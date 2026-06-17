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As notícias com Miguel Pina Andrade. Portugal entrou hoje em campo no Campeonato do Mundo de Futebol. Na antevisão à partida frente à República Democrática do Congo, Roberto Martínez realça que a Seleção Nacional está unida numa só voz. O selecionador compreende os discursos ambiciosos do presidente da federação e dos jogadores acerca da conquista da prova, ainda assim, afirma que na qualidade de selecionador, deve olhar para o percurso de Portugal com racionalidade.

Faz sentido que o nosso presidente, que o nosso capitão falem do sonho. Eu também tenho o sonho e temos o mesmo, mas a minha responsabilidade é mostrar que o mundial ganha-se racionalmente e com um caminho muito bem marcado. Então nós estamos a falar de diferentes vozes. Há uma voz geral e depois há uma voz chata, que é racional, explica o caminho e que utiliza a experiência do terceiro mundial, de muitos jogos na seleção, mas é uma voz.

De olhos postos na seleção do Congo, Roberto Martínez esclarece que a seleção africana tem semelhanças com a equipe da Nigéria, realça o trajeto de qualificação por parte da equipe congolesa e acrescenta que o adversário é muito flexível taticamente.

É uma equipa que eu diria que é muito flexível taticamente, então não é só uma equipa de defender o bloco baixo. Já tivemos a experiência com a Nigéria, que as equipas africanas agora estão muito bem desenvolvidas, conseguem fazer uma pressão do bloco médio, alto, agressivos, gostam dos duelos físicos, um jogo vertical, quando têm bola descoberta, exploram os espaços na linha defensiva muito bem, há jogadores europeus, ou que jogam nas ligas mais importantes na Europa, como o Bakambu, o Wissa, o Theo Bongonda.

Roberto Martínez, o selecionador nacional, que deu conta ainda de uma ausência de peso, o central Rúben Dias está fora por lesão. Quanto ao futuro, ao leme da equipa das Quinas, o selecionador nacional adia essa decisão para depois do Campeonato do Mundo. Nesta conferência de imprensa esteve também presente Bruno Fernandes, o médio do Manchester United afirma que não é proibido sonhar e explica a presença dos jogadores portugueses nas praias da Flórida. O jogador de 31 anos avisa que a atual convocatória ainda não pode ser considerada a melhor geração de sempre, pois ainda não ganhou o título mundial. Por isso, pede calma em festejos antecipados, mas adianta que não é proibido sonhar.

O nosso sonho está lá, aquilo que nós queremos, estamos bem cientes disso. Acho que sonhar não é proibido, mas o nosso foco principal, agora que começa o mundial, é o jogo de amanhã e tem que ser assim, ir jogo a jogo, porque se queremos realmente ser intitulados como a melhor seleção de sempre portuguesa, eu acho que temos que pensar primeiro no próximo passo e não muitos passos à frente.

Bruno Fernandes, na conferência de imprensa de antevisão ao primeiro jogo de Portugal no Campeonato do Mundo, contra a República Democrática do Congo. A bola começa a rolar às 18h, hora de Portugal continental. O relato e a análise são em direto aqui na antena da Rádio Observador. Hoje é dia de debate quinzenal no Parlamento. O primeiro-ministro responde aos deputados na véspera de ser discutida a proposta do governo de revisão do Código do Trabalho, proposta esta que a aprovação ainda não está garantida. Ontem, Luís Montenegro reuniu-se pela segunda vez em menos de uma semana com o líder do Chega. André Ventura diz não ter sido alcançado nenhum entendimento com o governo, mas assegura que as duas partes vão prosseguir com o diálogo e trabalho técnico, dia e noite, até à votação do diploma, que é esta sexta-feira. André Ventura indicou também que a eventual viabilização da proposta de lei do governo está dependente de haver um princípio de entendimento global. O Chega admite avançar com uma proposta de reforma pra segurança social, hipótese colocada na noite passada por André Ventura, em entrevista à SIC Notícias, quando questionado sobre se estaria disposto a dar a mão ao governo para a reforma do sistema da Segurança Social, André Ventura quis ir mais longe, mas também não se esqueceu daquela que é uma das bandeiras do partido, o fim das subvenções vitalícias dos políticos.

Nem é dar a mão ao governo, eu até admito mais, eu admito que seja o Chega a propor uma reforma da Segurança Social. Nós queremos, por um lado, diminuir a idade da reforma, e isso parece-nos importante, mas também somos coerentes. Nós também queremos limitar pensões milionárias. Isto é uma coisa que a direita não tem coragem de dizer. Nós tivemos. Dizer, pessoas que recebem pensões de 5 mil €, de 6 mil €, de 7 mil € devem ter uma limitação e um teto. Isto obriga a uma reforma da Segurança Social, porque num país em que muitos recebem 500 €, 600 €, 700 €, haver pessoas a ganhar 10 mil e terem trabalhado 10 anos ou 15, é uma injustiça e uma imoralidade.

André Ventura, em entrevista à SIC Notícias, o líder do Chega deixou ainda claro que a reforma da Segurança Social é tão importante como a redução da idade da reforma. Na atualidade internacional, o Irão diz que vai responder de forma severa aos ataques israelitas de ontem no sul do Líbano. Pelo menos quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas na ofensiva israelita, que continua apesar do memorando de entendimento acordado entre Washington e Teerão. O comando das Forças Armadas do Irão promete uma resposta dura se a situação não se alterar. De acordo com o exército de Teerão, Israel violou o cessar-fogo no Líbano 84 vezes desde que o entendimento foi anunciado na segunda-feira. Dizem que as Forças de Defesa de Israel continuam a cometer crimes e a massacrar o povo oprimido do Líbano. Em sentido inverso, o exército israelita indicou que interceptou foguetes do grupo xiita Hezbollah, disparados em direção às tropas israelitas no sul do Líbano. Como tal, retaliou com ataques aéreos. O ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Zapatero é ouvido hoje no caso em que está indiciado por tráfico de influências e branqueamento de capitais. Zapatero é também suspeito de fraude fiscal e contrabando. Durante buscas no escritório que tem em Madrid, foram encontradas num cofre joias avaliadas em 1,3 milhões de euros que não estavam declaradas como patrimônio. O antigo primeiro-ministro espanhol é ouvido hoje e amanhã por um juiz. A Reserva Federal Norte-Americana anunciou hoje a decisão sobre as taxas de juro, uma decisão que surge sob a liderança do novo presidente Kevin Haarsh e com Donald Trump a esperar uma descida, apesar do aumento da inflação. Kevin Haarsh, depois de anunciar esta decisão, vai dar a primeira conferência de imprensa enquanto presidente do banco central mais influente do mundo. Espera-se uma manutenção nas taxas, a quarta consecutiva, sendo que se situam as taxas entre os 3,50 e os 3,75% desde dezembro. Foi encontrado o corpo de um jovem que estava desaparecido junto à barra de Albufeira. A notícia é avançada pela Agência Lusa. A Autoridade Marítima Nacional informa que o alerta foi dado no final da tarde de ontem. Em comunicado, afirma que tudo indica que o corpo deverá ser do jovem britânico de 23 anos que desapareceu na passada quinta-feira. O corpo foi transportado pelos bombeiros para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Barlavento Algarvio, e o Consulado Britânico em Portimão já foi informado da ocorrência. Voltamos ao Campeonato do Mundo de Futebol. A campeã em título, Argentina, entrou a vencer, derrotou a Argélia por 3 x 0. Destaque para o hat-trick de Lionel Messi. Nos outros jogos da noite, ambos do grupo E, a Noruega goleou o Iraque por 4 x 1 e a França venceu o Senegal por 3 x 1. E agora, João Lourenço, no último jogo da noite, Áustria e Jordânia já jogam em São Francisco.

E a partida que resta deste grupo J deste Campeonato do Mundo, depois, como referiste bem, Miguel, desse triunfo por três bolas a zero da Argentina diante da Argélia, é uma partida marcada por estreias: o Áustria-Jordânia. Concretamente da seleção africana, a Jordânia, que é o primeiro campeonato do mundo onde está presente, no que toca, neste caso, às fases finais. A equipa africana que está neste momento a estrear-se e também está à defesa. Tem nos 11 iniciais uma das revelações desta equipa, o avançado Ami Ouané, de 26 anos, que ocupa um lugar de referência no ataque da equipa africana, que é liderada por um marroquino, Jamal Senhaji, de 53 anos. Falei de estreias e falo também da equipa de arbitragem, liderada por Dahmane Beida, o árbitro da Mauritânia, de 34 anos, também cumpre nesta noite em São Francisco o primeiro campeonato do mundo. Do outro lado está a Áustria, a seleção europeia que certamente tem mais experiência, pois em 1956 ficou em terceiro lugar num campeonato do mundo, na altura no Mundial disputado no Uruguai. É treinado por Ralf Radnik, o alemão que contou por passagens pelo Manchester United e também pelo Red Bull Leipzig. Tem caras mais conhecidas, certamente o caso de Marko Arnautović, o médio de 37 anos que continua a jogar e neste momento milita nos quadros do Estrela Vermelha. Também casos como David Alaba, antigo central da equipa do Real Madrid. A maior parte desta equipa da Áustria está neste momento em equipas que estão na primeira divisão alemã. O jogo está neste momento com cerca de oito minutos, ainda tudo a zero neste Áustria e zero, Jordânia também zero.

O jornalista João Lourenço aqui com os destaques deste jogo do grupo J. João, voltas na síntese das 17h30. É nessa altura que voltam também as notícias. Até já.

Até já.