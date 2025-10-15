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[música de introdução News Theme - Radio Portugal current: 00:11] Jornal das 10, com edição da Laura Figueiredo. Laura, Gouveia e Melo diz que quem vem viver para Portugal deve respeitar as leis e a história do país. Uma posição defendida esta noite na apresentação do manifesto de apoio à candidatura do almirante à Presidência da República, uma cerimónia que decorreu no ISCTE, em Lisboa. Ora Gouveia e Melo sublinha que é necessário bom senso e equilíbrio na forma como se gere a imigração em Portugal.

Portugal nunca foi um país de muros, foi sempre uma terra de encontros e deve continuar a ser assim, justo e humano. Entre o entra tudo e o sai tudo, há um caminho de bom senso, inteligência e equilíbrio. A imigração deve ajudar a nossa economia a crescer. Não pode servir para precarizar e reduzir os salários dos portugueses. Não pode gerar também insegurança. Quem vem viver conosco deve respeitar as nossas leis e a nossa história.

Já no final da cerimónia, Gouveia e Melo falou com os jornalistas sobre as eleições autárquicas. O candidato presidencial diz ter ficado contente com o resultado, uma vez que o país votou, sobretudo, ao centro.

Eu preocupo-me sempre com o centro político. Acho que quanto maior for o centro político, mais equilibrado é o país. E o que eu vi foi um país a voltar ao centro e a votar de forma muito significativa no centro, e isso deixa-me contente.

Acha que isso é positivo para o próprio país?

Acho que é, porque as soluções muito extremadas, normalmente o pêndulo eleitoral vai para lado e depois vai para o outro. Se forem de soluções muito extremadas, gasta-se muita energia e o país não avança ao longo do tempo. Por isso, julgo que as soluções têm que ser feitas ao centro. Agora, claro que o centro também tem que saber atrair o eleitorado com propostas concretas e com resultados, essencialmente.

Henrique Gouveia e Melo no final da apresentação do manifesto da candidatura a Belém, que decorreu esta noite em Lisboa. A empresa responsável pelos quatro helicópteros de emergência médica em Portugal garante que a partir de 1 de novembro o serviço pode funcionar em pleno. Um esclarecimento enviado ao Observador pela Gulf Med e que surge depois de o Tribunal de Contas ter chumbado o ajuste direto celebrado entre o INEM e esta empresa, operação que devia ter começado a 1 de julho, que não avançou. Mesmo assim, o INEM não se compromete para já com uma data concreta para o funcionamento 24 horas por dia dos quatro helicópteros de emergência médica, diz apenas que vão estar a funcionar de forma ininterrupta dentro de poucas semanas. Em maio deste ano, a Gulf Med e o INEM assinaram um contrato decorrente de um concurso público internacional. Que previa o funcionamento em pleno de quatro helicópteros durante cinco anos, por valor de cerca de 77 milhões e meio de euros. Só que quando percebeu que não conseguiria garantir a totalidade da operação na data de início do contrato, a companhia maltesa assinou um contrato de ajuste direto com o INEM, que já estipulava uma operação por fases. Mesmo com o novo calendário, a Gulf Med não conseguiu cumprir a 100% os termos acordados. Agora, a esta nova data, os quatro helicópteros devem estar a funcionar em 1 de novembro. Falamos agora das eleições autárquicas. O Chega pediu recontagem de votos no Montijo. Por alegadas incongruências na validação, uma revelação feita pelo cabeça de lista daquele partido nas eleições para a Câmara de Montijo. De acordo com a Agência Lusa, Nuno Valente admitiu, no entanto, que o facto de o Chega ter perdido na Junta de Freguesia de Pegões por uma escassa margem de 10 votos, contribuiu também para este pedido de recontagem. Quem venceu as eleições de Montijo e na junta foi o dissidente socialista Fernando Cária. Para a freguesia foram 495 votos, mais 10 que o Chega. Para a Câmara, a diferença foi de 631 votos. Fonte do gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Montijo confirma que a recontagem de votos teve início hoje, deve ser retomada amanhã. E o líder do Chega Açores vai a tribunal por alegada faturação indevida do partido. A Assembleia Legislativa dos Açores decidiu levantar a imunidade parlamentar e José Pacheco vai ser ouvido como arguido no processo. A decisão foi confirmada pelo presidente da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O caso está em segredo de justiça, mas de acordo com José Pacheco, está relacionado com o jantar que envolveu militantes e simpatizantes do Chega em 2020, onde nem todas as despesas efetuadas foram devidamente faturadas. O dirigente do partido diz que está de consciência tranquila e disponível para colaborar com a Justiça. E o deputado Miguel Costa Matos espera que haja uma união a sério em torno da candidatura de António José Seguro à Presidência da República. A oficialização deve acontecer no próximo domingo, na Comissão Nacional do PS, em Penafiel. O deputado socialista Miguel Costa Matos recorda que não foi um dos apoiantes de Seguro nas eleições internas referente a António Costa, mas agora nas presidenciais, defende que só há uma opção.

Em vez de ser mais um comentador, como temos visto ao longo dos últimos 10 anos de bem, é uma pessoa que consegue unir. Parece-me que os socialistas têm hoje o dever, estão convocados, e os não socialistas também, de se unirem em torno daquela que é a melhor figura para superar as divisões entre esquerda e direita.

Apelo deixado pelo deputado do PS, Miguel Costa Matos, no Explicador da Rádio Observador. Mariana Mortágua condena a violência do Hamas na Faixa de Gaza. As críticas surgiram na sequência de relatos de execuções do grupo extremista na Faixa de Gaza, de pessoas que alegadamente colaboravam com Israel. Ora a coordenadora do Bloco de Esquerda defende que a Palestina só poderá ser livre sem o movimento islâmico.

Essa é uma decisão que cabe aos palestinianos e não a mim. Se a escolha fosse minha, não. Mas os países são aquilo que lhes permitem ser

Acho que, idealmente, só podemos condenar execuções em praça pública como aquelas de que tivemos notícia. Isso é muito claro. Não há justiça pelas próprias mãos, seja pelo Hamas, seja por Israel, seja por quem for.

As críticas de Mariana Mortágua à margem de uma conversa em Lisboa com os ativistas portugueses que participaram na flotilha humanitária que seguia para Gaza. E Laura, que outros temas estão a marcar a atualidade? O número de passageiros nos aeroportos nacionais subiu 4,7% até setembro, chegou quase aos 56 milhões de viajantes. Os dados foram divulgados pela Vinci e dizem respeito aos aeroportos de Faro, Porto e Funchal, os que registaram maior crescimento. De acordo com a empresa francesa, Lisboa teve como principais motores de crescimento as ligações europeias low cost da Alemanha e Itália. Já o Porto e Faro continuaram a atrair passageiros, sobretudo do Reino Unido e também da Alemanha. Na atualidade internacional, Israel já recebeu os dois corpos que o Hamas tinha entregado à Cruz Vermelha. Numa publicação na rede social X, as forças militares israelitas confirmam a recepção de mais dois caixões, supostamente contendo mais dois reféns. Os caixões foram entregues pela Cruz Vermelha depois de serem recolhidos na cidade da Faixa de Gaza. Foram entregues nove corpos, num total de 28 reféns. O Hamas diz que, para já, só conseguiu aceder aos nove entregues. Entretanto, Donald Trump disse há pouco que o Hamas está a escavar para tentar encontrar os corpos dos reféns israelitas em Gaza. O ministro da Defesa israelita admite que Israel pode reacender o combate caso o Hamas não cumpra com o acordo de cessar-fogo. Em comunicado, Israel Katz revela que pediu às Forças de Defesa de Israel para prepararem um plano para a derrota completa do Hamas em Gaza, caso a organização não cumpra com o plano. O ministro da Defesa israelita reitera que o Hamas tem o dever de entregar os reféns e desmilitarizar-se. O gabinete do ministro acrescenta também que Israel conta com a ajuda dos Estados Unidos para combater o Hamas em Gaza. Notícia de fecho do Jornal das 10.