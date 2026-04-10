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Jornal das Nove, com edição da Diana Rosa. Diana, o Presidente da República promete manter-se vigilante relativamente à reconstrução da zona centro depois das tempestades.

E deixa um aviso: é preciso manter o nível de ajuda e proximidade, acelerar apoios e adaptar medidas. No âmbito da iniciativa a Presidência Aberta, hoje na Marinha Grande, António José Seguro alerta que não pode ficar tudo na mesma. Nesse sentido, vai reunir-se com especialistas na próxima semana no Palácio de Belém. Vamos ouvir estas declarações, Filipa, mais à frente nesta noite informativa.

E mais três dias de férias, consoante a assiduidade do trabalhador. Foi um ponto de negociação entre o GT e o governo, em que o Executivo acabou por ceder.

E há outros pontos de aproximação, é o que revela Sérgio Monte, secretário-geral da UGT, entrevistado aqui na Rádio Observador. Mas há outros consensos, para já verbais.

A questão da jornada contínua, que é outra questão que tem dado aqui alguma controvérsia. A jornada contínua, a redação que está na proposta que nos foi entregue é taxativa. Trabalhadores com filhos até aos 12 anos e jornada contínua depende do acordo com o empregador. Houve uma proposta, verbal também, que permitia, eventualmente, que trabalhadores com filhos até aos oito anos pudessem ter a jornada contínua, não dependendo do acordo do empregador, mas sim da vontade do trabalhador.

Há, no entanto, matérias em que os parceiros sociais ainda não se entenderam, mas a UGT diz que continua disponível para negociar. Está marcado, Filipa, um novo encontro entre o governo e as confederações patronais na próxima segunda-feira.

Diana, expectativas pouco elevadas têm a Confederação de Comércio de Serviços quanto à reunião da próxima semana com o governo.

João Vieira Lopes, presidente da Confederação, considera que é difícil, mas lembra que o ideal era alcançar um acordo antes de o diploma ser discutido no Parlamento.

A experiência histórica mostrou-nos que quando este tipo de temas vai para a Assembleia da República suportado por um acordo na confederação social, sofre menos alterações na Assembleia da República e aquilo que se decide dura mais tempo. Por isso mesmo é que nós achamos que vale a pena fazer primeiro a confederação social.

João Vieira Lopes, presidente da Confederação de Comércio de Serviços. Sobre este tema, o Presidente da República, que tem pressionado um acordo, também quer receber os parceiros sociais em Belém.

E o antigo líder do Montepio, Tomás Correia, foi ilibado dos crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais.

Tomás Correia e dois ex-gestores do Finibanco Angola eram acusados de um alegado prejuízo de quase €36 milhões a visar o banco angolano e o grupo Montepio Geral. O processo já não vai seguir para julgamento. Fonte da Comarca de Lisboa adianta ao Observador que o juiz entendeu que não havia indícios da prática dos crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais.

Seguimos com uma notícia Observador. Um autarca do CDS em Lisboa recebeu mais de €10 mil em ajudas de custo por viver na Maia, distrito do Porto.

José Toga Soares preside desde 2021 à Mesa da Assembleia das Avenidas Novas, em Lisboa, mas vive na Maia, distrito do Porto. São mais de 300 km de distância que separam as duas localidades e o presidente da Mesa da Assembleia das Avenidas Novas recebe atualmente mais de €280 em ajudas de custo e senhas de residência por cada reunião a que assiste. Desde 2021, esteve em 36 reuniões, o que corresponde a cerca de €10 mil em ajudas. O autarca afirma, em declarações ao Observador, estar perfeitamente tranquilo quanto às ajudas de custo que tem recebido ao longo dos últimos quatro anos e meio. Diz que deixou de viver em Lisboa por motivos pessoais e mudou-se para casa de familiares no Conselho da Maia.

Diana, sobe para 357 o número de mortes em ataques israelitas no Líbano.

Ataques, Filipa, levados a cabo na passada quarta-feira. Os dados foram anunciados hoje pelo Ministério da Saúde libanês, enquanto Israel afirma ter matado mais de 180 membros do movimento Hezbollah nesses ataques. O Líbano diz que este balanço não é definitivo, uma vez que as operações de busca nos escombros e de identificação das vítimas continuam.

Diana, vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

A Mata Nacional de Leiria vai vender as árvores derrubadas pela tempestade Christine em hasta pública. De acordo com a Lusa, que cita os responsáveis do SNF, vai ser ainda criado um memorial junto a um eucalipto de 53 metros que caiu. Ao todo, são cerca de 100 mil metros cúbicos de madeira tombada, o equivalente a 40 piscinas olímpicas, que vão ser vendidas para depois as empresas fazerem o corte e a recolha do material. Na margem sul, a introdução de navios elétricos na travessia de Cacilhas aumentou o fluxo de passageiros em 12%, de acordo com os dados publicados pela Transtejo. No mês passado, a empresa transportou perto de 630 mil passageiros entre as duas margens. Isto deve-se, diz a empresa, à introdução dos navios elétricos nas rotas, para além dos habituais navios a diesel. O município de Loures vai inaugurar um centro de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. A autarquia explica que o investimento de cerca de €1 milhão tem a capacidade para albergar 15 pessoas. O acolhimento temporário vai funcionar 24 horas por dia, o ano inteiro, para garantir respostas concretas e dignas para cidadãos em situação de emergência social. A Câmara de Ovar adianta que as obras de reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo de Valga estão prontas para começar. O município diz que a obra é um passo significativo na melhoria das condições de segurança para a prática desportiva do Conselho. Um investimento de quase €1,4 milhão prevê ainda a construção de um parque de estacionamento, espaços verdes e iluminação exterior. Descemos até Rio Maior, a estrada entre Valbom e a Vila da Marmeleira está reaberta a veículos ligeiros. O troço da Estrada Municipal 514 colapsou no início do ano devido ao mau tempo. O município explica que a via vai continuar interdita à circulação de veículos pesados. É amanhã que o Coliseu do Porto recebe o concerto António Zambujo. O cantor e compositor apresenta o álbum "Oração ao Tempo". O espetáculo começa às 21h30 da noite, no Porto AGEAS. Os últimos bilhetes ainda estão disponíveis, Filipa, nos locais habituais.

Diana Rosa com o Jornal das Nove.