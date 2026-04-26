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Seis horas. Bom dia, eu sou a Teresa Freire, são 6 da manhã, hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Para celebrar os 52 anos do 25 de Abril, o presidente da República voltou a reunir-se com os jovens. Como é habitual nas celebrações do 25 de Abril, as portas dos Jardins do Palácio de Belém estiveram abertas e o presidente da República conversou com os jovens. É já o terceiro encontro com os jovens que António José Seguro promove. O primeiro aconteceu no dia da tomada de posse, o segundo em Madrid, durante a primeira visita oficial de Seguro ao estrangeiro, e a propósito do 25 de Abril, agora aconteceu a terceira vez. Em cima da mesa estiveram vários temas diferentes. Miguel Pina Andrade.

Desconfiança em relação às instituições, a desinformação e as desigualdades territoriais em Portugal foram alguns dos temas lançados pra cima da mesa pelos 25 jovens que vieram de norte a sul do país para apresentar propostas, mas também perguntas ao presidente da República. Na intervenção inicial, antes da conversa, António José Seguro deixa um apelo, quer que os jovens continuem a ter uma participação ativa na vida política. António José Seguro, que no final não quis responder às propostas e perguntas dos jovens, diz que vai guardar as notas que tirou, tal como fez no encontro a 9 de março. O presidente da República promete ainda dar voz e pôr em prática as ideias das gerações mais novas. Os jovens vão ser ouvidos, a garantia deixada por António José Seguro, que afirma que o próximo encontro tem de acontecer o quanto antes. António José Seguro fecha assim as celebrações do Dia da Liberdade no Palácio de Belém, que durante a tarde abriu as portas dos Jardins ao público.

A reportagem do jornalista Miguel Pina Andrade sobre o encontro Liberdade, Democracia e Futuro, que reuniu 25 jovens e o presidente António José Seguro nas comemorações do 25 de Abril. Na atualidade internacional, Donald Trump foi retirado à pressa do jantar de correspondentes depois de se ouvirem disparos no hotel do jantar. O suspeito, de 31 anos, já foi detido. O presidente dos Estados Unidos, a mulher e a administração Trump foram retirados pelos serviços secretos de um jantar depois de se ouvirem tiros. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos deu uma conferência de imprensa na Casa Branca, onde agradeceu às forças de segurança pelo trabalho feito. O atirador já foi detido. Donald Trump divulgou também uma foto dele na rede social Truth Social. Este também tem 31 anos e é professor na Califórnia. No incidente, houve apenas um ferido, foi baleado pelo suspeito, um agente dos serviços secretos norte-americano. Este jantar dos correspondentes, que reúne os correspondentes da Casa Branca e também figuras políticas do país, foi interrompido, mas Donald Trump já garantiu que vai ser remarcado este jantar nos próximos 30 dias. Donald Trump admitiu ainda, na conferência de imprensa, que acredita que este ataque não está relacionado com a guerra no Irão. Mais cedo, Donald Trump cancelou a viagem dos enviados especiais ao Paquistão. Estava previsto que Kushner, Isaac e Witkoff viajassem este sábado para Islamabad para as discussões de paz com o Irão. Ora, o presidente norte-americano mudou de ideias por considerar que seria uma viagem demasiado longa e, portanto, iria se perder tempo.

Eles estão a lutar uns contra os outros. Há uma enorme luta interna, provavelmente estão a lutar pela liderança. Em muitos casos, acho que estão a lutar pra não serem líderes, porque já eliminamos dois níveis de liderança, mas eu tratarei com quem for preciso. Não há motivo para esperar dois dias, fazer as pessoas viajarem 17 horas. Não vamos fazer isso. Quando quiserem, podem ligar-me. Temos todas as cartas na mão, ganhámos tudo.

E a resposta ao cancelamento da viagem, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano diz que ainda está pra ver se os Estados Unidos estão comprometidos com a diplomacia. No desporto, o Benfica venceu o Moreirense por quatro bolas a uma, com um gol de Leandro Barreiro, outro de Richard Rios e dois de Ivanovic. No final da partida de ontem à noite, o treinador dos encarnados, José Mourinho, fez um balanço da época.

O campeonato que o Benfica está a fazer também tem debilidades nossas, porque empatámos jogos que não podíamos e não devíamos ter empatado, mas é um campeonato digno. Obviamente que o benfiquista não quer campeonatos dignos, o benfiquista quer ganhar. Até podia acontecer que o Benfica este ano com 80 pontos fosse campeão. Não sei, em Portugal já foi campeão com 80 pontos? Não sei, se calhar sim. Não chega.

O balanço da época feito pelo treinador do Benfica, o José Mourinho, depois da vitória no Estádio da Luz frente ao Moreirense por 4x1. Este domingo é a vez do Porto e do Sporting entrarem em campo, joga a primeira equipe portista na casa do Estrela da Amadora. A equipe dos Dragões segue isolada na frente do campeonato, mas na conferência de imprensa dando visão ao jogo, Francisco Arioli diz que é preciso ir passo a passo.

É um jogo importante, mas vamos passo a passo. Estamos ligados à nossa bolha, a bolha azul

Onde a única parte que gostamos de ouvir, da parte de fora, é a voz da família portista. A nossa atenção, a nossa motivação, está tudo lá. Sem cálculos, passo a passo, a começar, claro, pelo jogo da manhã.

As palavras de Francesco Farioli antes do jogo com o Estrela da Amadora. Já João Nuno, o treinador da equipe adversária, fala num jogo que é uma final para a equipe da Amadora. Depois do Porto, é a vez do Sporting entrar em campo, vão enfrentar o Aves. O Sporting está a discutir o segundo lugar do campeonato. Ainda assim, em conferência de imprensa, Rui Borges faz as contas e assegura que ninguém do clube desistiu do campeonato.

A equipe, os jogadores, todo o grupo, todo o plantel tem dado essa resposta, tem dado essa confiança para aquilo que é a equipe técnica, que todos contam, todos estão disponíveis, todos querem uma oportunidade para jogar. Vamos jogar com 11, de certeza absoluta. Já vos disse, nunca fui me lamentar, nem vou me lamentar. É o que é. Já ganhámos sem o Morton, sem outros jogadores também. Por isso, amanhã entrará um 11 cheio de vontade de continuar a lutar por aquilo que estamos inseridos, que matematicamente ainda é possível o campeonato, por isso é por aí que estamos focados.

Rui Borges, o treinador do Sporting, na antevisão ao jogo com o Aves. O treinador João Henriques sabe que a equipe já está despromovida à segunda liga, mas ainda assim diz que o Aves tem mais a ganhar do que a perder. O Estrela da Amadora-Porto arranca às 18h, já o Sporting-Aves arranca às 20h30. São dois jogos com o relato aqui na Rádio Observador. Notícia de fecho deste jornal das 06h. A informação está de regresso às 18h30.