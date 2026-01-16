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Jornal das seis com o jornalista Luís Soares. A Comissão Nacional de Eleições garante que os boletins de voto na segunda volta das presidenciais vão apenas ter os nomes dos dois candidatos que passam à segunda volta.

Quer em território nacional, quer no estrangeiro, e seja para o voto antecipado, seja para os próprios dias da votação. Em comunicado, a CNE esclarece que vão ser impressos e distribuídos os boletins de voto do segundo sufrágio com dois candidatos e assegura que qualquer informação em contrário não corresponde à verdade. É a resposta da CNE às preocupações que têm sido levantadas pelos eleitores que votam no estrangeiro. Ainda assim, a Comissão Nacional de Eleições admite que poderá haver uma situação excepcional caso os boletins de voto não sejam recebidos a tempo em algum local do mundo e, nesse caso, será usado o boletim da primeira volta.

E vamos agora acompanhar as últimas ações de campanha desta tarde dos candidatos. Henrique Gouveia e Melo fez a viagem de comboio entre Cascais e Lisboa e não descarta voltar a tentar uma candidatura presidencial.

Isto, claro, num cenário em que não vença o atual ato eleitoral. A acompanhar a viagem esteve a Nadine Soares, agora em direto. E Nadine, nas declarações aos jornalistas durante essa viagem, o almirante deixou também essa ideia de que quer ser um antídoto para o extremismo.

Acompanhou esse comboio em Cascais, embarcou no Cais do Sodré pelo caminho e com a companhia de Isaltino Morais, foi cumprimentando os passageiros. Pelo meio, ainda falou com os jornalistas, o almirante que acredita que pode passar à segunda volta por ser um ponto de convergência, isto é, reunir apoios da esquerda e da direita e numa altura em que André Ventura surge bem posicionado nas sondagens, o almirante diz mesmo aos jornalistas que pretende ser um gênero de alternativa ao extremismo.

Que eu sou o melhor antídoto possível. Para já, a minha vitória não é a derrota de nenhum partido. É só a derrota de uma lógica partidária para a Presidência da República. Eu sou aquele que pode reunir, quer à esquerda, quer à direita, o consenso suficiente para nenhum dos setores se sentir excluído da Presidência da República, ou seja, se eu ganhar, nem a esquerda nem a direita perdem. Eu sou o maior antídoto a tudo o que possa haver em termos de extremismo.

O almirante que acredita ainda que não vai perder o comboio para Belém, mas se perder, não descarta, para já, nenhum cenário.

Não garanto nada, porque não tenho que garantir nada a partir de agora. A única coisa que garanto é que estarei na segunda volta e os portugueses poderão contar comigo.

Ou seja, Gouveia e Melo aqui a não descartar uma candidatura novamente em 2031. Já sobre a atualidade internacional, volta a defender que é o candidato mais bem posicionado e preparado para este contexto. Admite até um cenário com elevada probabilidade o envio de tropas portuguesas para a Gronelândia, no âmbito de uma defesa coletiva da NATO, é a perspectiva internacional do almirante. São destaques das declarações de Gouveia e Melo a bordo de um comboio com destino ao Cais do Sodré.

Nadine Soares, que acompanhou essa viagem de comboio de Gouveia e Melo entre Cascais e Lisboa, ele que encerra a campanha com um comício-festa no Pátio da Galé.

É um clássico dos encerramentos de campanha eleitoral, é um clássico a tradicional descida do Chiado em Lisboa. A esta hora é a vez da campanha de António Filipe.

E uma iniciativa que está a ser acompanhada pelo Vasco Maldonado Correia, que se junta a nós também em direto para já, sem chuva a atrapalhar essa descida do Chiado.

Por enquanto, Luís, era também a esperança da organização da candidatura que a chuva não viesse atrapalhar esta descida, que nesta altura já está aqui bem perto. São centenas de pessoas de bandeira em riste e creio que conseguem também ouvir muita música aqui a liderar o cortejo, que já está a chegar perto dos armazéns do Chiado. Vai parando muitas vezes a coluna, porque António Filipe é abordado por um ou outro eleitor que lhe vem querer dar uma palavra. Creio que é digno de registo que até agora os únicos que o vieram parar foram jovens. António Filipe está-se a preparar para fazer declarações também aos jornalistas. Vamos tentar aqui ouvir esta primeira pergunta. Está também ao lado de Paulo Raimundo, como dizia, o secretário-geral comunista, que se juntou a esta iniciativa, esta iniciativa tradicional deste último dia de campanha. Faço aqui um compasso de espera, também porque há muitos colegas à espera de entrar em direto para ouvir o candidato. Talvez por isso também, Luís.

Exatamente. Sugeria que registasse essas declarações e mais à frente, nesta tarde, iremos ouvir então António Filipe no final dessa descida do Chiado em Lisboa, que está a ser acompanhada pelo Vasco Maldonado Correia. Antes foi a vez da campanha de André Ventura descer o Chiado. O candidato Ventura pede ao PSD e à Iniciativa Liberal que não seja um obstáculo na segunda volta.

Isto se a corrida for entre António José Seguro e o candidato apoiado pelo Chega. Ventura continua a pedir a mobilização dos eleitores para conseguir uma vitória com uma margem confortável. Agora, depois de uma campanha marcada por pedidos de apoio na segunda volta, o candidato do Chega assume que simplesmente não quer obstáculos. Miguel Cordeiro.

André Ventura foi o primeiro a desafiar Luís Montenegro a definir quem apoia na segunda volta. Ontem fez o oposto e gritou num comício que se lixe Montenegro. Agora já tem outro pedido.

O que eu espero do líder do PSD, da Iniciativa Liberal e de outros movimentos e de apoios mais conservadores e da direita, é que não sejam pelo menos um obstáculo à vitória que impeça que o socialismo regresse ao Palácio de Belém. Portanto, eu acho que, sobretudo, se não querem apoiar O único candidato de direita na segunda volta, então que ao menos não obstaculizem.

Uma corrida sem obstáculos, uma preferência por silêncio, porque Ventura repete que só quer um apoio.

Tenha o apoio do povo português numa segunda volta, que fique claro que nós não queremos mais socialismo. E isso, como eu disse há uns dias, deve ser uma questão de consciência para os líderes do PSD e da Iniciativa Liberal.

Acompanhado de cerca de 200 apoiantes, a arruada no Chiado foi rápida e com apenas um incidente: um homem que por várias vezes gritou "fascista" e que acabou por ser ignorado pela comitiva do Chega. Sem obstáculos, Ventura segue confiante na vitória e reforça os apelos da mobilização.

Se tivermos uma margem o mais possível alargada, podemos ter a esperança de começar uma luta novamente na segunda-feira, que seja de transformação do país.

André Ventura, na descida do Chiado, nesta reportagem do Miguel Cordeiro, candidato presidencial fecha a campanha com um comício em Lisboa.

E perante sondagens com resultados diversos, Luís Marques Mendes pede aos apoiantes para acreditar na vitória.

Foi durante o almoço com várias ministras e figuras do PSD presentes, como Leonor Beleza ou Teresa Morais, Luís Marques Mendes pede um esforço final para convencer os eleitores. Ele contou com a presença de Manuela Ferreira Leite, mas a mulher do candidato, Miguel Vitor Dias, acabou por ser o centro das atenções.

Num almoço de homenagem às mulheres, a ex-presidente social-democrata Manuela Ferreira Leite avisou ao que vinha.

A minha posição é um pouco enviesada, porque eu sou do PSD, mas além de ser do PSD, sou um bocado tifosi.

E o elogio maior foi para a mulher de Marques Mendes, Sofia.

Nunca vi nenhuma campanha, e já vi muitas, em que a mulher do candidato fosse tão presente, de tal forma que já me cheguei quase a comover.

Sofia Marques Mendes tem sido uma presença constante em toda a campanha, tem recebido elogios de todos os convidados. Sempre ao lado do candidato, fica grande parte das vezes à conversa com as pessoas com quem Marques Mendes foi interagindo em passo mais apressado. Mas, para o candidato, também houve elogios.

Durante os tempos que coabitamos no governo, poucas pessoas tomavam decisões sem saber qual era a opinião do doutor Marques Mendes.

Manuela Ferreira Leite a vincar a capacidade de leitura política de Marques Mendes, que destacou vários exemplos femininos na vida: a mãe, várias professoras e, claro, a mulher, pelo que lhe acrescentou.

A noção de generosidade e de solidariedade. Eu já tinha alguns ensinamentos. A minha mulher foi decisiva na sua consolidação.

A poucas horas do fim da campanha, um pedido para acreditar para lá dos números.

Exemplos de sondagens que falharam em eleições autárquicas recentes. É o pão nosso de cada dia. Aquilo em que eu verdadeiramente acredito é nesta sondagem com cada português.

Luís Marques Mendes na Cervejaria Trindade, local emblemático de almoços socialistas, num evento dedicado às mulheres.

Miguel Vitor Dias a acompanhar o almoço com apoiantes. Marques Mendes segue ainda para um comício de encerramento nas Docas de Santo Amaro, em Lisboa.

E João Cotrim Figueiredo diz esperar ter o apoio de Marques Mendes se passar à segunda volta, independentemente da posição que venha a ser tomada pelo PSD.

Reação do candidato liberal à notícia avançada pelo Expresso, que dá conta de que os sociais-democratas não devem apoiar nenhum candidato na segunda volta, caso Luís Marques Mendes não fique entre os dois candidatos mais votados. Cotrim Figueiredo apela e diz que o candidato apoiado pelo PSD pode, no entanto, ter outra ideia.

Hoje vem publicado na imprensa, embora com fontes não reveladas, de que há uma vontade do Partido Social-Democrata não indicar o voto para a segunda volta. É um direito legítimo do partido não o fazer, mas eu creio que o próprio candidato Marques Mendes tem responsabilidade suficiente e a experiência suficiente para acabar por vir recomendar o voto na minha candidatura, indo eu à segunda volta. Tenho essa consciência e tenho essa expectativa.

Cotrim Figueiredo, que reagiu também às declarações do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que o próximo mandato em Belém vai ser mais difícil do que o atual, que acaba em breve. Cotrim de Figueiredo diz que não precisa dos avisos do chefe de Estado.

Essa ilusão que se criou durante demasiadas décadas tem sido uma das fontes de crescimento do extremismo e do populismo, um pouco por todo o mundo, não pode acontecer. Portanto, um novo tipo de política, sim, perante um novo tipo de problemas. E eu não preciso que o presidente da República me venha dizer que o mandato vai ser mais difícil. Eu disse desde o princípio o que se preparava para Portugal, para a Europa e para o mundo. São tempos de desafios complexos.

João Cotrim Figueiredo, em declarações depois de uma visita a uma fábrica têxtil em Guimarães. Ele que termina a campanha com um comício em Braga.

E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 16 de janeiro.

O presidente dos Estados Unidos ameaça aplicar tarifas aos países que sejam contra a anexação norte-americana da Gronelândia, numa conferência sobre financiamento da saúde. O presidente norte-americano desviou-se do assunto para deixar esse aviso aos europeus. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, diz que o partido da oposição ao regime de Maduro está pronto para assumir o governo da Venezuela assim que for o momento certo. Num discurso em Washington, depois da reunião de ontem com Donald Trump, Corina Machado diz que o partido de Edmundo González Urrutia sente um sentido de responsabilidade para com o povo venezuelano. Nesse discurso, afirma também que a Venezuela está à beira da liberdade, apesar de ainda ser chefiada pela vice-presidente de Nicolás Maduro.

E mais logo, na hora das 11, vamos fazer o encerramento da campanha numa emissão especial aqui na Rádio Observador. Vai ser entre as 11:00 e a meia-noite.