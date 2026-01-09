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Jornal das 18h, com a jornalista Vanessa Cruz, e vamos começar por Pedro Santana Lopes, que diz que a Presidência da República ficaria bem entregue a António José Seguro.

O candidato apoiado pelo PS fugiu à agenda programada na Figueira da Foz, João Gama, para ir cumprimentar o presidente da Câmara e antigo líder do PSD, de quem recebeu elogios.

Ao sexto dia oficial de campanha, a caravana de António José Seguro chega à Figueira da Foz e encontra Pedro Santana Lopes, que só tem elogios a tecer ao socialista.

Há candidatos que nos deixam tranquilos quanto à hipótese de ganharem, outros que não. O Dr. António José Seguro, desde o princípio, não tenho dúvida nenhuma que se ele ganhar, não estou a expressar o voto só para a semana, mas que a Presidência da República ficará bem entregue.

Sentados lado a lado numa ação de campanha que não estava programada, Pedro Santana Lopes diz que encontra em António José Seguro um homem preparado para Belém.

Tem um passado impoluto e tem-se visto nesta campanha também, como é uma pessoa que oferece todas as garantias de idoneidade para poder exercer as mais altas funções. Idoneidade inclui competência.

Quanto a candidatos que não o deixam dormir descansado, Santana Lopes poupa nas palavras e não menciona o social-democrata Luís Marques Mendes. Diz que quer apenas falar em António José Seguro e diz: "Um homem livre".

O meu pai dizia sempre: "Em tudo o que façamos na vida, temos que fazer com categoria, seja nas alturas mais difíceis ou menos difíceis". E ele é uma pessoa que está sempre com categoria.

E não teme que as suas palavras caiam mal noutras candidaturas?

Sou um homem livre.

E no final da reunião, que acabou sem o apoio formal, António José Seguro desdramatizou.

Tenho muita estima pelo Dr. Pedro Santana Lopes e tivemos uma reunião, uma conversa muito interessante.

Em poucas palavras, o socialista repete o que tem dito durante a campanha eleitoral: recebe apoios, venham eles de onde vierem.

João Gama, que está a acompanhar a caravana do candidato apoiado pelo PS, António José Seguro, que ouviu hoje de Pedro Santana Lopes que ficaria tranquilo com uma eventual vitória de Seguro.

E neste final de tarde, por esta hora, podem cruzar-se três candidatos em Aveiro.

Sim, as campanhas de Henrique Covey Melo, João Cotrim Figueiredo e António Filipe têm ações previstas entre as 18h e as 18h30, mas o trânsito que as caravanas estão a apanhar pode atrasar as iniciativas. Disso mesmo nos dão conta os repórteres do Observador que estão na estrada.

É preciso sempre paciência. Já sabe que à sexta-feira o trânsito pode apertar, mas o fim de semana está já aí. E há dois candidatos que, entretanto, Vanessa, suspenderam as ações de rua.

Porque estão no Palácio de Belém. Decorre há cerca de três horas o Conselho de Estado, guerra na Ucrânia e situação na Venezuela em cima da mesa. Dois candidatos presidenciais são precisamente conselheiros de Estado. Marques Mendes e André Ventura suspenderam a campanha para participar. André Ventura a contragosto. Há uma ausência confirmada neste Conselho de Estado, Ricardo, é de Pedro Nuno Santos. Diz que já não faz sentido participar, tendo em conta que já não é líder do PS.

Entretanto, já há números provisórios sobre os eleitores que se inscreveram para votar já no próximo domingo. É o voto em mobilidade. Afinal, quantos são, Vanessa?

Mais de 218 mil, sendo que nesta altura ainda há pedidos feitos por carta por contabilizar. É o que adianta o Jornal Público.

Mas vamos às contas totais. Quantos eleitores, este é um número importante até para a emissão especial que vamos fazer no dia 18, no dia das eleições, quantos eleitores estão aptos a votar nestas presidenciais?

São mais de 11.039.000. Contas feitas, mais 174.600 do que nas presidenciais de 2021. Do total de eleitores recenseados, 1.700.000 votam no estrangeiro. São os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Sendo que há uma possibilidade, porque é tudo tão incerto, nós não sabemos o que é que nos trará essa noite de dia 18 de janeiro. É tudo tão incerto e há uma possibilidade do resultado desta primeira volta ficar pendurado por causa dos votos dos imigrantes.

Sim, é que as regras para as presidenciais ditam que se uma mesa de voto fora do país tiver menos de 100 eleitores, os votos terão de ser contados na assembleia de voto mais próxima, que tenha mais de 100 eleitores, para assegurar o secretismo que se impera. É uma situação que pode gerar alguns atrasos na contagem, Ricardo.

Ou seja, há votos que vão ter de viajar de cidades, provavelmente até de um país para o outro, para serem contados. E há, de resto, um artigo em destaque no site do Observador, precisamente sobre este risco de atrasos na divulgação dos resultados da segunda volta. A ver vamos como vai ser nessa noite de 18 de janeiro. Estamos a preparar, obviamente, uma emissão especial para acompanhar estas presidenciais 2026, a primeira volta destas eleições. Entretanto, está a marcar esta sexta-feira um aviso lançado pelo líder supremo do Irão. Donald Trump vai ser derrubado, promete o Aiatolha, tal como os outros tiranos da história.

Declarações de Ali Khamenei transmitidas pela televisão estatal, depois de Donald Trump ter ameaçado o Aiatolha com o inferno. Têm sido semanas de manifestações no Irão, manifestações consecutivas. No gabinete de guerra da Rádio Observador, o historiador Bruno Cardoso Reis considera que a continuidade do regime iraniano depende da capacidade de resposta aos protestos e das possíveis divisões nas forças de segurança. Realça também a possibilidade de haver um banho de sangue em grande escala para reprimir os manifestantes.

Se o regime mantém a capacidade de reprimir, e se tem a vontade e a capacidade, os meios, e provavelmente isso irá exigir um banho de sangue em grande escala, numa escala que nunca vimos, se realmente os protestos se mantiverem com esta dimensão. Se isso acontecer, se isso irá quebrar os protestos, e se não haverá estas tais divisões entre as diferentes forças de segurança, sendo que a expectativa E que pelo menos esta guarda pretoriana do regime, esta guarda revolucionária, provavelmente se irá manter leal até o fim.

O historiador Bruno Cartuxa Reis, sobre a possível queda do regime iraniano na sequência das manifestações que se têm feito sentir no país.

Entretanto, o presidente dos Estados Unidos recusou um encontro com o príncipe herdeiro do Irão.

Uma atitude que a diretora do Centro de Iranologia da Universidade de Lisboa, que é uma professora iraniana, Sepideh Radfar, considera correta por parte de Donald Trump. Recorda qual foi a postura do filho do Xá Reza Pahlavi quando Israel atacou o Irão no ano passado.

Ninguém esqueceu, no Irão, que em junho do ano passado, quando Israel atacou o Irão, Reza Pahlavi juntou-se com Benjamin Netanyahu, apoiou o ataque israelita. Para o iraniano, é imperdoável juntar-se ao inimigo que está a atacar o país. Agora ele recentemente mudou de opinião, mas o povo iraniano não tem memória curta. E eu acho que o presidente Trump percebeu muito bem que este príncipe não tem raízes no Irão.

A leitura da diretora do Centro de Iranologia da Universidade de Lisboa sobre a recusa de Donald Trump de se reunir com o filho mais velho do último xá do Irão, que foi deposto pela revolução islâmica de 1979.

E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 9 de janeiro.

Mário Centeno tem cinco concorrentes na corrida à vice-presidência do Banco Central Europeu. Para além do antigo ministro das Finanças português, que foi também governador do Banco de Portugal e até presidente do Eurogrupo, há mais cinco candidatos: da Letónia, da Estónia, da Finlândia, da Lituânia e também da Croácia. O presidente do Eurogrupo emitiu hoje uma declaração com as nomeações para este cargo, uma vez que o prazo das candidaturas já terminou. O governo português formalizou hoje a de Mário Centeno, que quer vir a ser o sucessor de Luis de Guindos, o espanhol que está à frente da vice-presidência do Banco Central Europeu, termina o mandato no final de maio. Subiu 16% o número de despedimentos coletivos até novembro, face a 2024. Quinhentos e quinze despedimentos é o valor divulgado hoje pela Direção-Geral do Orçamento e das Relações de Trabalho. Desde 2000, o ano da pandemia, que não havia um número tão elevado de despedimentos coletivos em Portugal. Os internamentos em cuidados intensivos por gripe aumentaram na última semana. É um alerta do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Houve mais de 1300 casos de gripe só na semana passada, para além de um excesso de mortalidade. O Presidente da República saúda a aprovação do acordo comercial com o Mercosul. Numa nota na página da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que é um passo decisivo para reforçar as relações económicas e políticas entre a Europa e a América Latina. Entretanto, também na rede social X, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, destaca a importância deste acordo para a soberania e a autonomia estratégica da União Europeia. O documento vai ser assinado na próxima segunda-feira pela presidente da Comissão Europeia, no Paraguai. O site da Proteção Civil está de novo operacional depois de ter estado 15 dias sem funcionar. Nas últimas semanas, quem acedia ao site da Proteção Civil encontrava uma página em branco com a legenda "Pedimos desculpa, de momento, o site encontra-se em manutenção". Entretanto, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil explica que no início do mês de dezembro foram identificadas algumas vulnerabilidades críticas, por isso é que o site ficou em manutenção. Ricardo, não sei se acreditas em espiritualidade, mas andámos a pesquisar aqui na redação e encontrámos um artigo.

Até tenho medo. O que é que vem aí?

Encontrámos um artigo da Associated Press, desta agência de notícias, que revela que um grupo de xamãs do Peru previu a queda de Nicolás Maduro no final do mês passado. E, portanto, a captura aconteceu em janeiro. A previsão foi fiel ao que aconteceu uns dias depois. Vamos aqui ouvir.

Hemos realizado el día de hoy ofrendas para poder tener un año mejor, para que el próximo año, tanto nuestro país como el extranjero, haya paz, tranquilidad. También hemos pedido para que Maduro se vaya. El presidente Donald Trump de los Estados Unidos pueda lograr sacarlo. Y hemos visualizado que para el próximo año se va a dar.

Vanessa, a chamar aqui.

Ouvimos aqui uma das participantes neste ritual.

Eu, as previsões só dos Simpsons. São as únicas em que eu acredito.

Pois. Certo é que, e isto é uma notícia da Associated Press, portanto é de confiar, são previsões. Este ritual aconteceu antes da captura de Maduro.

Portanto, achas que a culpa é destes xamãs peruanos?

Eu não acho nada, eu estou só a dizer factos.

Por acaso devíamos fazer um gabinete de guerra sobre estes xamãs peruanos, não achas?

Acho que sim. Não.

Acho que sim. A Vanessa Cruz vai regressar às 18h30 para atualizar as notícias.