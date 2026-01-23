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Já se faz sentir a passagem da depressão Ingrid em Portugal, nas escolas e nos transportes. Vários alunos não vão ter aulas esta manhã e está suspensa a circulação ferroviária na linha do Minho.

Sendo que cinco distritos já estão sob o aviso vermelho do IPMA por causa da agitação marítima e da queda de neve. Nas primeiras horas da manhã chegou a notícia de que a circulação ferroviária está suspensa na linha do Minho, depois da queda de uma árvore entre Caminha e Valença, distrito de Viana do Castelo. Até às 11 da noite, a Proteção Civil tinha registado 350 ocorrências, sobretudo inundações e quedas de árvores. Não há feridos, nem situações graves. De resto, há várias escolas que decidiram não abrir portas. Acontece em Braga, nos municípios de Vieira do Minho e de Cabeceiras de Basto, também em Vila Real, nos concelhos de Boticas, Montalegre, Mondim de Basto, Vale de Passos e Ribeira de Pena, e ainda em Viseu, mais precisamente em Resende, Cinfães e Castro Daire.

E por causa dos avisos do IPMA, a Proteção Civil está em prontidão máxima. Por esta altura, estão em vigor alertas vermelhos no Porto, Braga, Vila Real, Viana do Castelo e Viseu.

E não vão ser os únicos. A meteorologista do IPMA, Patrícia Marques, explica que o aviso vermelho vai chegar também a Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, por causa da agitação das ondas.

Para o dia de hoje teremos aguaceiros que poderão ser por vezes de granizo e acompanhados de trovoada e queda de neve, que será acima de 600 a 800 metros de altitude. Ao longo do dia, a situação irá agravar. Nós já temos vários avisos emitidos, nomeadamente o aviso de agitação marítima, que está a nível laranja e que durante a tarde de hoje agrava para nível vermelho.

É uma situação que melhora, mas apenas de forma ligeira a partir de amanhã.

A partir da tarde de amanhã, sábado, haverá uma ligeira melhoria das condições do estado do tempo, mas depois na noite de sábado para domingo, com uma nova superfície frontal fria associada a outra depressão, vem então mais um período de precipitação que pode ser, por vezes, forte nas regiões Norte e Centro e é uma situação que se vai manter para domingo.

E por causa desta depressão, está prevista para hoje a queda de neve nas terras altas, assim como períodos de chuva forte, agitação marítima e uma forte descida das temperaturas.

E depois de Luís Marques Mendes, Carlos Moedas, Assunção Cristas e Mariana Leitão dizem que vão votar António José Seguro, mas é um apoio que surge sem entusiasmo.

É o que diz o presidente da Câmara de Lisboa. Carlos Moedas anuncia hoje, em declarações ao Expresso, que vai votar em Seguro pela capacidade que o socialista tem de não dividir a sociedade portuguesa. Ainda assim, é um apoio que chega com reparos. Moedas espera que o antigo líder socialista mostre respeito pela maioria de centro-direita que hoje existe em Portugal. O mesmo fez Assunção Cristas num artigo de opinião no Expresso. A antiga líder do CDS escreve que é tempo de unir a direita humanista, moderada, tolerante e democrática no único voto possível e que, por isso, vai votar em António José Seguro.

Personalidades do PSD e do CDS, mas também da Iniciativa Liberal. Mariana Leitão vai votar em Seguro, mas os liberais não vão apoiar nenhum dos candidatos nesta segunda volta.

Ou seja, não escolhem entre socialismo e populismo. Ontem à noite, na SIC Notícias, Mariana Leitão diz que escolhe o socialista a título individual, mas por exclusão de partes.

Sem grande entusiasmo, vou votar em António José Seguro, mas é muito diferente aquilo que é o posicionamento de um partido e o voto pessoal das pessoas.

E por que é que vota em António José Seguro, a Mariana Leitão?

Porque eu rejeito liminarmente aquilo que é a forma de fazer política do outro candidato, o populismo, o divisionismo. Fiz a minha opção.

As razões para o voto de Mariana Leitão em António José Seguro. Já a Iniciativa Liberal não vai apoiar nenhum dos candidatos. A líder do partido rejeita que se trate de uma questão de coragem política. Quem ficou surpreendido com o sentido de voto de Mariana Leitão foi o próprio André Ventura. Para o candidato, a decisão da líder da Iniciativa Liberal trata-se de uma aberração.

O primeiro-ministro anunciou ontem que vai apresentar uma queixa contra o autor de uma publicação na rede social X. Entre a sátira e a desinformação, importa perceber as implicações jurídicas do caso.

Em causa está uma publicação que mostra uma suposta mensagem de Luís Montenegro a elogiar Donald Trump. O gabinete do primeiro-ministro invoca que foi alvo de um ato de desinformação com elevada difusão pública. Já o autor da publicação diz que não teve a intenção de desinformar e que o texto não deixa margem para dúvidas de que é uma sátira. Miguel Gato, o que é que dizem os especialistas?

Paulo Saragoça da Mata diz que tudo depende da maneira como a publicação foi entendida pela população, se como uma piada ou se foi interpretada como uma informação verdadeira e fidedigna. O penalista considera que, neste caso, o primeiro-ministro até pode invocar um caso de difamação ou injúria contra o bom nome, mas diz também que é improvável que a queixa leve a uma condenação, uma vez que é difícil provar o dano causado ao primeiro-ministro e sendo que o tribunal pode até considerar o conteúdo como satírico, e aí a lei portuguesa não prevê qualquer tipo de condenação. O Observador falou também com a advogada Joana Aguiar Rodrigues, que frisa que há vários fatores que pesam numa eventual avaliação feita pela Justiça, nomeadamente a visibilidade pública dos indivíduos, ou seja, o alcance da página também pode contar para a avaliação da Justiça. Mas acrescenta que tem de haver maior tolerância por parte das figuras políticas a este tipo de publicações críticas, embora admita também, Joana Aguiar Rodrigues, que tal não pode ser entendido como uma liberdade sem limites na internet.

Miguel Gato, sobre o caso da queixa de Luís Montenegro contra o autor de um post nas redes sociais. O Observador questionou o gabinete do primeiro-ministro sobre o tipo de queixa que vai apresentar, se pela via criminal ou civil, e se o vai fazer em nome próprio ou do Governo. Até ao momento, sem resposta. O autor do post também não quis prestar mais declarações, além daquilo que foi dito no comunicado publicado nas redes sociais.

São agora 08h07, Carla, que outras notícias marcam esta manhã?

Há uma nova sondagem que coloca António José Seguro como favorito na vitória na segunda volta das eleições presidenciais. O candidato socialista consegue atrair a larga maioria dos eleitores de Marques Mendes e de Govêa e Melo para a segunda volta. É o que mostra o estudo da Intercampus para o Correio da Manhã e para o Jornal de Negócios. Contas feitas, Seguro é o preferido de mais de 60% dos inquiridos. Já Ventura fica-se pelos 24,5% das intenções de voto. O antigo deputado do Chega, Miguel Arruda, terá participado num almoço do grupo neonazi 1143. A relação de Arruda com o líder do grupo, Mário Machado, é longa e era criticada pelos colegas de bancada. O Expresso revela agora que em outubro de 2024, Arruda marcou presença num almoço de convívio deste grupo no Porto. Estava de cara tapada com um passa-montanhas que o impedia de ser reconhecido. O semanário adianta também que há cerca de 10 militantes do Chega ligados aos líderes do grupo 1143. Cinco foram detidos no âmbito da operação desta semana da Polícia Judiciária. Desses cinco, quatro são atuais ou antigos dirigentes do partido. A Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos vão reunir-se hoje em Abu Dhabi. Informação confirmada pelo Kremlin, citada pelos média internacionais. É um encontro que acontece depois de uma reunião em Moscovo entre Vladimir Putin e o enviado especial norte-americano, Steve Witkoff. A delegação russa deve viajar nas próximas horas para os Emirados Árabes Unidos.