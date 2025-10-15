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Na cidade de Faro. As notícias com Carla Jorge Carvalho. O PS aprovou a abstenção na votação do Orçamento do Estado para 2026. José Luís Carneiro fala numa abstenção exigente, de forma a garantir estabilidade, mas reforça que este não é o orçamento do PS e repete as críticas às propostas do governo. A expressão "abstenção exigente" é uma referência a António José Seguro, que em 2011 anunciou uma abstenção violenta ao Orçamento do Estado do governo de Pedro Passos Coelho. José Luís Carneiro reuniu a direção do PS, o grupo parlamentar e a comissão política para analisar os resultados das autárquicas e fechar a posição sobre o Orçamento do Estado. A reunião terminou já de madrugada, com o PS a aprovar a abstenção na generalidade. José Luís Carneiro promete uma oposição responsável, mas para já diz que o mais importante é a estabilidade. João Gama.

Palavra dada, palavra honrada. José Luís Carneiro dá luz verde ao Orçamento do Estado e faz lembrar António José Seguro.

Assumimos, assim, o que designamos como uma abstenção exigente no Orçamento do Estado, que é a expressão de uma oposição firme, mas também construtiva e responsável.

Uma abstenção exigente em 2025, à imagem de uma abstenção violenta em 2011. O PS abstém-se, mas deixa críticas ao Orçamento.

Assumimos, sem tibiezas, que este não é o orçamento do PS.

José Luís Carneiro dá luz verde para governar e do lado de quem governa, não quer ouvir desculpas.

Para que se possa concluir a execução no próximo ano do plano de recuperação e de resiliência, sem dar qualquer pretexto para qualquer invocação de desculpas por parte do governo da AD.

O PS viabiliza o documento na votação na generalidade, mas na votação final global, José Luís Carneiro diz que depende do que acontecer na especialidade.

A abstenção é para o conjunto do Orçamento, mas é evidente que vai depender também muito da forma como o governo olhar para os partidos, neste caso para o Partido Socialista, em sede de diálogo da especialidade. Mas como digo, nós não fazemos depender a nossa opção política de o governo aceitar ou não as nossas orientações.

Orçamento alvo de discussão, mas não só. Quanto às eleições autárquicas, a avaliação foi positiva, apesar das críticas de quem não estava na sala, como Duarte Cordeiro.

É sempre possível termos leituras diferentes. Aliás, alguém me dizia que há 30 maneiras de olhar para o resultado de umas eleições autárquicas. Aquilo que eu quero dizer e que posso dizer é que no grupo parlamentar e aqui na Comissão Política Nacional, foi unânime o reconhecimento dos grandes resultados.

Até porque o papel do secretário-geral é mesmo esse.

Cumpre-lhe dar ânimo e puxar pela moral das tropas.

Apenas um tema ficou fora da agenda da Comissão Política Nacional do partido: o apoio formal a António José Seguro.

João Gama, que acompanhou este conjunto de reuniões de José Luís Carneiro com as várias estruturas do PS e precisamente sobre as presidenciais, também há novidades. O secretário-geral e o presidente do PS vão propor à Comissão Nacional o apoio a António José Seguro, é o que avança uma fonte do partido à Agência Lusa. A reunião vai decorrer no próximo domingo, em Penafiel, numa altura em que Seguro aparece em terceiro nas sondagens, à frente de André Ventura. E continuamos a falar do Orçamento do Estado, porque Fernando Medina alerta que a proposta do governo da AD é imprudente. O antigo ministro das Finanças afirma que o orçamento vai ser muito difícil de executar. Isto nos termos em que foi redigido. Fernando Medina fala em mais de dois anos de decisões erradas em matéria de finanças públicas por parte do governo. Em entrevista à SIC, o ex-ministro revisa que a proposta do Orçamento do Estado não deixa margem para imprevistos.

Este é o orçamento que vai ser de muito difícil, para não dizer de quase impossível execução nos termos em que este orçamento foi escrito. Este orçamento já é o resultado de um final de linha de mais de dois anos de decisões erradas em matéria de finanças públicas. E por isso, o que é que nós chegamos aqui? Chegamos aqui com as folgas que havia e as disponibilidades construídas do ponto de vista financeiro, totalmente esgotadas e num exercício de orçamento que já tem muito de virtual e já tem muito de, como é que eu hei de dizer? É preciso que muita coisa corra muito bem e não pode correr nada mal. Isto é, porque este é um orçamento que já não tem margem nenhuma pra incerteza, para os riscos, para os problemas e nessa matéria não é um orçamento prudente.

Análise de Fernando Medina, que falou também sobre o resultado das eleições autárquicas. O socialista não concorda com José Luís Carneiro, admite que o PS teve uma derrota clara. Sobre a corrida à Câmara de Lisboa, que perdeu em 2021, considera que a coligação de Carlos Moedas foi mais eficaz a mobilizar o eleitorado. O PS pediu o adiamento do debate da nova proposta da Lei da Nacionalidade. Estava previsto que as alterações começassem hoje a ser discutidas no Parlamento, mas os socialistas pedem mais uma semana. O debate estava marcado para às 9h30 da manhã, mas o Observador apurou que o PS entregou ontem um pedido de adiamento por uma semana. Os socialistas vão também apresentar propostas de alteração próprias. O Observador sabe também que o PSD não deverá opor-se ao adiamento, mas exige que o debate não passe de outubro. Importa recordar o que muda e o que se mantém. Rui Casanova, vamos por partes.

A proposta original foi apresentada em junho. O governo já tinha decidido mexer na lei da nacionalidade para apertar as regras para quem quer tornar-se cidadão português. Ao mesmo tempo, a lei previa que a nacionalidade fosse retirada caso o cidadão cometesse crimes considerados graves. Mas as regras levantaram dúvidas do ponto de vista constitucional e PSD e CDS apresentaram, por isso, alterações à lei no Parlamento. As novas regras, as propostas de substituição, deram entrada no Parlamento ontem à noite.

E então vamos às novidades, Rui.

Fica confirmado: o governo vai deixar cair a aplicação de efeitos retroativos na lei da nacionalidade. Ou seja, o que isso quer dizer? O Executivo aceita que as novas regras contem só a partir de agora. A notícia já tinha sido avançada pelo jornal Público ontem de manhã e é agora confirmada. Mas o governo mantém a perda de cidadania portuguesa para quem cometer crimes muito graves no nosso país. O governo vai também manter na proposta de lei o aperto das regras para se conceder a nacionalidade portuguesa. Cidadãos lusófonos e provenientes de Estados membros da União Europeia têm de residir em Portugal sete anos. No caso de cidadãos vindos de outros países, esse prazo aumenta para 10 anos. São alguns dos destaques da nova proposta de lei da nacionalidade, isto de acordo com o texto redigido por PSD e CDS.

Sendo que o governo garante que está disponível para acolher outras propostas de melhoria.

Sim, para já só são conhecidas as propostas do CHEGA. O partido de André Ventura propõe apertar ainda mais as regras para atribuição de cidadania portuguesa. Estas medidas iam ser discutidas esta manhã no Parlamento, mas como já dissemos, o PS pediu um adiamento. Ao Observador, o deputado do PSD, António Rodrigues, garante que o governo está disponível para ouvir outras propostas, incluindo por parte do PS, quando estas forem apresentadas.

Rui Casanova, com as novidades em torno da lei da nacionalidade. O Presidente da República falou ontem aos jornalistas sobre este assunto para dizer que existiam alguns pontos sensíveis na lei. Marcelo Rebelo de Sousa avisa, no entanto, que só se vai pronunciar quando a lei for votada no Parlamento e existir assim um diploma final, ou seja, a partir do final deste mês. Este vai ser o tema do Explicador desta manhã, para ouvir logo a seguir ao Jornal das Nove. Há mais dois polícias constituídos arguidos no caso da morte de Odair Moniz. Os agentes são acusados de mentir. Em causa está a versão apresentada às autoridades pelos dois agentes da PSP que estavam no local quando Bruno Pinto, o agente acusado da morte do cabo-verdiano, disparou e matou Odair Moniz em outubro do ano passado. O jornal Público revela que há um despacho do Ministério Público, com data de 1 de outubro, em que mais dois agentes da PSP são acusados, neste caso, de falsidade de testemunho. Recorde-se que foi a existência de um punhal junto ao corpo que serviu de justificação para a utilização da arma de fogo. Ora, para o Ministério Público, citado pelo jornal, os depoimentos dos agentes que escreveram o relatório oficial não correspondem à verdade. O punhal ou a faca a que se referiram não estava debaixo do corpo de Odair Moniz. O comportamento dos dois agentes suscitou perplexidade e incompreensão e é também contrariado pelas imagens e testemunhos no local. Até agora, o agente Bruno Pinto era o único arguido no processo. O julgamento ia começar hoje, mas foi adiado para dia 22. São cada vez mais os homens que recorrem à APAV com pedidos de ajuda relativos a crimes de violência doméstica. A associação indica que ajudou mais de 10 mil homens nos últimos três anos. É um aumento de mais de 23%. São dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Só no ano passado, há registro de cerca de quatro mil pedidos de ajuda por parte de homens, uma média de nove vítimas masculinas por dia. Daniel Coutinho, da direção da APAV, fala num fenómeno crescente.

Este é um fenómeno que nós temos vindo a verificar nos últimos anos, de uma subida do número de denúncias de homens relativamente a situações de vitimação. Estes dados, de alguma forma, manifestam exatamente essa tendência de crescimento do número de pedidos de apoio de homens.

Daniel Coutinho, da APAV, explica ainda o que levou ao aumento do número de pedidos de ajuda de homens que sofrem de violência doméstica e deixa também alertas.

Há uma maior consciencialização e depois há sempre o outro lado da moeda, que a gente sabe que é: por cada uma destas vítimas apoiadas, destas 10.200 vítimas do sexo masculino apoiadas, há sempre pelo menos duas pessoas, dois homens, que não vão denunciar a sua situação. Nós temos sempre noção de que a realidade é muito superior àquela que nós vemos através dos números.

Isto porque existe ainda o estigma entre os homens para pedirem ajuda em casos de violência doméstica. É o que explica a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Destaque agora para o conflito no Médio Oriente. Donald Trump deixa um aviso ao Hamas: ou entrega as armas ou vai ser desarmado à força. Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião de gabinete da administração Trump, o líder norte-americano é explícito: o Hamas não tem outra opção.

Eles vão desarmar porque eles disseram que iam desarmar. E se eles não desarmarem, nós vamos fazê-lo. Não preciso de vos estar a explicar como é que isso vai funcionar, mas se eles não desarmarem, nós vamos desarmá-los. Eles sabem que eu não estou a brincar. Agora, fizemos algo monumental, recuperámos os reféns, e essa era a primeira coisa que tínhamos de fazer acima de tudo.

Donald Trump, na Casa Branca, voltou ainda a insistir que o Hamas tem de devolver todos os corpos dos israelitas mortos na Faixa de Gaza. É uma medida que considera essencial para a próxima fase do plano de paz. E, entretanto, Israel prepara-se para reabrir a passagem de Rafah entre o Egito e a Faixa de Gaza. O anúncio foi feito esta manhã pela televisão pública israelita, que anuncia a entrada de 600 caminhões de ajuda humanitária, sem citar fontes. Revela que a reabertura foi decidida pela elite política, depois da entrega pelo Hamas de mais quatro corpos de reféns na última noite. São temas que vão estar em destaque no gabinete guerra desta manhã com o historiador Bruno Cardoso Reis. Carla, vamos ao desporto. Portugal empatou com a Hungria 2x2 e adiou a qualificação para o Mundial de 2026. A Seleção Nacional deixou-se empatar já no período de descontos, depois de ter estado a perder e de ter dado a volta com dois gols de Cristiano Ronaldo. Roberto Martínez, o selecionador nacional, diz que apesar de não ter garantido o apuramento, o resultado pode ser uma aprendizagem para o futuro.

O que é importante é relembrar que não há jogos fáceis. Estamos a falar que tivemos quatro pontos num estágio, há muita informação. Para o apuramento, é uma pena, porque queríamos apurar frente aos nossos adeptos, mas para a preparação do Mundial, pode ser um jogo importante para nós, para aprender muito e saber como gerir um jogo assim, especialmente nos últimos 10 minutos.

A Arménia perdeu no terreno da Irlanda, por isso, se Portugal tivesse ganho, a Hungria já estava apurado para o Mundial de 2026. A Seleção Nacional precisa agora de vencer o próximo jogo frente à Irlanda, em Dublin, no dia 13 de novembro, para garantir aquela que será a nona qualificação da história em Mundiais. São 07h12, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de quarta-feira? O governo volta hoje a reunir-se com as três federações sindicais da administração pública. Em causa está a negociação sobre a atualização geral dos salários dos funcionários públicos no próximo ano. Esta reunião surge já depois do governo ter entregue a proposta do orçamento do Estado para 2026. Hoje é dia de várias reuniões europeias focadas na área da defesa. Destaque para o encontro dos ministros da Defesa dos 32 Estados membros da NATO, reunião que decorre em Bruxelas, na Bélgica. Vai decorrer também um Conselho dos Negócios Estrangeiros presidido pela chefe da diplomacia europeia. E sabem para onde é que temos de ir logo a seguir às nossas manhãs? Para Caminha. Para Caminha? Não, é mais perto. Mais perto. Vila do Conde. Vamos ao César, vamos ao César Vila do Conde? Também temos. Por quê? Porque, aqui está a pergunta que interessa. Sim, não é aquela conversa aqui pelo meio. Para quê? O que é que vamos fazer? Palhaços. É mais uma. Isso é para mim?

Os palhaços são profissionais de grande respeito, já dizia Alberto João Jardim.

E é por isso que começa hoje mais um encontro internacional de palhaços, ainda por cima com o tema palhaço e cinema. Então, o que é que há para ver e fazer? Ser palhaço. São sete dias de palhaços por todo o lado, vão andar na rua e não só, são espetáculos de teatro, circo, contemporâneo, oficinas, sessões de cinema com música ao vivo. O Bruno está tão interessado. Olha para ele.

Eu estou a pensar.

Não, cuidado para quem tem medo de palhaço.

Exatamente, chama-se coulrofobia.

Faz sentido.

Acho que é. Se não for, eu depois corrijo.

Fujam de Vila do Conde. Sim, Vila do Conde.

Assustem medo.

Vocês são muito cultos. Tu é que sabes o nome.

Acho que é coulrofobia.

Vocês são muito cultos. Adoro vir para aqui de manhã por causa disso.

Aprendemos sempre alguma coisa.

Está sempre a aprender, não é, Paulo? São cultas. Então pronto, quem sofrer, não passe por Vila do Conde. Quem gostar muito. Quem gostar muito. Destino obrigatório. Até dia 21 há palhaços na rua.

Palhaçada.

É um bom programa. É.