as medidas de coação. Está a decorrer a sexta edição do Animar Matosinhos. O evento arrancou ontem, ao final da tarde, nos Jardins do Senhor do Padrão e vai ocupar o espaço durante três fins de semana, até ao dia 16 deste mês. O Animar Matosinhos junta música ao vivo, gastronomia, atividades para todas as idades, num dos pontos mais emblemáticos da cidade. O evento aposta ainda na sustentabilidade, promovendo a utilização de copos reutilizáveis.

E fica por aqui o jornal das 15h, com Martim Madeira. Está de regresso às 15h30. Até já.

Até já.

E já a seguir temos Fora do Baralho.