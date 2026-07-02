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Duas horas. As notícias com Ricardo Lopes.

Muito boa noite. Começamos com a política nacional. André Ventura critica a ministra da Justiça por se manter em silêncio sobre a indenização que o Estado terá de pagar a José Sócrates. Em causa está a condenação do Tribunal do Círculo de Lisboa, que condenou o Estado português a pagar cerca de €15 mil a José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês. Em causa está a violação do segredo de justiça, uma decisão conhecida esta semana. O líder do Chega já reagiu por diversas vezes a esta condenação. Esta quarta-feira voltou a falar do tema para criticar o governo por se manter em silêncio e visa concretamente a ministra da Justiça, Rita Júdice, por ainda não ter dito uma palavra sobre a indenização.

Eu lamento muito que a senhora ministra da Justiça não tenha tido ainda uma palavra para nos tranquilizar e para nos dizer alguma coisa. Ninguém está a pedir à ministra da Justiça que reverta a decisão. É uma decisão dos tribunais, Portugal tem separação de poderes, não é isso que está em causa. Mas a senhora ministra da Justiça é responsável pelo edifício da Justiça em Portugal. Eu acho que era importante que o governo diga se acha que faz sentido termos um regime tal que o José Sócrates acaba a receber indenizações do Estado.

André Ventura, em declarações aos jornalistas no Montijo, distrito de Setúbal, o presidente do Chega pede respostas ao governo para entender o que pretende fazer para que casos como o de José Sócrates não se repitam. Mudamos de tema, um incêndio num posto de transformação da E-Redes deixou o bairro das Coveiras, em Tires, no Conselho de Cascais, às escuras, os moradores estão neste momento sem eletricidade. Há também uma escola básica afetada. À Rádio Observador, o comandante Pedro Araújo, dos Bombeiros da Parede, explica que o incêndio já está extinto, mas que ainda estão equipas da E-Redes no local a tentar resolver os danos consideráveis quanto ao número de pessoas afetadas pela falta de eletricidade. O comandante Pedro Araújo diz que só a E-Redes saberá.

Estão duas equipas da E-Redes no local, a fazer a intervenção dentro do posto de transformação. Houve danos consideráveis e temos esperança de que as equipas da E-Redes consigam fazer as reparações necessárias e restabelecer a eletricidade o mais rápido possível. Mas eles estão em trabalhos ainda dentro da cabine.

Estamos a falar de quantas pessoas sem luz neste momento?

Não temos essa noção. Só mesmo a E-Redes é que saberá quantos clientes é que tem naquela zona.

Explicações à Rádio Observador do comandante Pedro Araújo, dos Bombeiros da Parede. O bairro das Coveiras, em Tires, está neste momento sem eletricidade. O embaixador de Portugal na Venezuela diz que Lisboa vai ajudar os luso-venezuelanos a restabelecer as vidas. Frederico Silva diz que vai se realizar o necessário para apoiar a população na Venezuela.

Será feito tudo o que for necessário para minimizar, restabelecer aquilo que é a vida normal das pessoas, dos portugueses, dos lusocendentes. Tudo será feito. Todos os problemas, as necessidades estão a ser equacionadas, ponderadas, e a nível de Portugal, do seu governo, das suas autoridades e até da sua sociedade civil, há um consenso enorme perante esta necessidade de apoiar não apenas a comunidade portuguesa lusocendente, mas a comunidade venezuelana em geral.

O embaixador, em declarações à Agência Lusa, Frederico Silva, pede também aos portugueses que se preparem para uma realidade mais dolorosa causada pelos sismos. O diplomata diz ainda que Portugal reagiu com uma rapidez impressionante e em muito menos de 24 horas decidiu formar e enviar uma missão de emergência para uma fase de salvamento de vidas. Falamos agora do Amália, o primeiro modelo de linguagem aberto em português, lançado pelo governo, vai ter um investimento adicional de 1,5 milhões de euros. O investimento inicial do Amália era de 5,5 milhões de euros, financiado pelo PRR. Está agora prevista esta nova tranche para uma evolução do modelo. O Amália foi apresentado na tarde desta quarta-feira numa cerimónia em Lisboa, que contou com a presença do primeiro-ministro. Luís Montenegro salienta que o governo está a arriscar na inovação e que mesmo que falhe, será sempre melhor que nada fazer. Vasco Maldonado Correia.

Está apresentado o Amália, o primeiro modelo de inteligência artificial em código aberto, em português europeu. E mesmo que os resultados não venham a ser os esperados, esta é a cultura que o governo quer implementar.

A cultura do risco deve ser entendida dentro de um sentido de responsabilidade, mas de um sentido de ambição, de um sentido de esperança, de um sentido de confiança. É mesmo caso para dizer quem não arrisca, não petisca.

Luís Montenegro fala num projeto arrojado e que alguns chegaram a considerar difícil de concretizar. Um deles, o próprio.

Também posso confessar que eu próprio tive que me mentalizar e perguntar aos ministros e aos secretários de Estado que tinham envolvimento mais direto se não me estavam aqui a levar para um caminho perigoso.

O primeiro-ministro olha para este momento como sinal de que o país e a Europa devem liderar os esforços para a inovação.

Não haverá desenvolvimento económico, não haverá com isso coesão social, garantia de qualidade de vida, se nós, no contexto europeu, não formos capazes de estar na linha da frente das grandes evoluções, das grandes transformações.

E avisa que o Amália é também um investimento na soberania.

A autonomia estratégica da Europa está hoje, talvez, mais dependente do que nunca deste tema que é a inteligência artificial. Nós estamos dependentes, e não é preciso dizer de outra maneira. Nós estamos dependentes, mesmo, ainda hoje. E aqui estamos a dar um pequeno passo para colmatar essa falha. Eu sei que é um pequeno passo.

E apesar deste pequeno passo, fica uma tentativa de travão para o ministro da Reforma do Estado.

Não digitalize aquilo que ainda não está simplificado.

Porque isso é transportar a burocracia tradicional na burocracia digital, que é tão ou mais difícil de superar. Portanto, simplifiquem e depois digitalizem.

Recado pro ministro Gonçalo Matias, que garante Luís Montenegro tem intervenção de forma transversal em todos os setores da governação.

Trabalho do jornalista Vasco Maldonado Correia, que esteve acompanhando a apresentação do Amália depois da conclusão da última fase de desenvolvimento do modelo. Olhamos agora para o Campeonato do Mundo. Roberto Martínez diz que Portugal vai agora começar um novo mundial. Para o selecionador nacional, os jogos da fase de grupos foram apenas uma preparação para esta nova fase de mata-mata. Agora é praticamente uma nova competição, é o que diz Roberto Martínez.

Está apresentado o Amália, o primeiro modelo.

Agora sim, vamos escutar Roberto Martínez.

Terminamos o primeiro mundial, amanhã começamos o segundo mundial e é só quando termina o mundial que podemos avaliar. Eu posso avaliar agora a atitude, o compromisso, o trabalho dos jogadores, que é exemplar. Esse é o aspecto mais importante. Depois, no relvado, há um adversário, há os aspectos do jogo.

Declarações de Roberto Martínez, que garante que a equipe fez uma boa preparação para o jogo contra a Croácia, um adversário que diz que Portugal conhece bem.

A Croácia é uma equipe que conhecemos muito bem. Eles conhecem também os nossos pontos fortes e o nosso talento. Então, um jogo competitivo, com a importância de ser o novo mundial e querer ganhar para continuar o caminho.

Já Vitinha, que também falou nesta antevisão ao jogo de amanhã, assegura que todo o grupo está imune a críticas e que a seleção nacional vai ter o melhor rendimento nesta fase eliminar do torneio.

Diria que compreendo perfeitamente as dúvidas, diria que compreendo perfeitamente as críticas. Nós recebemo-las de braços abertos. É normal, não queremos só palminhas nas costas. E sabemos também quando estamos mal, quando estamos bem. Ninguém quer mais ganhar do que nós. Ou seja, nós estamos lá dentro pra nós, pra nossa família, pro nosso país. Não há ninguém que queira fazer melhor figura do que nós, não há ninguém que queira mais passar do que nós. E é isso que nós vamos tentar transmitir em campo, mas que acreditem em nós e que nos apoiem até o fim.

Palavras de Vitinha e de Roberto Martínez, que escutamos aqui em antevisão ao jogo com a Croácia. O duelo dos 16 avos de final está agendado para a madrugada de quinta para sexta-feira. A bola começa a rolar à meia-noite, com relato aqui na Rádio Observador. E continuamos a falar do Campeonato do Mundo. A Bélgica está nos oitavos de final, venceu o Senegal por 3 x 2. Os belgas estiveram a perder por duas bolas, mas conseguiram carimbar a reviravolta com o gol de penalti aos 120 minutos, quando tudo parecia encaminhado para seguir para a decisão em grandes penalidades. Um jogo também à semelhança do que aconteceu no Inglaterra x Congo. A Inglaterra sofreu, mas também segue em frente para os oitavos de final da prova. A seleção inglesa venceu a República Democrática do Congo por duas bolas a uma, sendo que estiveram a perder grande parte do encontro, mas dois gols do suspeito do costume, Harry Kane, permitiram a reviravolta inglesa. Na próxima fase, Inglaterra vai jogar contra o México. Em tempo de intervalo, está o jogo entre os Estados Unidos e a Bósnia. A acompanhar esta partida está o jornalista João Lourenço. João, parecia que íamos ter aqui um nulo ao intervalo, mas os norte-americanos vão pro intervalo mais tranquilos, 1 x 0 para os Estados Unidos.

E a insistência por parte da seleção anfitriã deu frutos pelos pés do herói já habitual nesta fase final da prova da FIFA, Folarin Balogun, ele que é o melhor marcador dos Estados Unidos nesta fase final, avançado 24 anos dos quadros do Mônaco, de França, conseguiu aqui fazer o terceiro tento, neste caso, da carteira pessoal, ao conseguir se desvencilhar da defensiva da Bósnia. Uma jogada que também fica marcada por esse erro da seleção, em termos defensivos, da seleção europeia. As duas equipes regressam agora dos balneários. Não se vislumbram qualquer tipo de alterações referentes aos 22 jogadores que começaram esta partida no Levi's Stadium, em São Francisco, no estádio da Califórnia. Neste momento, Balogun, que tem sido o homem da partida, o principal candidato à pérola. Vamos ver o que é que faz os homens da Bósnia e Herzegovina, uma seleção que conta ainda com valores experientes como Edin Džeko, o experiente avançado que já passou por vários emblemas do velho continente. O esférico vai sair na posse dos Estados Unidos da América neste preciso momento. Por isso, Ricardo, vamos arrancar agora para os segundos 45 minutos deste Estados Unidos 1, Bósnia 0.

Rola a bola na segunda parte dos Estados Unidos contra a Bósnia. João Lourenço, aqui na análise deste jogo dos 16 avos de final do Campeonato do Mundo, voltará certamente a marcar presença na síntese informativa das 14h30. Terminamos assim este jornal das 14h. Até lá.