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Edição das 9 com António José Soares. A começar lá por fora, os Estados Unidos e a União Europeia chegaram a um acordo comercial para tarifas de 15% sobre os produtos europeus.

A decisão foi anunciada depois de uma reunião entre Donald Trump e Ursula von der Leyen, na Escócia. A nova taxa que vai ser aplicada aos produtos europeus é metade da taxa de 30% que o presidente norte-americano tinha ameaçado impor a partir do dia 1 de agosto. A presidenta da Comissão Europeia disse que o acordo é abrangente. Quanto a Donald Trump, explica que não inclui os produtos farmacêuticos, nem o aço e o alumínio, que vão continuar sujeitos a tarifas de 50%. Já a indústria automóvel está incluída no acordo. Segundo o jornal Politico, a União Europeia concordou em fazer compras no valor de $750 mil milhões de energia dos Estados Unidos e investir $600 mil milhões, mais do que tinha planeado no país. Donald Trump vê este acordo como uma parceria entre a Europa e os Estados Unidos. Já von der Leyen fala em duras negociações que vão reequilibrar as relações comerciais.

Vai trazer previsibilidade, que é muito importante para as nossas empresas dos dois lados do Atlântico. Será uma tarifa de 15% sobre todos os produtos, tudo incluído. Investimentos, como o senhor presidente disse, irão para os Estados Unidos e as compras que faremos. Basicamente, o mercado europeu está aberto, 450 milhões de pessoas. Portanto, é um bom acordo. É um acordo enorme, com negociações duras. Eu já sabia quando vim e foi realmente muito duro, mas chegamos a uma boa conclusão para os dois lados.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Já na opinião do historiador Bruno Cardoso Reis, trata-se de um mau acordo para a Europa. Apesar disso, diz que a taxa de 15% que foi acordada não vai fazer subir a inflação na União Europeia e explica porquê.

Esse parece ser outro argumento que é usado, que é: "Não podemos retaliar, não podemos avançar com tarifas contra os Estados Unidos, como forma de pressionar e ganhar peso poder negocial, porque isso vai trazer inflação para os países europeus". Bem, por essa via, realmente não vai haver inflação. Como nós vamos manter, aparentemente, as tarifas que já existiam com os Estados Unidos, não vai haver mais inflação na Europa, a não ser que seja importada dos produtos americanos.

Análise do historiador Bruno Cardoso Reis ao acordo comercial Estados Unidos-União Europeia, que estabeleceu a aplicação de taxas alfandegárias de 15% aos produtos europeus.

No Jornal das 9, mudando agora para outro tema. Pelo menos três pessoas morreram na sequência do descarrilamento de um comboio regional na Alemanha. Foi perto da fronteira com a França.

O acidente aconteceu no sudeste do país, perto da cidade de Biberach, próximo da fronteira com a França. Segundo o jornal Bild, estavam 100 pessoas a bordo do comboio. O número de feridos não foi ainda confirmado oficialmente, mas a imprensa regional aponta para que sejam 34, três deles em estado grave.

António, entretanto, também porque as chamas aproximaram-se de habitações no incêndio em Ponte da Barca, em Viana do Castelo.

Mas segundo a Proteção Civil, em declarações há momentos à Rádio Observador, essas casas estão protegidas por meios. O fogo está a ser combatido nesta altura por 183 operacionais, apoiados por 59 viaturas. O presidente da Câmara de Ponte da Barca, Augusto Marinho, descreveu à CMTV o cenário que viveu há momentos.

Literalmente bola de fogo. Vivemos ali momentos de muita aflição, proteger casas, não conseguimos proteger animais. Tivemos uma equipa de sapadores florestais cercada. Felizmente, tenho a indicação de que já conseguiram libertá-los. Temos um bombeiro ferido. Em desespero, literalmente, solicitei a intervenção do senhor secretário de Estado e do próprio senhor presidente da República, a quem tenho que agradecer, que se inteiraram da situação junto do Comando Nacional. Foi-me referido que iriam enviar todos os meios aéreos para este local.

A descrição feita pelo presidente da Câmara de Ponte de Barca, Augusto Marinho, à CMTV, sobre este incêndio que lavra desde ontem à noite naquela região.

Agora 9:05. O presidente da República garantiu hoje que ainda não leu a Lei da Nacionalidade e alerta para as dúvidas sobre a Lei de Estrangeiros, que o levaram a pedir a fiscalização preventiva do diploma ao Tribunal Constitucional.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas, à margem da cerimónia de encerramento do Festival Internacional de Música de Marvão, no distrito de Portalegre. Questionado sobre as dúvidas que tinha em relação à Lei dos Estrangeiros, o presidente da República explicou.

Correspondem às dúvidas que foram levantadas por várias entidades e, portanto, é bom que haja certeza de direito. O Tribunal Constitucional, mais vale prevenir do que remediar, olhará e dirá: justifica-se, não justifica, e fica definida a certeza do direito, porque no nosso sistema, de outra maneira, o que acontece é que havendo dúvidas, qualquer tribunal pode a qualquer momento suscitar essa dúvida e depois sobe ao Tribunal Constitucional e aí é já muito mais tarde e com eventuais divergências que o tribunal se pronuncia.

As explicações do Presidente da República sobre o envio da Lei dos Estrangeiros ao Tribunal Constitucional. Sobre a Lei da Nacionalidade, Marcelo Rebelo de Sousa diz que ainda não leu o diploma.

Entretanto, também o secretário-geral do PS critica a aprovação das alterações à Lei de Estrangeiros no Parlamento. José Luís Carneiro fala num atropelo democrático.

Isto depois de o primeiro-ministro ter dito ontem que acredita que o diploma vai ser aprovado pelos juízes do Palácio Ratton. José Luís Carneiro afirma que é preciso respeitar a separação de poderes e destaca que o PS alertou para os problemas da alteração da lei, que vieram depois a ser sinalizados pelo Presidente da República.

Nós chamamos a atenção para problemas graves de que padecia a lei e, sobretudo, mais do que os problemas de que padecia a lei, o atropelo democrático que foi cometido na Assembleia da República, quando, sem ouvirem as instituições que administram a justiça, decidiram legislar. Avisamos, não nos ouviram. Afinal, agora o senhor Presidente da República teve um entendimento que é equivalente ao entendimento que nós tivemos. Agora encontra-se para apreciação no Tribunal Constitucional, vamos aguardar.

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS em Montalegre, num registo captado pela RTP3.

Abrindo agora também a página de desporto e no futebol, o Futebol Clube do Porto venceu a equipa neerlandesa do Twente. O resultado final 2x1, no regresso ao Estádio do Dragão.

Foi o primeiro teste de pré-época aberto ao público. Foi a primeira vez que os adeptos puderam ver em ação vários dos novos reforços, assim como o próprio técnico italiano, Francesco Farioli, em estreia no comando do clube azul e branco.

A Inglaterra renova o título de campeã da Europa de futebol feminino depois de vencer a final com a Espanha, 3x1 na marcação de pênaltis.

O jogo decorreu no Estádio St. Jakob-Park, em Basileia. As inglesas revalidaram o título europeu e conquistaram o segundo Euro seguido, depois de já terem vencido em 2022. Já do outro lado, as espanholas era a primeira vez que chegavam à final do Campeonato da Europa.

Agora também desporto e para fechar com desporto e depois também o local. Tadej Pogačar vence a Volta à França em bicicleta. O ciclista esloveno iguala os quatro títulos do britânico Chris Froome e fica apenas a um dos recordes históricos de cinco triunfos na prova.

Pogačar, com apenas 26 anos, reforça-se assim entre os grandes nomes do ciclismo internacional. O atleta esloveno terminou hoje em quarto lugar. A última etapa da Volta à França em bicicleta ligou Mantes-la-Ville aos Campos Elísios, com 132 km e passagem inédita por Montmartre.

9:08. António, para fechar toda a atualidade agora internacional, aliás, local. Vamos ao local.

Vamos a isso. No Seixal, o trânsito vai estar condicionado a partir de amanhã na Rua Foros de Amora. Em causa a construção de uma rotunda e de uma zona de estacionamento no bairro do Soutelo. Está previsto que a empreitada demore dois meses. A Marina de Oeiras foi reconhecida como estação náutica. A certificação foi atribuída pelo Fórum Oceano, numa cerimônia oficial. Esta distinção posiciona o Conselho como capital náutica de Portugal. A Universidade da Terceira Idade do Conselho de Azambuja está à procura de professores. Não é exigida uma formação acadêmica específica. A UTICA procura docentes voluntários com competências numa determinada área para integrar o projeto. O Teatro Aveirense já apresentou a programação para o mês de setembro. O cartaz conta com a estreia de dois espetáculos de Sara Barros Leitão e de Gisela Ferreira, assim como a apresentação de novas criações de Olga Roriz e Michael de Oliveira. A Galeria Municipal do Porto vai apresentar a instalação Praia de Ruínas, do artista grego Andreas Angelidakis. Vai estar em exibição até outubro. O arquiteto foi nomeado representante oficial da Grécia na próxima edição da Bienal de Veneza, uma das mais importantes exposições de arte contemporânea do mundo. Terminamos em Leiria, onde vai decorrer amanhã uma manifestação de trabalhadores da Associação Mutualista Montepio Rainha Dona Leonor. O protesto é convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal para denunciar o incumprimento do contrato coletivo de trabalho dos trabalhadores das instituições particulares de solidariedade social. A manifestação começa às 11h00, à porta da instituição.

António José Soares, regressar daqui a pouco às 09:00 e meio. Até já.

Até já.

Até já.