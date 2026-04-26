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Jornal das sete. Um jornal que tem edição da jornalista Laura Figueiredo. E começamos, Laura, com Donald Trump garante que o rei Carlos III vai manter a visita aos Estados Unidos.

O encontro está previsto para amanhã. À Fox News, o presidente norte-americano garante que tudo se vai manter conforme planeado, mesmo depois do ataque de ontem à noite, durante o jantar de correspondentes, onde estava Donald Trump e também o vice-presidente J.D. Vance. O presidente dos Estados Unidos diz que Carlos III é uma pessoa corajosa, fantástica e um representante tremendo. O Palácio de Buckingham tinha indicado, nas primeiras horas que se seguiram ao ataque, que estava a avaliar a ida de Carlos III aos Estados Unidos. A visita assinala os 250 anos da declaração de independência dos Estados Unidos do domínio britânico. Está previsto o encontro entre Trump e o rei Carlos III e também um discurso perante o Congresso norte-americano.

E o presidente dos Estados Unidos revelou que o atirador tinha escrito um manifesto anti-Trump.

Sim, de acordo com o New York Post, Cole Hallinan, o suspeito, enviou um manifesto anti-Trump à família 10 minutos antes dos primeiros tiros soarem no jantar dos correspondentes da Casa Branca. Em chamada com a Fox News, Donald Trump diz que o suspeito é uma pessoa perturbada.

"O suspeito tem problemas. Quando se lê o manifesto que ele escreveu, percebe-se que ele odeia cristãos. Disso pode ter-se a certeza. Eu acho que a irmã ou o irmão dele falaram sobre isso com a polícia. Ele era um homem muito problemático".

Declarações do presidente norte-americano à Fox News. De acordo com o New York Post, no manifesto, o suspeito intitulou-se como "assassino federal amigável" e citou a Bíblia, para além de ter também afirmado querer atacar funcionários do governo de Donald Trump, descrevendo-os como alvos.

E Laura, de acordo com o procurador-geral interino dos Estados Unidos, o atirador não está a colaborar com as autoridades.

Todd Blanche revela que o atirador, um professor de 31 anos, foi levado para um hospital onde está a ser observado. As autoridades norte-americanas asseguram que o homem não foi baleado quando foi detido. O autor dos disparos comprou duas armas que tinha durante o ataque, mas as evidências apontam para que tenha agido sozinho. O procurador explica que os investigadores estão a recolher provas dos dispositivos eletrónicos do suspeito para entenderem as motivações, que continuam por apurar. Ainda assim, ressalva a rápida ação dos serviços secretos.

"Foi uma noite que nenhum de nós vai esquecer durante muito tempo, mas não se esqueçam de que o sistema funcionou. Os serviços secretos garantiram a nossa segurança. O atirador foi rapidamente detido e imobilizado, minutos, segundos depois de ter tentado violar o perímetro".

Declarações do procurador-geral interino dos Estados Unidos. Depois do primeiro disparo, Donald Trump foi retirado em segurança, tal como a mulher, Melania Trump, e o vice-presidente norte-americano, J.D. Vance. O autor dos disparos ainda baleou um agente federal que, de acordo com a Casa Branca, está a salvo. Amanhã, o professor de 31 anos vai ser presente a tribunal.

Entretanto, Laura, Donald Trump demitiu todos os membros do Conselho Nacional de Ciência dos Estados Unidos.

A demissão dos 24 membros deste órgão, que aconselha o governo e o Congresso norte-americano sobre política científica, aconteceu por e-mail. O Washington Post avança que nos e-mails, assinados pela conselheira da Casa Branca, os lesados são informados, em nome do presidente Donald Trump, de que os cargos ficam rescindidos com efeitos imediatos. Os membros do conselho também supervisionam as atividades e o orçamento da Fundação Nacional da Ciência, que é de cerca de €9.000 milhões, mas ainda não é conhecido quem vai passar a gerir este fundo. Uma das principais representantes dos democratas nesta comissão, a congressista da Califórnia, condenou a ação de Donald Trump. Fala numa estupidez de um presidente que continua a prejudicar a ciência e a inovação.

E no Médio Oriente, Laura, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano já está no Paquistão sobre a questão do Médio Oriente. Vai reunir-se com responsáveis paquistaneses como parte de um esforço diplomático para reforçar a relação com os países parceiros.

Este encontro acontece sem os Estados Unidos. Ontem, Donald Trump cancelou a viagem dos enviados especiais ao Paquistão, depois da delegação iraniana se ter reunido com o primeiro-ministro paquistanês e outros altos oficiais. Depois desta primeira ronda de conversações, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão esteve no Catar, onde discutiu os desenvolvimentos relacionados com o cessar-fogo no Médio Oriente. De acordo com a CNN, Abbas Araqchi está agora de volta ao Paquistão. O regresso tinha já sido anunciado pelo próprio na rede social X. Diz que faz parte de um esforço diplomático para reforçar a cooperação com os países parceiros. Depois da visita a Islamabade, o ministro dos Negócios Estrangeiros vai ainda visitar a Rússia. Isto numa altura em que as negociações de um cessar-fogo com os Estados Unidos continuam incertas.

E o Papa Leão XIV, Laura, apela para o uso responsável da energia atómica.

O líder da Igreja Católica deixou uma menção ao acidente nuclear na União Soviética, que faz hoje 40 anos. Diz Leão XIV que o acidente na central nuclear de Chernobyl marcou a consciência da humanidade. Na oração Regina Coeli, o Papa afirmou ainda que as guerras sangrentas não fazem mais do que privar todos da possibilidade de um futuro de paz e serenidade.

E vamos ainda nesta edição, Laura, atualizar a informação de âmbito local.

E começamos em Aveiro, que vai receber as competições nacionais de ciência já na próxima semana. O evento é organizado pela universidade e junta cerca de 14 mil alunos dos vários níveis de ensino. As provas digitais decorrem entre 28 e 30 de abril, são de Matemática, Ciência e Línguas. Na edição deste ano vai acontecer também uma nova competição dedicada à literacia do oceano. Em Pombal, a Infraestruturas de Portugal vai investir quase €2 milhões para obras no IC8. Um troço via vai ser requalificado de forma a estabilizar a estrada. De acordo com o despacho publicado no Diário da República, a obra tem um prazo de execução de cerca de sete meses. A empreitada vai ser financiada apenas por fundos da IP. Na Póvoa de Varzim acontece amanhã o Congresso Luso-Brasileiro do Direito do Desporto. A partir das 8h00 juntam-se especialistas de Portugal e do Brasil no Museu Municipal para debater os principais desafios jurídicos, éticos e económicos do desporto. O evento é organizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. E precisamente em Lisboa, a peça "Clube dos Poetas Mortos" estreia no dia 30 de abril. Vai estar na sala Carmen Dolores, do Teatro da Trindade, na ATEL. O espetáculo é encenado por Hélder Gamboa e os papéis principais são dos atores Diogo Infante e Virgílio Castelo. A peça vai estar em cena até 20 de dezembro. Nas Amburjas, já se preparam as comemorações da cultura tauromáquica. O evento é promovido pela Câmara para toda a comunidade. A programação inclui espetáculos, exposições, atividades ligadas à tauromaquia em vários espaços do Conselho. A iniciativa arranca a 1 de maio, na Praça do Município. A edição 27 da Feira de Maio termina também no dia 27. E no Seixal, a partir de 2 de maio, chega mais uma edição da Feira do Vinil. O evento dura dois dias no Parque do Fanqueiro. Tal dia 17, no Jardim da Quinta do Mirante, é possível comprar, vender e trocar discos. Há também atuações ao vivo. A feira é aberta ao público das 11h00 às 19h00, nos dois dias.

Fica por aqui esta edição das sete, com a jornalista Laura Figueiredo, que vai estar de regresso no intervalo do jogo entre AVS e Sporting, lá para perto das 21h15, para atualizar as notícias. A essa hora voltamos a contar contigo, Laura. Até já!

Até já!