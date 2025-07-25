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São duas horas. As notícias com Matilde Malva Sabino.

Começamos com a atualidade internacional. A França vai reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. O anúncio foi feito por Emmanuel Macron, num longo comunicado publicado nas redes sociais. O presidente francês escreveu que a paz é possível e que não há outra alternativa. Macron afirma ainda que a necessidade urgente hoje é que a guerra em Gaza termine e que a população civil esteja em segurança. A carta é endereçada ao líder palestiniano Mahmoud Abbas e termina com uma pequena mensagem escrita à mão por Macron, em que o chefe de Estado expressa o compromisso com a paz e a segurança. Benjamin Netanyahu afirma que a França arrisca-se a criar mais um agente iraniano, tal como Gaza, que luta pela aniquilação de Israel. É a reação do primeiro-ministro israelita na rede social X à decisão francesa. Netanyahu condena a decisão do presidente Macron e diz que tal medida permeia o terror. Entretanto, o Hamas afirmou que ficou surpreendido com as declarações do enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, que sugerem que o grupo não mostrou interesse em alcançar um cessar-fogo em Gaza. No comunicado citado pelo Haaretz, o movimento palestiniano afirma que o empenho em continuar as negociações continua. Luís Marques Mendes considera arrepiante a situação na Faixa de Gaza e condena o silêncio do Ocidente, sobretudo da Europa. São as declarações do candidato a Belém, à margem de uma visita ao Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança. O candidato à Presidência da República diz que a Europa tem um comportamento hipócrita face a uma situação que considera ser preocupante.

Acho que aquilo que acontece em Gaza é, em primeiro lugar, arrepiante do ponto de vista humanitário. E aquilo que é a resposta do Ocidente, e sobretudo da Europa, é absolutamente inaceitável. O silêncio do Ocidente, e sobretudo da Europa, é absolutamente inaceitável. Mais ainda, acho que a Europa tem aqui um comportamento de enorme hipocrisia, porque a Europa, e bem, sempre criticou a Rússia pelos ataques a civis na Ucrânia e agora não tem uma palavra forte relativamente a Israel, que está também a atacar civis na Faixa de Gaza. Não pode haver dois pesos e duas medidas.

Luís Marques Mendes considera que tanto a Europa como Portugal devem agir rapidamente, dizer a Israel que há barreiras que estão a ser ultrapassadas e que os direitos humanos têm de ser repostos na Faixa de Gaza. Em Lisboa, um incêndio que deflagrou esta noite de quinta-feira em Alcântara obrigou ao corte de três vias de trânsito naquela zona. Em declarações à agência Lusa, o comissário de dia do Comando Nacional da PSP explica que o trânsito está cortado no cruzamento da Rua dos Lusíadas com a Rua Luís de Camões, nos dois sentidos, e ainda na Rua Primeiro de Maio. Além dos meios de combate às chamas, no local estão também quatro carros de patrulha da PSP. À Rádio Observador, fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa confirma que até ao momento não há feridos a registar. Mudamos de tema. Nuno Melo admite que o Estado tem de investir nos heliportos para a emergência médica. É uma posição assumida pelo ministro da Defesa esta quinta-feira em Torres Vedras, à margem de um evento militar. Nuno Melo diz que é preciso que o Estado invista em heliportos para que os meios aéreos de emergência médica possam aterrar o mais próximo possível dos hospitais.

Quando o Koala não aterra, também não aterra nenhum outro. O problema não é do helicóptero, o problema é da infraestrutura. São infraestruturas críticas nas quais o Estado tem que investir. O fato é que se um dia tiver uma catástrofe maior e tiver que transportar pessoas em maior número, tem que ter infraestruturas críticas para que os helicópteros maiores, que transportam o maior número de pessoas, possam o mais próximo possível dos hospitais, deixar essas pessoas. E é por isso que o Estado, mais do que helicópteros, tem também que investir nestas infraestruturas críticas.

O ministro da Defesa Nacional sublinha que o maior helicóptero em ação apenas pode aterrar em seis dos 47 heliportos analisados pela Força Aérea. Nuno Melo diz ainda que a Força Aérea não substitui os meios aéreos a contratar pelo INEM para a emergência médica, mas atua em complementaridade. A ministra do Trabalho e da Segurança Social diz que as propostas de alteração às leis laborais visam proteger os direitos dos trabalhadores e cidadãos. Em entrevista à SIC Notícias, Maria do Rosário Palma Ramalho clarificou algumas das medidas apresentadas esta quinta-feira, após o Conselho de Ministros. Questionada sobre as alterações à lei da greve, a ministra diz que se trata de uma medida cirúrgica, que não belisca o direito à greve, e usou o exemplo da CP para sublinhar a importância de garantir outros direitos fundamentais dos cidadãos.

É uma alteração, devo dizer, procedimental e muito cirúrgica e que em nada belisca o direito à greve. O que vai deixar de poder acontecer é não serem decretados serviços mínimos numa área que a própria lei considere como necessidade social vital. E o transporte de passageiros é um caso desses.

Declarações da ministra do Trabalho e da Segurança Social, no mesmo dia em que foi apresentado um projeto de alteração ao Código do Trabalho sobre a possibilidade de compra de férias. A ministra diz que representa um avanço nos direitos dos trabalhadores e que se diferencia dos pedidos de licença sem vencimento, apesar de funcionar de igual forma. Nesses dias de férias não há retribuição, mas continuam a contar para o tempo efetivo de serviço. O líder parlamentar do CDS-PP disse aguardar com serenidade a apreciação do Tribunal Constitucional ao decreto que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do país. São declarações à margem do jantar de aniversário do partido, em Sintra Interrogado sobre alguns reparos feitos pelo chefe de Estado, nomeadamente quanto à forma como o processo legislativo decorreu, Paulo Núncio disse respeitar a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, mas diz que discorda. Recordamos que o Presidente da República enviou esta legislação dos estrangeiros para o Tribunal Constitucional e não poupou nas críticas ao governo, nem ao Chega. Para Marcelo, trata-se de um diploma feito à pressa, sem audições constitucionais, sejam elas obrigatórias ou não, e que podem promover a discriminação. O chefe de Estado lembra que há várias instituições jurídicas que têm de ser ouvidas nesta matéria e ataca conceitos de lei proposta pelo governo que violam o princípio constitucional de segurança jurídica. Uma das maiores preocupações do presidente vai para a questão do reagrupamento familiar. Mariana Vieira da Silva defende que o Partido Socialista apenas deve conversar com o governo depois de ver o orçamento. São declarações da antiga ministra do Executivo de António Costa no programa Vixi Suave, da Rádio Observador. Mariana Vieira da Silva avisa o governo que não pode excluir o PS de todas as discussões sobre políticas públicas. A vice-presidente da bancada do Partido Socialista também criticou a revisão dos conteúdos da cadeira de Cidadania. A socialista compara o Ministério da Educação a uma personagem de Herman José e afirma que parte da matéria lecionada sobre educação sexual não consegue ser dada em outras disciplinas.

Dizer que naquele documento, o Ministério da Educação fez uma folhinha, que julgo que circulou pelos jornalistas, onde explicava que estava lá a educação sexual e depois dizia em que frases, e eram sempre frases sobre bem-estar, evitar comportamentos de risco. Parecia quase aquele folheto do Herman José.

Foi ao Ctrl+F.

E apagou. Parecia aquela personagem do Herman José, do diagno de remédios. Apagou todas as palavras que podiam ser vagamente associadas ou criticadas pelos setores mais, eu nem digo pelos mais conservadores, porque os setores mais conservadores estavam pacificados com a educação sexual na escola. São mesmo os setores mais radicais e não os setores mais conservadores a quem o governo tentou agradar.

A vice-presidente da bancada do PS critica também a escolha de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal. A entrevista de Mariana Vieira da Silva à Rádio Observador pode ser escutada na íntegra no site e nas plataformas habituais de podcast. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 14h30.