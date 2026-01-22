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Jornal das 16h, com o jornalista Miguel Cordeiro. Muita chuva, muita neve. O estado do tempo vai agravar-se ao longo desta tarde, noite e madrugada e vai continuar assim até sábado. Tudo isto, Miguel, devido à passagem da depressão Ingrid.

Alerta deixado esta tarde numa conferência de imprensa conjunta no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Proteção Civil e GNR. A Proteção Civil colocou todo o território do continente em prontidão especial, exceto o Alentejo Central e o Baixo Alentejo. Está prevista muita chuva, agitação marítima na costa ocidental, vento forte e neve em cotas a partir dos 400, 600 metros. Algumas zonas vão mesmo ficar isoladas devido à neve. Isto é o que diz Nuno Lopes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Estamos a falar, por exemplo, de Viseu, que está a 600 metros, estamos a falar do Fundão, estamos a falar da Amêa. Portanto, todos esses locais podem ter neve significativa, que vai causar constrangimentos. Mas mesmo outras zonas, mais na zona centro-sul, próxima até do distrito de Leiria ou distrito de Coimbra, poderão ter também acumulações de neve significativas.

A GNR informa que tem 34 equipas em prevenção e está também em contacto com os organismos responsáveis pelas estradas. Isto foi explicado pelo coronel Vítor Lima, da Guarda Nacional Republicana.

Iniciados contactos com os elementos de ligação dos concessionários das autoestradas e das infraestruturas de Portugal, para que a avaliação seja feita o mais precoce possível e o conhecimento de todos os meios disponíveis, nomeadamente ao nível dos espalhadores de sal e dos limpa-neves. Foi ainda determinada a todas as unidades rodoviárias a monitorização dos itinerários rodoviários principais para a necessidade, por razões de segurança, da sua interdição ou condicionamento a viaturas de todo o terreno ou dotadas com correntes de neve.

A Proteção Civil também falou nesta conferência de imprensa. Mário Silvestre deixa várias recomendações.

Evitar ao máximo a circulação nas vias rodoviárias e, portanto, há um conjunto de recomendações que nós fizemos também, inclusive aos serviços municipais de proteção civil, para que haja uma avaliação, casa a casa e pontual, da oportunidade de encerramento de escolas, creches e similares, bem como de serviços não essenciais, minimizando as necessidades de deslocação das populações e, consequentemente, com isto, a diminuição do risco associado à circulação rodoviária. Avaliar a realização de espetáculos e eventos ao ar livre durante o período de vigência dos avisos do IPMA, procurando minimizar a circulação, mais uma vez, da população, sobretudo nestas zonas potencialmente mais afetadas. Avaliar a realização de atividades que impliquem a movimentação e/ou concentração de grande número de pessoas.

A Proteção Civil pede também à população para não ir para as serras para ver a neve, porque várias estradas vão estar muito provavelmente cortadas. Também devem ser evitadas as zonas costeiras. Na costa ocidental, as ondas podem atingir os nove metros de altura.

E pode ser muito perigoso estar a ver as ondas junto ao mar e convém acatar as recomendações das autoridades. Devido ao mau tempo e por prevenção, há escolas que vão estar fechadas amanhã, Miguel.

Em Boticas, em Montalegre, não há aulas esta sexta-feira. No distrito de Vila Real, vai estar em vigor o alerta vermelho devido à neve, um alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A Câmara de Boticas avança que, por prevenção, o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro vai encerrar amanhã. O dia de aulas vai ser compensado no final do ano letivo, numa data a definir. No conselho vizinho, Montalegre, a autarquia informa que não há aulas amanhã. Foram cancelados todos os autocarros escolares. Na Serra da Estrela, também há escolas fechadas. A Câmara Municipal de Manteigas decidiu encerrar os estabelecimentos de ensino do Conselho na sexta-feira, devido à previsão de queda de neve nas próximas 48 horas.

Não há escola, mas pode haver brincadeira, se o tempo permitir, com a neve. Na saúde, mais de 60% das vagas para medicina geral e familiar ficaram por preencher no concurso da segunda época.

Apenas 50 das 142 vagas foram preenchidas. Os dados são da Administração Central do Sistema de Saúde, fornecidos esta tarde à Agência Lusa. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, havia 84 vagas abertas para médicos de família. Ficaram por preencher mais de 70%. Apenas 24 vagas foram ocupadas. Na região Centro, havia 29, foram ocupadas oito. No Norte, eram 18, foram ocupadas 15. No Alentejo, das oito vagas abertas, apenas duas foram ocupadas, sendo que no Algarve tinham aberto três vagas e apenas uma foi preenchida.

Miguel Cordeiro, cada uma destas vagas preenchida significa que há um médico para 1500 utentes, mais ou menos, é isso?

Cada médico de medicina geral familiar tem em média uma lista de 1550 utentes. Sim, é aproximadamente isso. Fazendo as contas com a ocupação destas vagas, a segunda época de concurso vai permitir dar médico de família a mais de 77 mil utentes. Mais de 37 mil estão na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, a zona mais carenciada.

Na atualidade internacional, Volodymyr Zelensky acusa os líderes europeus de inação.

A partir de Davos, na Suíça, o presidente ucraniano diz que falta poder decisivo, ao contrário dos Estados Unidos da América. Recorre ao exemplo da Venezuela para demonstrar que graças à intervenção norte-americana, Maduro está agora prestes a enfrentar um julgamento e que isso não está a acontecer, por exemplo, com Vladimir Putin. Zelensky acrescenta que a Europa não conseguiu avançar com a criação de um tribunal internacional para julgar os crimes de guerra russos na Ucrânia.

O que falta? Tempo ou vontade política. Muito frequentemente, na Europa, há sempre qualquer coisa que é mais urgente que a justiça. Neste momento, estamos a trabalhar ativamente com os parceiros nas garantias de segurança e eu estou grato por isso, mas isso é para depois da guerra terminar. Em relação ao cessar-fogo, quem pode ajudar a concretizá-lo? A Europa adora discutir o futuro, mas evita agir hoje. Estas ações vão definir o tipo de futuro que vamos ter.

Zelensky discursou no Fórum Económico Mundial em Davos e quis também recordar que os Estados Unidos da América estão a ter sucesso no bloqueio dos petroleiros venezuelanos, enquanto o petróleo russo continua a ser transportado ao largo da costa europeia. O líder ucraniano sublinha que o apoio de Donald Trump é indispensável e lamenta que a Europa continue sem estar preparada para se defender.

A Europa depende da crença de que se houver o perigo, a NATO vai agir, mas ninguém viu a aliança em ação. Se Vladimir Putin decidir invadir a Lituânia ou atacar a Polónia, quem vai responder? Atualmente, a NATO existe graças à crença de que os Estados Unidos vão agir, de que eles não se vão afastar e de que vão ajudar. Mas e se não o fizerem?

Palavras de Zelensky esta tarde. Disse também que arrancam amanhã reuniões trilaterais entre a Rússia, Ucrânia e Estados Unidos da América. Os documentos para acabar com a guerra estão quase prontos, é o que diz Zelensky.

Entretanto, foram hoje conhecidas as nomeações para os Oscars deste ano e o grande destaque vai para o filme "Pecadores", que conseguiu 16 nomeações.

"Sinners". E isso é um recorde, superou as nomeações de filmes como "Titanic" e "La La Land". Para Tiago Pereira, o editor de cultura do Observador, estas nomeações não são uma surpresa.

Estas 16 nomeações também se explicam porque há aqui muita nomeação em categoria que tem a ver com a produção e com o lado técnico. Houve muito investimento nesse lado.

Tiago Pereira considera que enquanto produto pop finalizado, o "Pecadores" é um favorito da academia ao público em geral. Um ano depois de ter estado em destaque com "Ainda Estou Aqui", o Brasil também é um destaque destas nomeações. Marca presença com quatro nomeações para o filme "O Agente Secreto", incluindo melhor filme e com Wagner Moura a ser nomeado para melhor ator. A edição de 2026 dos Oscars acontece no dia 15 de março. Conan O'Brien é o anfitrião pela segunda vez consecutiva.

É o regresso do Conan O'Brien. O governo brasileiro já expressou grande orgulho pela nomeação de "O Agente Secreto" para os Oscars.

Falou a ministra brasileira da Cultura, disse que as nomeações do filme "O Agente Secreto" para os Oscars são motivo de grande orgulho para todos os brasileiros. Enalteceu também a robustez deste setor. Margareth Menezes diz que o audiovisual brasileiro repete um grande feito ao ser reconhecido internacionalmente.

E no desporto está em andamento o primeiro jogo da seleção portuguesa de andebol no main round do Europeu. E Miguel, o que é o main round, já agora?

Esta é já uma segunda fase de grupos com as melhores seleções e temos uma má notícia. Terminou agora o encontro. Portugal perdeu frente à Alemanha 32-30, neste primeiro jogo no main round do Europeu de 2026. O jogo terminou há segundos. Portugal perdeu por dois gols, 32-30 vence a Alemanha.

E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 22 de janeiro.

O governo aprovou uma despesa de € 6 milhões para a compra de bodycams. São 8 mil e vão ser atribuídas às forças de segurança da PSP e da GNR para ajudar no combate ao crime. O executivo deu também luz verde à Comboios Portugal, a CP, para avançar com a aquisição de 12 automotoras de alta velocidade e também o EMT passa a ter novas regras. O governo aprovou a reconversão em instituto público tipo B para reconhecer a dimensão e complexidade das responsabilidades. Passa também a haver a carreira de inspetor e os balcões de EMT passam a estar integrados nas Lojas do Cidadão. Medidas aprovadas em Conselho de Ministros. O briefing está a decorrer nesta altura. Vamos detalhar algumas destas medidas ao longo desta tarde política. Para fechar, Ricardo, a ASAE apreendeu mais de 21 mil litros de vinho engarrafado no distrito de Viseu. Tudo por falta de rótulo. De acordo com o comunicado, foram instaurados dois processos de contraordenação por incumprimento de regras que envolvem a rotulagem de vinhos. Isto aconteceu no âmbito de uma operação levada a cabo nas últimas semanas no setor vitivinícola em Viseu.

O problema estava no rótulo.

Toda a gente sabe que as melhores são as que não têm rótulo.

Também acho, Miguel. Pelo menos, são boas. E Miguel Cordeiro vai regressar às 16h30.