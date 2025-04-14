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Seis horas. As notícias com Nadine Soares.

Bom dia. A região de Lisboa vai ter a maior parte das cinco mil novas vagas do pré-escolar. Sintra, Seixal, Amadora e ainda Odivelas, Lisboa e Barreiro estão entre os conselhos com mais carências. O governo assinou duas portarias que formalizam os contratos de associações com setores privados para abrir mais cinco mil vagas, é o que escreve o jornal "Público". Está também previsto um incentivo de € 15 mil para cada sala aberta. O governo pretende abrir até 200. O Executivo indica que a prioridade vão ser crianças que beneficiem de apoio social escolar. O concurso deve ficar concluído nos próximos três meses. E as creches são prioridade para o partido de André Ventura. O líder do CHEGA quer voltar a colocar o tema na agenda nacional, isto se ganhar as eleições do próximo mês. Num comício nos Açores, Ventura promete ainda o maior pacote de anticorrupção da história do país.

Eu quero vos deixar duas garantias que virei aos Açores apresentar. A primeira é que voltaremos a colocar na agenda nacional a prioridade para os filhos de quem trabalha no acesso às creches em todo o território nacional. E quero vos deixar outra garantia. A garantia que é a nossa missão de vida, é que não é no dia dois, nem no dia três, nem no dia cinco, nem no dia 10 a seguir a ganharmos as eleições. É no dia um. No dia um a seguir, nós vamos apresentar em Lisboa o maior pacote anticorrupção da história de Portugal.

Garantias deixadas este domingo à noite num comício em Ribeira Grande, nos Açores. Foi uma noite de debates rumo às eleições legislativas, frente a frente entre a IL e o LIVRE. Rui Rocha acusa Rui Tavares de irresponsabilidade a nível económico. Já o líder do LIVRE considera que pode elevar a fasquia da governação do PS. O presidente dos liberais acusa Rui Tavares de fingir ser moderado.

Quem procura casa fica prejudicado por estas medidas do LIVRE. Portanto, é mais um ataque. E o LIVRE, embora se apresente como moderado, está algures entre a foice e o martelo.

Já Rui Tavares faz um apelo ao voto útil de Pedro Nuno Santos.

Nós queremos que a fasquia da boa governação em Portugal seja elevada. A má governação tem más consequências. E, evidentemente, com o LIVRE, um primeiro-ministro que tenha uma empresa do tipo da Luís Montenegro, tem que entregar uma gestão profissional independente, pessoalmente, familiarmente, não sai prejudicado com isso, mas o país fica a saber que as coisas estão claras e separadas.

Rui Tavares esclarece ainda que o LIVRE é mesmo contra a saída de Portugal da NATO. Do outro lado, Rui Rocha acrescenta que o pacote do governo subtarifas é eleitoralista. São destaques do debate transmitido pela CNN Portugal. Noutro debate da noite entre a AD e o PAN, Nuno Melo acusa Inês de Sousa Real de contribuir para o aumento da imigração descontrolada. A porta-voz do PAN diz que o PS e o PSD são iguais. São destaques deste frente a frente transmitido pela SIC Notícias. Uma vez mais, Nuno Melo substituiu Luís Montenegro e acusou a líder do PAN de contribuir para aquilo que descreve como aumento descontrolado na imigração.

Nós queremos ser rigorosos na entrada para sermos humanistas na integração. O que a senhora deputada tem para lhes dar, infelizmente, são ilusões, a rua, o sofrimento, a exploração, e isso, devo dizer, insisto, não é humanismo, é uma profunda crueldade.

Já Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, cola o PSD ao PS.

É importante deixarmos claro que sucessivos governos, e aqui PS e PSD, são iguais, porque na verdade têm prometido muito durante a campanha eleitoral e executam pouco quando estão no governo. E os portugueses estão cansados das promessas dos grandes partidos ou das grandes coligações.

Inês de Sousa Real, que falou também no tema das touradas e da caça, acusa o governo de apoiar quem dispara em tudo que mexe. Já Nuno Melo acusa a porta-voz do PAN de ter um discurso Miss Mundo sobre a defesa. Outras notícias que marcam a atualidade: as exéquias do coronel Carlos Matos Gomes realizam-se a partir desta terça-feira em Lisboa. O anúncio é feito pela família nas redes sociais. O coronel Carlos Matos Gomes, um dos capitães de Abril. Morreu num hospital em Lisboa, tinha 78 anos. O velório realiza-se na terça-feira, entre as 19h e as 23h, na capela da Academia Militar, no Paço da Rainha. A partir das 11h será celebrada a missa de corpo presente, segue-se o funeral no Cemitério do Alto de São João. A marcar a atualidade internacional, morreu o escritor peruano e Prêmio Nobel da Literatura, Mario Vargas Llosa. Tinha 89 anos, ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 2010, entre vários outros prêmios. Foram os filhos que divulgaram esta notícia nas redes sociais. Morreu na cidade de Lima, no Peru. A causa da morte não foi revelada. É autor de obras como "Conversas na Catedral", "A Cidade e os Cães" ou "A Festa do Boi". Vargas Llosa foi um dos maiores escritores contemporâneos. Ainda na atualidade internacional, o presidente ucraniano insiste que Donald Trump deve visitar a Ucrânia para entender o rastro de destruição causado pela invasão russa. Isto antes de qualquer tipo de decisão ou início de negociações. É o que defende Volodymyr Zelensky, numa entrevista no programa "60 Minutes", da CBS. O presidente ucraniano quer que Trump veja com os próprios olhos as pessoas, os soldados, hospitais e igrejas destruídas e até crianças feridas ou mortas pelos militares russos. Com uma visita à Ucrânia, Zelensky acredita que o presidente norte-americano vai perceber com quem tem que fazer um acordo. Um convite que surge depois de uma acesa discussão na Casa Branca no final de fevereiro entre Zelensky, Donald Trump e ainda o vice-presidente J.D. Vance. Na altura, este último acusava a Ucrânia de receber líderes estrangeiros em visitas de propaganda. Zelensky deixa agora o desafio ao convite ao dizer que não prepara visitas-teatro. O presidente ucraniano quer que Trump veja a realidade. Destaque ainda para a guerra comercial lançada por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos esclarece que, afinal, equipamentos eletrónicos podem não estar excluídos das tarifas. Na sexta-feira, as autoridades norte-americanas anunciaram que telefones, computadores, ecrãs e vários componentes eletrónicos estavam isentos das chamadas tarifas recíprocas. Agora, Trump esclarece que nenhuma exceção tarifária foi anunciada. Numa publicação na rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos garante que estes produtos estão sujeitos às atuais tarifas, mas que estão a ser alterados para outras categorias. Fechamos este noticiário no desporto. O Benfica queixa-se da arbitragem no jogo contra o Arouca. Os encarnados empataram a dois e perderam a liderança isolada do campeonato. O jogo ficou marcado por um penalti assinalado a favor do Arouca, num lance que teve de ser revisto pelo vídeo-árbitro e que acabou em golo. Logo após o fim do jogo, o Benfica divulgou um comunicado com críticas à arbitragem. O Benfica fala num penalti inexistente, afirma que no jogo do Sporting com o Santa Clara, nos Açores, que os leões venceram, houve um penalti claro contra o Sporting, que foi ignorado. E neste comunicado, o clube fala em episódios graves vividos nesta jornada, em termos de arbitragem, exige competência e rigor nas partidas que restam até ao final do campeonato. O comentador de arbitragem da Rádio Observador, Pedro Henriques, considera que não há penalti, explica o lance entre Otamendi e Jason e conclui que houve erro do árbitro.

Não é o Otamendi que vai lá, é o Jason que se projeta e salta, e é ele que, no seu salto, consegue bater com o joelho direito na cabeça do Otamendi, que são coisas diferentes. Portanto, na minha opinião, o penalti é mal assinalado, na minha opinião, o VAR tem razão.

Análise feita por Pedro Henriques no programa da Rádio Observador, "Sem Falta". Nas reações, Bruno Lage assume responsabilidade pelo resultado e afirma que o campeonato vai ser até o fim. O treinador do Benfica reconhece que a equipa podia ter segurado melhor a vantagem e evitado o golo do Arouca perto do final do jogo.

Estou aqui para assumir o empate e dizer que a equipa continua a depender de nós. É aquilo que eu tenho dito sempre até final. Tenho dito sempre que o campeonato vai ser até final. Faltam-nos cinco jogos, são cinco finais, temos de encarar isso dessa forma, como temos vindo a fazer até aqui.

Já Vasco Seabra elogia o esforço da equipa e explica a tática para esta partida.

Viemos ao Estádio da Luz, temos esta qualidade na segunda parte também, principalmente. Primeira tivemos que nos refugiar mais e defender mais. Na segunda, acho que já foi um jogo muito disputado, onde nós tivemos muita capacidade para criar problemas ao Benfica.

Declarações dos treinadores na conferência de imprensa pós-jogo. O Benfica passa a somar 69 pontos, os mesmos do Sporting, que sobe ao primeiro lugar. O Arouca segue em 12º na tabela. Na análise à partida, Augusto Inácio considera que o Arouca mereceu o empate e critica a gestão feita por Bruno Lage.

Curiosamente, o Benfica sofre dois a dois e outra vez, reativo, o Bruno Lage já coloca o Artur Cabral. Uma série de coisas que foram sempre reativas e não foram proativas. O que quer dizer com isto? Que o Benfica posto sempre à mercê do resultado final e o que é certo é que o Arouca acabou por merecer esse resultado devido à sua grande personalidade no Estádio da Luz, da maneira como fez jogo.

Análise de Augusto Inácio, comentador de desporto da Rádio Observador no programa Relatório de Jogo e ainda nesta jornada, destaque para o Braga, venceu o AVS por 4x1 e continua em terceiro lugar. Já o Rio Ave venceu no terreno do Moreirense por 2x0. É com o desporto que encerramos este noticiário e voltamos a atualizar a informação às 06h30. Até já.