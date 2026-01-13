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A Rádio Observador. Começa agora o Jornal das 8 da Rádio Observador, edição de Vanessa Cruz. Vanessa, em 2025, esperou-se menos tempo nos serviços de urgência do país. Os dados do portal de monitorização do Serviço Nacional de Saúde mostram que o tempo médio de espera para a primeira observação médica nas urgências dos hospitais públicos diminuiu o ano passado em comparação com o anterior. Mas vamos aos números em concreto. Contamos com a Beatriz Félix em estúdio. Beatriz, o que nos mostram estes dados? Vamos a isso então. Os dados mostram que o tempo médio de espera nas urgências diminuiu cerca de 12,5% e, por isso, fazendo as contas ao tempo, é uma redução de 56 minutos em 2024 para 49 em 2025. Uma evolução que se registou em quase todo o país, exceto na região do Algarve, onde, pelo contrário, até houve um ligeiro aumento. Numa outra análise, na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde estão os hospitais com mais dificuldades de resposta nos serviços de urgência, o tempo de espera diminuiu e ficou abaixo dos 80 minutos, numa diminuição de 15%. Mesmo assim, continua a ser, por larga diferença, a região do país na qual os utentes mais tempo têm de aguardar por uma primeira observação médica. Beatriz, estes dados são positivos, e já mereceram reações por parte dos administradores hospitalares e do governo. Isso mesmo. Numa resposta ao Observador, o Ministério da Saúde sublinha os efeitos positivos destas medidas que foram tomadas desde 2024 pelos dois executivos liderados por Luís Montenegro. Falamos de algumas medidas no sentido de diminuir tempos de espera e dispersar doentes por centros de saúde e outras unidades de cuidado. Já Xavier Barreto, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, diz que estes são excelentes resultados e é sinal de que a estratégia está a fazer sentido. Mesmo assim, deixa o alerta de que as urgências do SNS estão sob grande pressão por causa do pico das doenças respiratórias e que, por isso, é necessário melhorar a referenciação dos doentes que contactam a linha SNS 24. Beatriz Félix, com o resumo destes dados. O tempo de espera diminuiu nas urgências no ano passado. Este ano, 2026, começou com tempos de espera por vezes superiores a oito horas. Há também registo de pelo menos três mortes associadas a atrasos no socorro do INEM. António José Seguro insiste que é o candidato moderado em melhores condições de chegar à segunda volta e compara André Ventura e Cotrim de Figueiredo com submarinos. O socialista volta a apontar assim aos riscos dos extremismos na segunda volta das presidenciais. Em Setúbal, confrontado por um popular que insiste no apelo ao voto útil, já na primeira volta, para evitar uma segunda ida às urnas só com candidatos de direita.

Imagine.

Vou já pôr lá a vontade.

Passam dois candidatos da direita. Como é que o senhor vai dormir?

O submarino é capaz de ir ao fundo.

Mas está bem. Mas devo lhe dizer uma coisa.

Já pomos um de lado.

Mas o problema são os outros submarinos.

Já pomos um de lado.

Então imagine que só passam dois candidatos da direita à segunda volta.

Eu compreendo.

O senhor diz: "Bolas, tinha aqui um voto no Seguro pra segunda volta e ele não está cá".

Eu compreendo.

A melhor maneira de o senhor ter o voto do Seguro e poder depositá-lo na segunda volta é votar já na primeira.

António José Seguro dramatiza o apelo ao voto. Diz que é o candidato em melhores circunstâncias para combater os extremismos.

Não, porque verdadeiramente já não é só um combate como há 40 anos existiu. É um combate pela democracia, pela qualidade da nossa democracia. A democracia não é apenas só votações e eleições. É também garantir que todas as pessoas tenham acesso ao Serviço Nacional de Saúde, um serviço de saúde universal, uma boa escola pública.

António José Seguro, numa ação de campanha em Setúbal, termina o dia com um comício no Barreiro. André Ventura partiu ao final da tarde ao ataque a Cotrim de Figueiredo com esta frase: "João, este país não é pra quem não está bem da cabeça". Foi num comício junto ao Castelo de Guimarães. O candidato apoiado pelo CHEGA atirou diretamente ao concorrente apoiado pela Iniciativa Liberal.

Ao ponto que o país tem que estar pra ter um candidato presidencial que diz: "Eu não estou bom da cabeça, não me lembro o que é que disse". João, se não estás bom da cabeça, este país não é pra quem não está bom da cabeça. Este país é pra quem o ama, pra quem o quer liderar, pra quem o quer modernizar, pra quem o quer fazer avançar.

Ventura discursou durante cerca de 15 minutos e apelou a uma vitória reforçada. Diz que nada está ganho, digam o que disserem as sondagens. Um par de horas antes, Cotrim Figueiredo assumiu que teve uma declaração infeliz ontem sobre a hipótese de um eventual voto em André Ventura na segunda volta, caso ele próprio, Cotrim, não passe. O candidato presidencial André Pestana apresentou hoje uma queixa no Tribunal Constitucional, na Procuradoria-Geral da República e também na Comissão Nacional de Eleições por cortes no tempo de antena. No tempo de antena televisivo de segunda-feira. Na queixa enviada ao Tribunal Constitucional, de acordo com a Agência Lusa, André Pestana pede uma investigação e medidas imediatas perante o que classifica de grave atentado aos direitos de liberdade de expressão nos tempos de antena, que foram alegadamente verificados na transmissão do direito de antena que passou na RTP, na segunda-feira, dia 12 de janeiro. E temos, entretanto, um balanço sobre a desinformação associada às eleições presidenciais. Com este número, Rita: mais de 7,7 milhões visualizações nas redes sociais de publicações que só desinformam quem as lê. O candidato André Ventura concentra quase 86% dos casos de desinformação e das chamadas fake news. É o que conclui um estudo do Laboratório de Comunicação da Universidade da Beira Interior, que começou a ser feito quando se iniciaram os debates presidenciais, ainda em novembro. E agora são 8h06, que outras notícias estão a marcar esta hora? Um conselho de Donald Trump para os cidadãos norte-americanos: não é má ideia saírem do Irão. O presidente dos Estados Unidos foi questionado sobre a mensagem que deixou esta manhã na rede social de que é dono e que dizia que a ajuda estava a caminho do Irão. A resposta agora é: vão ter de descobrir isso sozinhos. Donald Trump não concretiza que ajuda é essa. Entretanto, o ministro iraniano da Defesa avisa que qualquer ataque norte-americano terá uma resposta estrondosa e devastadora. Em Portugal, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou hoje a proposta do orçamento para este ano, 2026. Votos a favor de PSD, CDS e Iniciativa Liberal e também do Chega. Os outros partidos votaram contra. Entretanto, o presidente da Câmara, Carlos Moedas, já veio acusar o PS de falta de responsabilidade. Ora, os socialistas justificam o voto contra com a discordância do que classificam de governação com o Chega. O orçamento do município de Lisboa prevê uma despesa de 1345 milhões de euros, menos 14 milhões do que o orçamento do ano anterior. Foram encontradas 54 armas nas escolas portuguesas no último ano letivo, a maioria armas brancas. É um aumento em relação ao ano anterior, de acordo com o programa Escola Segura. Apesar disso, o número de ocorrências da PSP em contexto escolar diminuiu. Na próxima hora, vamos escutar a reação do representante dos diretores de escolas públicas. A aldeia de Porto Covo, no Conselho de Sines, é o primeiro destino turístico sustentável do Alentejo. Já foste feliz em Porto Covo, Rita?

Por acaso, já. Gosto muito da praia.

Eu também gosto muito e dá vontade de ouvir esta: Porto Covo, de Rui Veloso. Porto Covo recebeu este selo de sustentabilidade e não vai ser o único destino turístico a ganhá-lo.

Então e qual é o próximo?

Mértola. E vai receber a distinção já amanhã. É o que revela a Entidade Regional do Turismo.

É uma boa notícia. São destinos sustentáveis no Alentejo, muito bonitos. A fechar este jornal das 20h, edição da jornalista Vanessa Cruz, que está de saída. Até amanhã, Vanessa.

Até amanhã, Rita.