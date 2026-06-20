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Seis horas. Bom dia. O Partido Social-Democrata reúne hoje o Congresso Nacional do partido em Anadia. O Primeiro-Ministro, que também é líder do PSD, faz a abertura do Congresso e deverá aproveitar o discurso para apresentar uma análise profunda à situação política do país. O Congresso dos Sociais Democratas acontece cerca de um dia depois de o Chega ter chumbado a proposta de alterações à lei laboral, que o governo classificava como decisiva. O diploma acabou rejeitado ontem, com votos contra, não só do Chega, mas também de toda a esquerda. Este recuo na votação promete marcar o encontro nacional dos sociais-democratas. E Luís Montenegro e o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, culpam o partido André Ventura pelo falhanço do acordo e acusam o Chega de colocar em risco a sustentabilidade da Segurança Social ao insistir na descida da idade da reforma. Ainda assim, o líder da oposição diz que tentou até à última, um consenso com o Executivo sobre a reforma laboral. Numa conferência de imprensa na sede do partido, André Ventura afirmou que o governo escolheu seguir sozinho.

O governo optou por seguir em frente e dizer que nenhuma mexida na idade da reforma podia ser feita, porque desequilibraria todo o sistema de pensões. Procurei até à última hora que fosse possível chegar a um consenso. O que não posso, porque a consciência não permite e porque os eleitores também não o permitiriam, nem aceitariam, é trair a visão fundamental que temos de que uma reforma ou dita reforma laboral, possa transformar-se num instrumento de perseguição sobre quem trabalha e destruição da economia portuguesa. O que aconteceu hoje no Parlamento, não se trata de nenhum cálculo político, trata-se de defender precisamente aquilo de mais precioso que temos em Portugal.

André Ventura deixa ainda claro que o Chega não partilha a visão do PSD e da Iniciativa Liberal sobre a precariedade das condições de trabalho.

Nós não vemos o trabalho como uma relação de exploração e de domínio de uns sobre outros. O PSD sabia isso e o seu Primeiro-Ministro também sabia isso. Foi neste pressuposto de visão, repito, de que não partilhamos a visão do PSD e da Iniciativa Liberal, de que se deve descartar completamente quem trabalha, sobretudo os mais fracos e os que ganham menos, que aceitamos, mesmo assim, por ser a única via possível, encetar um processo complexo de trabalho e de negociação, que culminou numa proposta de 47 páginas de alteração ao texto legal.

Declarações do líder do Chega numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, esta sexta-feira. Já a Ministra do Trabalho considera que o chumbo da reforma laboral no Parlamento é um falhanço para o país. É a reação de Maria do Rosário Palma Ramalho, que falou aos jornalistas no Parlamento. A ministra afasta a demissão e explica que o país fica a perder com este chumbo.

Eu julgo que é, sobretudo, uma derrota para o país, porque perdeu-se uma oportunidade histórica de permitir que Portugal avançasse numa matéria em que está muito mal na cauda da Europa, em termos de salários, em termos de produtividade. E esta reforma contribuía de uma forma equilibrada, ou seja, sem desvanecer de modo algum os direitos dos trabalhadores, no sentido de pôr Portugal mais próximo da Europa. E ao não conseguirmos isso, naturalmente que é uma oportunidade perdida para o país.

Declarações aos jornalistas da Ministra do Trabalho no Parlamento, esta sexta-feira. O governo estima poupar mais de € 3 milhões por ano com a criação da prestação social única. A estimativa foi avançada pela Secretária de Estado da Segurança Social, esta sexta-feira, durante uma audição na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. De acordo com Susana Lima, a poupança será conseguida através da substituição de três sistemas informáticos distintos por um único sistema de gestão dos apoios sociais. Já a Ministra do Trabalho defende que a prestação social única representa uma mudança de paradigma destinada a assegurar rendimentos mínimos e a promover a autonomia de quem os recebe. Maria do Rosário Palma Ramalho explica que uma das fragilidades do atual sistema é a permanência prolongada dos beneficiários nas prestações sociais. E a ministra defendeu ainda uma filosofia de responsabilização dos cidadãos que recebem as prestações sociais, a ponto que os atuais contratos de inserção nem sempre são cumpridos. O Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo defende que Luís Montenegro devia ter sido informado da tentativa de ataque do grupo Armilar Lusitano antes de ser feita a divulgação na comunicação social. Foi uma queixa feita esta sexta-feira pelo Primeiro-Ministro, que lamentou não ter sido informado pelas autoridades, e sim, através da comunicação social, no momento delicado para ele e para a família. À Rádio Observador, o presidente do OSCOT, o coronel Francisco Rodrigues, sai em defesa da posição de Luís Montenegro.

Sem pôr em dúvida exatamente a questão levantada, a dúvida ou a negação de ter conhecimento desta situação, a não ser pela comunicação social, acho que lhe devia ter sido comunicada anteriormente a situação, tanto mais que faria com que ele próprio também estivesse, de certa forma, atento a qualquer situação que poderia estar relacionada com a questão em si.

Ainda assim, Francisco Rodrigues defende que esta é uma prova de que as autoridades são capazes de conter este tipo de ataques. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República veio esclarecer que a lista de alvos do grupo neonazi foi conhecida numa altura tardia, quando já não existia perigo, uma vez que os principais suspeitos estavam em prisão preventiva. A Ministra do Ambiente e da Energia está confiante na retoma da normalidade do preço dos combustíveis em Portugal. A Ministra do Ambiente falava aos jornalistas depois de ter presidido à inauguração da Feira do Campo Alentejano, em Aljustrel, no distrito de Beja. O Executivo anunciou também esta sexta-feira que vai reduzir o desconto do ISP na próxima semana. Assim, contas feitas, os preços dos combustíveis em Portugal vão descer na próxima semana, mas menos do que estava previsto. Sendo assim, a partir de segunda-feira, o gasóleo desce cerca de €0,11 por litro e a gasolina recua €0,05 por litro. Tudo isto por causa da descida do preço do petróleo no seguimento do acordo alcançado entre Estados Unidos e o Irão. E agora sim, olhamos ainda para o Mundial. A esta hora acaba de terminar o jogo da Turquia com o Paraguai. Paraguai 1, Turquia 0, um jogo que acabou com um resultado inédito. E passo já a bola para ti, Martim, jornalista Martim Madeira, que está aqui em direto comigo em estúdio a esta hora. Martim, bom dia, o que é que fica desta partida?

Minutos finais muito impressionantes neste jogo entre o Paraguai e a Turquia. Foi um jogo muito impressionante. O Paraguai esteve com menos um homem desde, pelo menos, do intervalo e fez uma grande prestação defensiva. Já a Turquia tentou desde o início da partida, pelo menos, igualar o resultado, porque assim se calhar as contas do grupo estariam mais favoráveis e conseguiriam pelo menos o terceiro lugar. A verdade é que pressionaram, fizeram vários remates à baliza de Orlando Gil, do Paraguai, mas não foi suficiente. Os 32 remates feitos pela Turquia, que possibilitaram cinco defesas do guarda-redes. Só para termos uma noção, 31 remates. São bastantes remates, com pelo menos cinco deles a serem diretamente à baliza e que levaram à intervenção do guarda-redes do Paraguai. É um sabor amargo na boca dos turcos, porque foram demasiadas tentativas e não conseguiram simplesmente finalizar. Demiral, inclusivamente, ex-central da Juventus, também chegou a passar pelo Sporting, conseguiu ter um momento com um cabeceamento nos momentos finais do jogo. A bola rasou o poste da baliza de Orlando Gil e Demiral começou a chorar a partir do momento em que falhou essa oportunidade e percebeu-se que os turcos não teriam quaisquer oportunidades mais para conseguir igualar a partida ou para conseguir ganhar a partida. A verdade também é que depois ainda houve um remate no final do jogo, por parte de Köksüz, ex-médio do Benfica, a bola desceu também ao lado da baliza de Orlando Gil. O Paraguai teve mesmo muita sorte. A sorte também se faz de trabalho e o Paraguai trabalhou muito, mas de facto teve muita sorte. O Paraguai teve 21% de posse de bola, zero grandes oportunidades e mesmo assim fez um golo, sete remates no total. Já a Turquia teve 31 remates, 79% de posse de bola, pelo menos dois golos esperados. Portanto, em todas as oportunidades que a Turquia teve, pelo menos dois golos tinham de ser feitos. Não conseguiu fazer. Teve azar a Turquia, mais sorte teve o Paraguai, que agora pode passar nos melhores terceiros. Tem três pontos neste grupo D, que tem os Estados Unidos em primeiro lugar com seis pontos, depois a Austrália com três pontos, o Paraguai com também três pontos em terceiro lugar, pode ir para os melhores terceiros e a Turquia que está efetivamente eliminada deste mundial.

Jornalista Martim Madeira, com os destaques deste jogo que acaba de terminar. Já a seguir a este noticiário, também a crônica de jogo relativa a esta partida. Mas a madrugada ficou também marcada por outros dois jogos do Mundial de Futebol: Brasil-Haiti. A seleção brasileira venceu o Haiti por três bolas a zero, assumindo assim a liderança do grupo C do Mundial, sendo que o Haiti é assim também a primeira seleção a ser eliminada desta competição. Mas ainda antes desta partida, também jogou Marrocos com a Escócia. A equipe marroquina venceu por uma bola a zero, com um gol marcado logo nos primeiros minutos e na classificação do grupo C, Marrocos fica assim a liderar o grupo depois deste jogo e resta agora o embate com o pentacampeão Brasil. E notícia de fecho deste jornal das 18h, a informação regressa às 18h30.