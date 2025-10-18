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Notícias. Vamos ao Jornal das Quatro, com edição do Miguel Gato. E Miguel, André Ventura deixa duras críticas a Henrique Gouveia e Melo por ter dito que tinha em Mário Soares um modelo de Presidente da República em que mais se revê.

Em causa está uma entrevista à Agência Lusa do almirante Gouveia e Melo, uma entrevista que saiu esta manhã, em que Henrique Gouveia e Melo deixa elogios à presidência de Mário Soares e também de Ramalho Eanes. O presidente do Chega, que está esta tarde na conferência evocativa dos 50 anos de vida do Instituto Amaro da Costa, reage assim às palavras do almirante.

Eu ouvi hoje, volto a dizer, o almirante Gouveia e Melo, dizer que se revê na presidência do doutor Mário Soares. Se há alguém em que Adelino Amaro da Costa não se reveria, seria na presidência do doutor Mário Soares. Ouvi hoje Gouveia e Melo dizer que ao fim de 10 anos um imigrante é tão português como nós, que um indivíduo do Bangladesh, da Índia, do Paquistão, é tão português como nós. Eu queria alertar para isto e queria chamar a atenção disto. Isto não é uma candidatura de alguém que ama o seu país, é uma candidatura de alguém que pensa como a esquerda pensa.

Henrique Gouveia e Melo disse nesta entrevista à Agência Lusa que um imigrante com 10 anos de vida em Portugal é tão português como um cidadão luso. Declarações que André Ventura, líder do Chega, condena.

E o candidato presidencial apoiado pelo PCP, António Filipe, diz que não está preocupado com outras candidaturas à esquerda.

Isto no dia em que Catarina Martins apresentou a candidatura à Presidência da República. António Filipe está em Lisboa numa manifestação de apoio à Palestina. Em direto do local está a jornalista Francisca Ré. Francisca, que mais disse António Filipe?

O candidato presidencial apoiado pelo PCP não quis comentar diretamente a candidatura de Catarina Martins. No entanto, António Filipe diz que os nomes que estão na corrida de Belém não o assustam.

Com aquilo que proponho enquanto presidente da República, os cidadãos avaliarão. Cada candidatura tem de valer por si, independentemente das outras candidaturas que possam surgir. E, portanto, eu não estou preocupado com outras candidaturas, estou só preocupado em apresentar-me perante o povo português com os propósitos com os quais me candidato. E os outros candidatos, enfim, farão por si, farão a sua vida e eu acho que não devo comentar outras candidaturas que apareçam.

António Filipe diz então que vai lutar por um resultado independente nas eleições e deixa a escolha aos cidadãos. Falou ainda sobre a proibição do uso da burca nos espaços públicos. António Filipe diz que esta medida se trata de uma manobra de diversão, que não resolve nada, pelo contrário, diz que esta medida só vai levar a que as mulheres não possam sair à rua. António Filipe participa a esta hora numa manifestação em Lisboa para apoiar o povo palestiniano, que junta centenas de manifestantes. A marcha com o lema "Todos pela Palestina, fim ao genocídio e fim à ocupação" começou às 15h, na Praça do Arieiro. Segue agora para o Fórum Lisboa. Veem-se muitas bandeiras da Palestina. Os manifestantes trazem cartazes na mão e gritam várias frases, entre elas, "De Lisboa à Palestina, a acabar com a chacina". Muitos manifestantes trazem aos ombros lenços tradicionais da Palestina. Vê-se também um cartaz muito grande que contém os nomes das crianças que foram vítimas dos ataques de Israel na Faixa de Gaza. Estas ações para apoiar o povo da Palestina têm vindo a ganhar cada vez mais força em Portugal. Já são mais de 120 organizações nacionais que se juntam a esta campanha de solidariedade com o povo palestiniano.

Francisca Ré, que acompanhou António Filipe, que está no Arieiro, em Lisboa, numa ação de solidariedade com o povo palestiniano e que comentou essa candidatura apresentada por Catarina Martins.

Catarina Martins, que precisamente quer uma convergência de esquerda em torno da sua candidatura à Presidência da República.

A candidatura que foi apresentada na cidade do Porto, a antiga coordenadora do Bloco de Esquerda sublinha o compromisso desta candidatura com a democracia, que não se define por fronteiras partidárias, Maria Rico.

Um discurso mais pessoal do que político. Catarina Martins apresentou-se no Porto, terra natal, como candidata cujo compromisso é para com a democracia.

Candidato-me para ser a presidente que cuida da democracia. Uma democracia forte, que ocupa todos os lugares das nossas vidas. É o tempo urgente desse encontro, de levantar essa torrente. Temos em nós a força para o fazer. Apresento-me como candidata a presidente de Portugal com a minha vida e a minha experiência por inteiro. Aqui estou como sou.

Uma democracia que precisa, aos olhos da candidata, de todos.

A candidatura presidencial é pessoal, mas é tão forte quanto mais partilhada. Termino, por isso, com um apelo e um compromisso. O apelo a que façamos deste movimento um espaço de encontro, de convergência. Esta candidatura não se define por fronteiras partidárias. Dialoga com todas as pessoas, de todos os caminhos da política empenhada na democracia e que não desistem de um país melhor.

Uma candidatura, garante Catarina Martins, que terá os portugueses no epicentro.

Com esta candidatura, a campanha presidencial não será o debate entre a tragédia e o mais do mesmo. Será sobre a vida, será sobre o sonho. Esta é a candidatura que abraça a força do país que não desistiu e que se quer reinventar.

E deixa uma mensagem final de esperança.

Mas não acreditem em quem nos diz que é tarde demais. Essa é a velha armadilha de quem ganha com a desistência do povo.

Catarina Martins evocou o povo e a democracia como os dois principais focos na apresentação da candidatura à Presidência da República na cidade invicta.

Maria Rego que acompanhou a apresentação de candidatura presidencial de Catarina Martins, uma cerimónia que contou com a presença de Mariana Mortágua, líder do partido, e também Fabian Figueiredo.

Mudamos de tema. O PS quer ouvir na especialidade as confissões religiosas sobre a aprovação da proibição do uso de burca no espaço público.

Um projeto de lei apresentado pelo Chega, aprovado ontem na Assembleia da República com os votos favoráveis da direita e com o voto contra do PS e de toda a esquerda. Ouvido no Explicador desta manhã, o deputado Pedro Delgado Alves diz que o Parlamento não deve legislar sem ouvir as comunidades afetadas e deixa ainda críticas a PSD, CDS e Iniciativa Liberal por terem aprovado este projeto de lei do Chega.

Por muito impopular que seja, por muito que o discurso populista seja mais fácil de vender, o PSD, a IL, o CDS tinham a obrigação de enquanto partidos democráticos, que durante muitos anos eram bastiões da defesa das liberdades fundamentais, da liberdade religiosa, deviam ter dito: "Não, isso que o Chega nos apresenta é uma coisa que não serve. Podemos até fazer este debate, mas não é nos termos em que a extrema-direita o está a traçar." E esse é que acho que foi o erro.

Pedro Delgado Alves espera ainda que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, se pronuncie sobre esta matéria. Este que é um projeto de lei que merece também as críticas da Anistia Internacional, diz que a proibição do uso da burca viola vários direitos humanos.

Miguel, vamos às notícias de âmbito local.

Foi detido um homem de 19 anos por tráfico de droga na Trafaria, em Almada. O anúncio foi feito pelo Comando Territorial de Setúbal da GNR. A detenção aconteceu ontem no âmbito de uma fiscalização rodoviária. O Serviço de Urgência de Ginecologia Obstetrícia e Bloco de Partos do Hospital das Caldas da Rainha encontra-se encerrado. A informação foi divulgada pela Unidade Local de Saúde do Oeste. O serviço reabre amanhã pelas 9h00. Em Oeiras, o trânsito vai estar condicionado até o fim do dia de hoje, devido à realização da prova Ironman em Cascais. As restrições afetam sobretudo o trânsito ao longo da Avenida Marginal e também entre Algés e o limite com Cascais. A Meia Maratona de Leiria acontece amanhã com o número recorde de inscrições. São esperados cerca de 3 mil atletas de 35 nacionalidades. Estão também abertas as inscrições para a Corrida São Silvestre de Famalicão. A nona edição da prova tem lugar no dia 23 de dezembro, pela noite. O evento inclui uma corrida de 10 km e uma caminhada com quatro. Começa hoje também a Bienal de Cerâmica Artística de Aveiro. O evento reúne artistas de todo o mundo e conta com exposições, workshops e programação cultural. A iniciativa estende-se até o dia 18 de janeiro do próximo ano.

É assim que fechamos este Jornal das Quatro.