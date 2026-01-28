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Rádio Observador. Edição das 20h com a Carla Jorge Carvalho. Uma pessoa morreu esta madrugada em Vila Franca de Xira, na sequência da depressão Christine. O mau tempo levou à queda de uma árvore em cima do carro em que seguia.

O alerta foi dado por volta das 4h30 da manhã, na Estrada Nacional um, em Póvos, na zona de Vila Franca de Xira. A vítima mortal é o motorista de uma viatura ligeira de mercadorias. O repórter do Observador, Miguel Gato, está em direto do local. Miguel, as autoridades estão agora a fazer os trabalhos de limpeza da via e a remoção dos destroços.

Sim, Carla, e há cerca de um minuto, um minuto e meio, foi retomada a circulação aqui nesta estrada nacional que precisamente liga a cidade de Vila Franca de Xira a esta localidade de Póvos. Neste momento, já se circula dos dois lados da estrada nacional, mas quando cheguei, também há poucos minutos, as autoridades faziam precisamente esses últimos trabalhos de limpeza da via. Quando cheguei, ainda havia alguns restícios da árvore que acabou por cair e interceptar esse carro por volta das 4h da manhã. A informação que temos é que se trata de um homem na casa dos 40 anos, que ia passar nesta estrada de madrugada e que, por puro infortúnio, acabou por ser interceptado, a viatura onde seguia, por esta árvore que caiu e cobriu as duas faixas desta estrada nacional aqui na zona de Póvos. Neste momento, como já disse anteriormente, a circulação já retomou, portanto, a normalidade já está a decorrer aqui nesta zona de Póvos, mas a registar essa vítima mortal que fica desta depressão Christine, até agora a única no país, de um homem que seguia de carro aqui na zona de Vila Franca de Xira. O carro foi interceptado por essa árvore e o homem acabou por morrer, um homem na casa dos 40 anos.

A reportagem direto do Miguel Gato, que está em Vila Franca de Xira, onde morreu uma pessoa esta madrugada, vítima dos efeitos do mau tempo, sendo que nesta altura a circulação já foi retomada nos dois sentidos.

E Carla, a Proteção Civil registou durante a madrugada mais de 600 ocorrências, sobretudo no centro do país.

Há registo de múltiplos feridos e o número de ocorrências deve subir nas próximas horas. É o que explica à Rádio Observador o comandante da Proteção Civil, Paulo Santos.

Desde as 0h até às 6h da manhã, tivemos um total de 655 ocorrências registradas, e eu sublinho aqui registradas, por quê? Porque no distrito de Leiria, teremos uma situação mais complexa, os corpo de bombeiros locais não conseguem responder às ocorrências. Houve danos por todo o distrito em edificado, postes de eletricidade, postes de comunicações, árvores, o que dificulta a resposta às ocorrências. Portanto, essas ocorrências serão muitas mais.

O ponto de situação mais recente feito pela Proteção Civil à Rádio Observador. O Carlos Pedro está também a acompanhar as ocorrências relacionadas com o mau tempo. E Carlos, Figueira da Foz tem sido das zonas mais afetadas.

Como já manda a tradição, Carla, junto à marginal caiu esta madrugada a Roda Gigante, também parte do telhado da antiga Universidade Internacional caiu e atingiu pelo menos sete carros. Há ainda estragos a registar na esquadra da PSP do município. De resto, por todo o país, há mais de 850 mil clientes sem energia elétrica até às 7h da manhã. Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal são os distritos mais afetados, indica a E-Redes, numa nota enviada à Lusa. O mau tempo tem resultado também no encerramento de várias escolas por todo o país, por uma questão de segurança. Aqui, Coimbra, Torres Vedras e Bragança são as localidades mais afetadas. Quanto às estradas, a Rádio Observador contactou há pouco a GNR para perceber que estradas estão cortadas em todo o país. Não nos conseguiram dizer. Referem, isso sim, que há muitas ocorrências e que não está a ser possível fazer uma compilação das mesmas. Sabe-se, no entanto, que a antiga nacional 111, entre Maiorca e Montemor-o-Velho, está cortada na sequência da queda de árvores na chamada Estrada das Pontes. Nos comboios, se ia viajar entre Lisboa e Porto, já não vai fazer, pelo menos por agora. Isto porque foi suspensa a ligação para os comboios de longo curso entre as duas cidades. A CP indica ainda que a circulação está suspensa também nas linhas do Sul, do Oeste e do Sado.

Carlos Pedro, com as ocorrências um pouco por todo o país, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê eventos de 160 km/h na costa portuguesa. Alerta que este impacto pode ser catastrófico. Hoje há dois distritos de Portugal continental sob aviso vermelho por causa do vento. Também todo o litoral do país está com o mesmo aviso, mas para agitação marítima. A Proteção Civil está em prontidão máxima para responder ao impacto da depressão Christine e pede às pessoas para que evitem deslocações desnecessárias. O mesmo apelo é feito também pela Polícia de Segurança Pública.

E Carla, como percebemos, a depressão Christine está a afetar sobretudo o centro do continente. A situação parece mais calma a norte.

É o relato que nos tem feito a repórter Maria Rego, que está em direto da zona ribeirinha no Porto. Maria, ontem houve estragos no norte, mas hoje a situação é mais calma.

Precisamente. Para já, por aqui, sem chuva, com algum vento, mas mais calmo face aos últimos dias. Sob mais alerta tem estado a zona da Ribeira, com o aviso da Proteção Civil para eventualidades cheias e estando agora aqui mesmo em frente, neste momento, é visível uma corrente muito forte. Na última hora, falamos com o mestre de tráfego local, Carlos Silva, que nos deu conta de um nível das águas um pouco acima do costume. Ainda assim, ressalva que a situação está a ser acompanhada de perto e que estão prontos caso haja um agravamento da situação.

A Proteção Civil tem estado aqui, tem vindo. Eu estive aqui durante a noite e eles também estiveram aqui e andaram a avisar os restaurantes e o pessoal que andava aqui, estiveram a dar avisos para termos atenção às cotas do rio.

E de que forma é que estão prevenidos caso aconteça alguma subida da maré ou até mesmo rajadas mais fortes de vento?

No nosso caso, tivemos que reforçar as amarrações dos barcos e tivemos que tomar essas precauções.

Este mestre de tráfego local deu-nos ainda conta de que, ao que tudo indica, não vão circular barcos na zona da ribeira, por precaução. São medidas que vão sendo tomadas tendo em conta essa possível subida da maré, mas, para já, Carla, sem nenhum incidente a registar nesta zona do Porto.

Reportagem a partir do Porto da Maria Rico, que vai continuar a acompanhar o impacto da depressão Cristina.

E são agora 08h07. Já a seguir, há novo episódio do "Momentos de Glória", mas antes, Carla, há outras notícias em destaque a esta hora.

O destaque para o debate entre António José Seguro e André Ventura, o único desta segunda volta das presidenciais. Seguro acusa Ventura de estar na eleição errada por querer ser primeiro-ministro e não presidente da República. Já André Ventura tenta colar Seguro às elites e à herança do PS. Saúde, imigração e corrupção foram temas em destaque, com os dois candidatos a discordarem sobre quase tudo. Só a revisão da lei laboral os aproximou. Dizem que tal como está, será chumbada. Morreu Fernando Mamede, o antigo atleta do Sporting, que tinha 74 anos. É um dos maiores nomes do desporto e do atletismo nacional. Foi medalha de bronze nos Campeonatos do Mundo de corta-mato em 1981. Participou em três Jogos Olímpicos: Munique em 72, quatro anos depois em Montreal e em Los Angeles em 1984. Em comunicado, o Sporting refere-se ao atleta como uma lenda. A Federação Portuguesa de Atletismo destaca o legado, a carreira de excelência e a dedicação de uma figura ímpar.