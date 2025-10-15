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São 8 horas. As notícias com Carla Jorge Carvalho. Está confirmado: o PS vai abster-se na votação do Orçamento do Estado para 2026. José Luís Carneiro fala numa abstenção exigente, de forma a garantir estabilidade e evitar que o governo invente desculpas.

José Luís Carneiro reuniu os órgãos do PS para analisar os resultados das autárquicas e fechar a posição sobre o Orçamento do Estado. A reunião terminou já de madrugada, com o PS a aprovar a abstenção, na generalidade, um sentido de voto que deve estender-se à votação final global. José Luís Carneiro promete uma oposição responsável e recorre a uma expressão que lembra um episódio antigo de António José Seguro. João Gama.

Palavra dada, palavra honrada. José Luís Carneiro dá luz verde ao Orçamento do Estado e faz lembrar António José Seguro.

Assumimos, assim, o que designamos como uma abstenção exigente no Orçamento do Estado, que é a expressão de uma oposição firme, mas também construtiva e responsável.

Uma abstenção exigente em 2025, à imagem de uma abstenção violenta em 2011. O PS abstém-se, mas deixa críticas ao Orçamento.

Assumimos, sem tibiezas, que este não é o Orçamento do PS.

José Luís Carneiro dá luz verde para governar e do lado de quem governa, não quer ouvir desculpas.

Para que se possa concluir a execução no próximo ano do plano de recuperação e de resiliência, sem dar qualquer pretexto para qualquer invocação de desculpas por parte do governo da AD.

O PS viabiliza o documento na votação, na generalidade, mas na votação final global, José Luís Carneiro diz que depende do que acontecer na especialidade.

A abstenção é para o conjunto do Orçamento, mas é evidente que vai depender também muito da forma como o governo olhar para os partidos, neste caso, para o Partido Socialista, em sede de diálogo da especialidade. Mas, como digo, nós não fazemos depender a nossa opção política de o governo aceitar ou não as nossas orientações.

Orçamento houve discussão, mas não só. Quanto às eleições autárquicas, a avaliação foi positiva, apesar das críticas de quem não estava na sala, como Duarte Cordeiro.

É sempre possível termos leituras diferentes. Aliás, alguém me dizia que há 30 maneiras de olhar para o resultado de umas eleições autárquicas. Aquilo que eu quero dizer e que posso dizer é que no grupo parlamentar e aqui na Comissão Política Nacional, foi unânime o reconhecimento dos grandes resultados.

Até porque o papel do secretário-geral é mesmo esse.

Cumpre-me dar ânimo e puxar pela moral das tropas.

Apenas um tema ficou fora da agenda da Comissão Política Nacional do partido, o apoio formal a António José Seguro.

João Gama, com a reunião do PS ainda sobre presidenciais, a Agência Lusa avança que a direção socialista vai propor à Comissão Nacional que se realize este domingo o apoio formal a António José Seguro.

E falamos agora das novas propostas da Lei da Nacionalidade. O PS pediu o adiamento da votação das alterações. O PSD deve aceitar e garante que está disponível para acolher outras propostas.

Este debate estava marcado para daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã, em reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, mas o Observador apurou que o PS entregou ontem um pedido de adiamento por uma semana e que os socialistas vão também apresentar propostas de alteração próprias. O Observador sabe que o PSD não deverá opor-se ao adiamento do debate, e isto na sequência de várias alterações. Vamos aos principais destaques. Rui Casa Nova.

Está confirmado, o governo vai deixar cair a aplicação de efeitos retroativos na Lei da Nacionalidade. Ou seja, na prática, o Executivo aceita que as novas regras contem só a partir de agora, mas mantém a perda de cidadania portuguesa para quem cometa crimes muito graves. Há outros destaques. O governo vai também manter na proposta de lei o aperto das regras para a concessão da nacionalidade portuguesa. Cidadãos lusófonos e provenientes de Estados membros da União Europeia têm de residir em Portugal durante sete anos. Cidadãos de outros países têm de residir durante 10 anos.

E como já dissemos, o PSD garante que está disponível para acolher outras propostas de melhoria, incluindo do PS. Rui.

Sim, para já só são conhecidas as propostas do Chega, que apertavam ainda mais as regras para atribuição de cidadania portuguesa. Ao Observador, o deputado do PSD, António Rodrigues, que tem esta pasta, garante que o governo está disponível para ouvir outras alterações, incluindo, lá está, do Partido Socialista.

Está disponível, mas deixa um aviso.

Sim, diz que não quer que este assunto ultrapasse este mês de outubro, quer que a discussão aconteça até ao dia 22, portanto, de hoje a oito. É o que diz o deputado do PSD, António Rodrigues, ao Observador. A proposta original foi apresentada em junho. O governo já tinha decidido mexer nesta lei da nacionalidade para apertar as regras para quem quer tornar-se cidadão português. Ao mesmo tempo, a lei previa que a nacionalidade fosse retirada, caso o cidadão cometesse crimes considerados graves. Como já vimos, essa regra mantém-se. Havia aqui algumas dúvidas do ponto de vista constitucional. PSD e CDS apresentaram alterações no Parlamento. Essas alterações deram ontem entrada na Assembleia da República e vão agora a votos. Vamos ver, porque o PS pediu o adiamento desse debate.

O debate que está marcado para daqui cerca de hora e meia. O Rui Casa Nova, olhe aqui para as novidades em torno da Lei da Nacionalidade. O presidente da República avisa que só vai pronunciar-se sobre a lei quando ela for votada no Parlamento e existir, assim, um diploma final, ou seja, será a partir do final deste mês. Mas ontem, em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que existiam alguns pontos sensíveis na lei.

E este vai ser o tema do Explicador desta manhã, para ouvir depois do Jornal das Nove. Há novidades no caso da morte de Odair Moniz. Há mais dois agentes da PSP constituídos arguidos. Os polícias são acusados de mentir.

Até agora, o único arguido era Bruno Pinto, o agente acusado de matar Odair Moniz, há quase um ano. O jornal Público revela agora que há um despacho do Ministério Público, com data de 1 de outubro, em que mais dois agentes da PSP são acusados, neste caso, de falsidade de testemunho. Em causa está a versão apresentada às autoridades dos dois agentes que estavam no local, além de Bruno Pinto, na noite da morte, informações sobre a existência de um punhal.

Recorde-se que foi a existência dessa arma branca junto ao corpo que serviu de justificação para a utilização da arma de fogo.

Ora, para o Ministério Público, citado pelo jornal, os depoimentos dos agentes que escreveram o relatório oficial não correspondem à verdade. O punhal ou a faca a que se referiram não estava debaixo do corpo de Odair Moniz. O comportamento dos dois agentes suscitou perplexidade e incompreensão e é contrariado pelas imagens e testemunhos no local. O julgamento ia começar hoje, mas foi adiado para dia 22.

Destaque agora para o conflito no Médio Oriente. Israel vai reabrir a passagem de Rafah, o que vai permitir a entrada de 600 caminhões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

O anúncio foi feito esta manhã pela televisão pública israelita. Sem citar fontes, revela que a reabertura foi decidida pela elite política, e isto depois da entrega pelo Hamas de mais quatro corpos de reféns na última noite. A entrada de ajuda humanitária vai ser coordenada pela ONU e por outras organizações internacionais autorizadas.

Entretanto, Donald Trump deixa um aviso ao Hamas: ou entrega as armas ou vai ser desarmado à força.

O presidente norte-americano é muito claro. O Hamas, diz, não tem outra opção.

Eles vão desarmar porque eles disseram que iam desarmar. E se eles não desarmarem, nós vamos fazê-lo

Não preciso de explicar como é que isso vai funcionar, mas se eles não desarmarem, nós vamos desarmá-los. Eles sabem que eu não estou a brincar. Fizemos algo monumental, recuperámos os reféns e essa era a primeira coisa que tínhamos de fazer acima de tudo.

Declarações de Donald Trump no final de uma reunião do gabinete na Casa Branca. Na sequência destas declarações, o primeiro-ministro de Israel também ameaça que o inferno vai instalar-se se o Hamas se recusar a depor as armas. São 08h08, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã? Os ministros da Defesa da NATO estão reunidos esta hora em Bruxelas, vão discutir estratégias para reforçar a capacidade da aliança de responder aos ataques russos, vão discutir também o investimento militar na Ucrânia. Foi o que explicou aos jornalistas o secretário-geral da Aliança Atlântica à entrada para a reunião. Mark Rutte reforça a necessidade de proteger a NATO, especialmente depois das notícias de drones que entraram em espaço aéreo europeu. Ao lado do secretário de Defesa norte-americano, Mark Rutte voltou também a agradecer aos Estados Unidos por fazerem da NATO mais letal do que nunca. Portugal está representado nesta reunião pelo ministro da Defesa, Nuno Melo. O governo volta hoje a reunir-se com as três federações sindicais da administração pública, reuniões que começam daqui a uma hora. Em causa está a negociação sobre a atualização geral dos salários dos funcionários públicos para o próximo ano. A APAV ajudou mais de 10 mil homens vítimas de violência doméstica nos últimos três anos, o que dá uma média de nove homens a pedir ajuda por dia. É um número que continua a crescer. Daniel Cotrim, da direção da APAV, alerta que ainda há um estigma em torno desta questão, mas destaca que há também cada vez mais vítimas a procurar ajuda. E já se pode falar do Natal?

Já, Carla. Claro que já se pode. Já tenho duas prendas de Natal.

Já tens duas?

É a primeira vez em 49 anos. Para oferecer. É a primeira vez em 49 anos que em outubro tenho prendas de Natal.

Mas não é por isto que eu vos quero falar. Não é pela lista de compras da Maria João Simões. É porque já há datas para o regresso do Wonderland Lisboa, no Parque Eduardo VII.

Eu nunca fui.

Nunca foste? Então marca na tua agenda, 28 de novembro a 4 de janeiro.

Podes levar a Teresa a festejar os teus 50 anos.

Por acaso estava a pensar nisso.

Mas é muita gente.

Na roda gigante.

Eu gosto de rodas gigantes.

Então apareçam. A organização promete encantar visitantes de todas as idades com atrações icônicas.

Para os 50 anos também.

Vocês querem tanto o meu bem.

Eu já fui à Lapónia, já fui à terra do Pai Natal.

Melhor!

É um bocadinho mais distante.

E ele estava lá?

Claro.

Viste o Pai Natal?

Falei, entrevistei.

Não digam nada à Carla.

Eu hoje estou imbatível.

Fica assim. Ficamos por aqui.