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Muito boa noite, edição de Vasco Maldonado Correia. A começar exatamente no futebol. O Futebol Clube do Porto vai vencendo 1 x 0 o Celoricense, equipa do quarto escalão do futebol português.

Com gol do defesa central Bednarek, marcado aos nove minutos. É um gol que vai dando vantagem aos Dragões nesta partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Celoricense-Porto, que decorre em casa emprestada no Estádio de Barcelos, onde joga o Gil Vicente. 1 x 0 é o resultado neste momento, sendo que, para este jogo contra uma equipa do quarto escalão português, o treinador italiano Francesco Farioli optou por fazer apenas duas alterações ao habitual 11 dos Dragões. Está Cláudio Ramos na baliza e Denys Gul na frente. Descansam então Diogo Costa e Samu. Noutros jogos que decorreram hoje para a Taça de Portugal, destaque para o Braga, que venceu o Bragança também por uma bola a zero. Surpresa do dia vai para o Estrela da Amadora, eliminado pelo Alpendurada do Campeonato de Portugal. Mais logo, às 20h15, é a vez do Sporting entrar em campo na capital do móvel, defronte ao Paço de Ferreira da Segunda Liga.

E já agora, também o Alverca, da Primeira Liga, que caiu na marcação de penáltis com o Leiria. Vamos agora para a corrida presidencial. André Ventura condena Henrique Gouveia e Melo. O almirante diz ter em Mário Soares uma referência.

Em causa uma entrevista do almirante à Agência Lusa. O presidente do Chega lamenta as declarações, diz que Gouveia e Melo representa agora as causas da esquerda, em particular do PS.

Eu ouvi hoje, volto a dizer, o almirante Gouveia e Melo dizer que se revê na presidência do doutor Mário Soares. Se há alguém em que Adelino Amaro da Costa não se reveria, seria na presidência do doutor Mário Soares. Ouvi hoje Gouveia e Melo dizer que ao fim de 10 anos um imigrante é tão português como nós, que um indivíduo do Bangladesh, da Índia, do Paquistão é tão português como nós. Eu queria alertar para isto e queria chamar a atenção disto. Isto não é uma candidatura de alguém que ama o seu país, é uma candidatura de alguém que pensa como a esquerda pensa.

André Ventura, também ele candidato presidencial, que chegou a admitir apoiar Henrique Gouveia e Melo e quando anunciou a candidatura às presidenciais, pediu desculpa por ter chegado a considerar essa ideia. Ventura esteve esta tarde na conferência evocativa dos 50 anos de vida do Instituto Amaro da Costa.

Já Gouveia e Melo recusa responder a André Ventura.

Diz apenas que não quer entrar em picardias políticas, quer antes focar-se em medidas importantes para os portugueses.

Não tenho nada que dizer ao doutor André Ventura. O que eu digo aos portugueses é que estou preocupado com a política de P grande e não com a intrigazinha política e o diz que disse. E estou preocupado com a saúde, estou preocupado com a habitação, estou preocupado com o aumento do custo de vida dos portugueses, com os portugueses sentirem-se asfixiados por um Estado e por uma burocracia. Isso é o que me preocupa verdadeiramente, e com o desenvolvimento económico do país. O resto é conversa, eu não estou para fazer essa conversa.

Política com P grande é o que quer fazer o almirante Gouveia e Melo, aqui num som captado pela CNN Portugal.

Ainda nas presidenciais, António Filipe diz que não está preocupado com outras candidaturas à esquerda.

Isto no dia em que Catarina Martins apresentou a candidatura à Presidência da República no Porto. O candidato apoiado pelo PCP diz que cabe aos eleitores responderem nas urnas e decidirem quem é o melhor candidato.

Com aquilo que proponho enquanto presidente da República, os cidadãos avaliarão. Cada candidatura tem de valer por si, independentemente das outras candidaturas que possam surgir. E, portanto, eu não estou preocupado com outras candidaturas, estou só preocupado em apresentar-me perante o povo português com os propósitos com os quais me candidato. E os outros candidatos, enfim, farão por si, farão a sua vida e eu acho que não devo comentar outras candidaturas que apareçam.

António Filipe, que diz também que o projeto de lei aprovado ontem na Assembleia da República, que proíbe a utilização de burcas em espaços públicos, é apenas uma manobra de diversão sem importância para o país, para os reais problemas dos portugueses. O candidato presidencial esteve esta tarde numa manifestação de apoio à Palestina, no Areeiro, em Lisboa.

A organização desta manifestação acusa os governos e os políticos de serem cúmplices do genocídio na Faixa de Gaza.

É o caso de Carlos Almeida, representante do Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano e também pela paz no Médio Oriente. Diz que é preciso agir, pressionar os órgãos políticos para travar o que considera ser o genocídio em Gaza.

Aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que o povo palestino conta, é com a expressão da nossa solidariedade. Desde logo, para dizermos que estamos com a sua luta, que estamos ao seu lado e, por outro lado, para que nos nossos países possamos dar esse contributo ativo para essa luta, que é pressionar os órgãos de soberania, o Governo, a Assembleia da República, para que de uma vez por todas abandonem esta posição de falsa equidistância. Não há equidistância se de um lado há um ocupante, há um colonizador, há alguém que está a cometer um crime de genocídio e do outro lado há um povo que resiste há décadas a um projeto de colonização e de limpeza étnica do seu território.

Carlos Almeida, representante da organização desta manifestação que decorreu esta tarde. Avança Carlos Almeida que no dia 29 de novembro, Dia Internacional da Solidariedade com o Povo da Palestina, vai ser realizada uma outra ação do mesmo género.

A Liga dos Bombeiros admite paralisações se o governo não responder às reivindicações da classe.

O Conselho Nacional da Liga de Bombeiros Portugueses esteve este sábado reunido, de onde saíram uma série de medidas que vão ser apresentadas ao presidente da República e ao governo. Entre as propostas que constam nesta síntese estão o aumento do valor previsto para os bombeiros, mas também um pedido de revisão dos valores praticados para o transporte de doentes. Caso o governo não atenda a esta exigência dos profissionais, a Liga dos Bombeiros ameaça com paralisações nos quartéis. Foi uma revelação feita por António Nunes, o presidente da Liga dos Bombeiros, no final da reunião.

Ponto final no jornal, edição do Vasco Maldonado Correia. Mais à frente, de volta quando for tempo de intervalo, então do Paços Ferreira-Sporting, certo?

Certíssimo.

Certíssimo.

Já nos vemos.

Então até já.

Até já.