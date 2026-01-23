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As notícias na Rádio Observador com Carla Jorge Carvalho. A depressão Ingrid causou menos de uma centena de ocorrências até às 08h. Este é o mais recente balanço feito pela Proteção Civil.

Tal como se previa, as regiões do Norte e Centro têm sido as mais afetadas. Os distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto e Viseu estão sob aviso vermelho devido à passagem de uma depressão que já provocou 81 ocorrências. Entre as principais estão as quedas de árvores. O ponto de situação foi feito pelo oficial de operações José Costa, na Rádio Observador.

Temos o registo de 81 ocorrências relacionadas com a meteorologia adversa, 39 quedas de árvore, 23 limpezas de via, nove quedas de estruturas e 10 movimentos de massas. As regiões mais afetadas foram a região Norte, que teve o registo de 50 ocorrências, depois na região Centro verificaram-se 15 ocorrências, na região dos Beira Alentejo foram 11 ocorrências, no Alentejo quatro ocorrências e, por fim, na região do Algarve, apenas uma ocorrência.

José Costa, oficial de operações da Proteção Civil, num balanço feito na última hora à Rádio Observador. A Proteção Civil apela à população que evite as zonas costeiras, sobretudo a partir das 18h, quando a costa ocidental de Portugal continental entra em alerta vermelho para a agitação marítima.

Educação e transportes são das áreas mais afetadas pelo mau tempo, Carla. Em Chaves, todas as escolas vão estar fechadas e os transportes escolares vão ser suspensos.

E assim, já são sete os municípios do distrito de Vila Real com aulas suspensas. Em comunicado, a autarquia justifica a decisão com razões de prudência e salvaguarda da segurança. Também em Vila Real, o mesmo cenário verifica-se nos concelhos de Boticas, Montalegre, Mondim de Basto, Vale de Passos e Ribeira de Pena. Ainda a norte, no distrito de Braga, as escolas também estão fechadas nos municípios de Vieira do Minho e de Cabeceiras de Basto. Já no centro, em Viseu, mais precisamente em Resende, Sinfães e Castro Daire, as escolas estão também de portas fechadas.

E também os transportes estão a ser afetados. A circulação de comboios na Linha do Minho está interrompida esta manhã.

Por causa da queda de uma árvore esta madrugada, é o que informa a CP através de comunicado. As condições vão agravar-se ao longo da tarde, mas no sábado a depressão vai aliviar, mas vai ser um alívio curto. É o que avisa o IPMA.

A partir da tarde de amanhã, sábado, haverá uma ligeira melhoria das condições do estado do tempo e haverá um desagravamento até dos avisos emitidos. Mas depois, na noite de sábado para domingo, com uma nova superfície frontal fria associada a outra depressão, vem então mais um período de precipitação que pode ser, por vezes, forte nas regiões Norte e Centro e é uma situação que se vai manter para domingo.

São as previsões explicadas aqui pela meteorologista Patrícia Marques.

E na política, há uma nova sondagem que coloca António José Seguro como o favorito na corrida presidencial. O candidato apoiado pelo PS consegue atrair a maioria dos eleitores de Marques Mendes e de Gouveia e Melo para a segunda volta.

É o que mostra o estudo da Intercampus para o Correio da Manhã e para o Jornal de Negócios. Seguro é o preferido de mais de 60% dos inquiridos. Ventura tem 24,5%. A diferença nota-se principalmente na capacidade dos dois candidatos atraírem o eleitorado das outras candidaturas. Por exemplo, mais de 72% dos inquiridos que votaram em Marques Mendes ou no almirante admitem votar agora em António José Seguro. Ventura só atrai 7% dos votos de Gouveia e Melo e 3% dos votos de Marques Mendes.

E depois de Luís Marques Mendes, Carlos Moedas, Assunção Cristas e Mariana Leitão dizem que vão votar em António José Seguro, mas, Carla, é um apoio que surge sem entusiasmo.

É a expressão utilizada pelo presidente da Câmara de Lisboa, que em declarações ao semanário Expresso, anuncia que vai votar em Seguro pela capacidade que o socialista tem de não dividir a sociedade portuguesa. Ainda assim, é um apoio que chega com reparo. Carlos Moedas espera que o socialista mostre respeito pela maioria de centro-direita que existe hoje em Portugal. O mesmo faz Assunção Cristas num artigo de opinião no Expresso. A antiga líder do CDS escreve que é tempo de unir a direita humanista, moderada, tolerante e democrática no único voto possível e que, por isso, vai votar em António José Seguro. São personalidades do PSD e do CDS a que se juntaram ontem também Mariana Leitão, a líder da Iniciativa Liberal anunciou que vai votar no candidato apoiado pelo PS, mas que o faz a título individual. A IL continua sem apoiar nenhum dos candidatos.

O primeiro-ministro anunciou ontem que vai apresentar uma queixa contra o autor de uma publicação nas redes sociais que mostrava um suposto elogio de Luís Montenegro a Donald Trump. Importa perceber, Carla, as implicações jurídicas do caso e de que conta estamos a falar.

O gabinete de Luís Montenegro invoca que foi alvo de um ato de desinformação com elevada difusão pública. Já o autor da publicação diz que não teve a intenção de desinformar e que o texto não deixa margem para dúvidas de que é uma sátira. Miguel Gato, o que dizem os especialistas?

Paulo Saragoça da Mata diz que tudo depende da maneira como a publicação foi interpretada, se como uma piada ou como uma informação verdadeira. O penalista considera que, neste caso, o primeiro-ministro até pode invocar um caso de difamação ou injúria, mas diz também que é improvável que a queixa leve a uma condenação, uma vez que é difícil provar o dano causado ao bom nome do primeiro-ministro e sendo que o tribunal pode considerar o conteúdo satírico, a lei portuguesa aí não prevê qualquer tipo de condenação. O Observador falou também com a advogada Joana Aguiar Rodrigues, diz que há vários fatores em cima da mesa, nomeadamente o alcance da conta e da própria publicação. E embora admita que tem de haver maior tolerância por parte das figuras públicas com este tipo de publicações, diz também que a internet não pode ser um espaço de liberdade sem limites.

Miguel, importa também perceber quem é o autor da publicação que está por detrás de toda esta polêmica.

É a conta Volks Vargas, que tem mais de 13 mil seguidores na rede social X e o mesmo nome é utilizado por Luís Vargas no Instagram, onde é seguido por cerca de 100 mil pessoas. Uma página conhecida pelo conteúdo de oposição às políticas à direita, nomeadamente figuras como Luís Montenegro, Nuno Melo, André Ventura ou Pedro Frazão são alguns dos principais alvos das publicações. Em 2015, Luís Vargas foi entrevistado pelo Diário de Notícias face ao crescimento das suas contas nas redes sociais. Admitia que sempre gostou da sátira política e perante as acusações de que estaria associado ao Partido Socialista, Luís Vargas, na altura, já negava e assegurava que não faria essas publicações se o trabalho fosse pago por alguém.

Miguel Gato, sobre este caso da queixa de Luís Montenegro contra o autor de um post nas redes sociais. O Observador questionou o gabinete do primeiro-ministro sobre o tipo de queixa que vai apresentar, se pela via criminal ou civil, e se o vai fazer em nome próprio ou do governo. Até o momento, sem resposta, o autor do post não quis prestar mais declarações, além do que já foi dito no comunicado publicado nas redes sociais.

Este é o tema do Explicador, que começa já a seguir. Conosco vão estar Ricardo Araújo Pereira e o advogado Miguel Trara Coutinho.

Mas antes, Carla, que outras notícias marcam esta manhã? Donald Trump diz que uma armada de navios de guerra norte-americanos está a caminho do Irão, a bordo do Air Force One. No regresso a Washington, depois de participar na Cimeira de Davos, Trump confirma a existência da armada de navios, mas admite que espera não ter de a usar. De acordo com a agência Reuters, que cita fontes da Casa Branca, trata-se de uma armada com porta-aviões e vários navios com sistemas de defesa terra-ar. Por cá, o novo sistema de gestão de listas de espera na saúde está pronto a avançar em mais hospitais. O projeto de lei foi ontem publicado em Diário da República. O grupo de trabalho nomeado pela ministra Ana Paula Martins conseguiu criar um registro de listas de espera para substituir o anterior, que estava a mostrar várias fragilidades. A coordenadora Joana Mourão diz ao DN que o novo sistema já está a funcionar desde outubro no IPO de Lisboa, na Unidade Local de Saúde do Vale do Ave e na Unidade de Coimbra. Em junho, espera-se que esteja operacional em todas as unidades do país. A ANA Aeroportos vai recorrer da multa por ruído aplicada no final do ano passado pela Inspeção-Geral para a Área do Ambiente. Em causa está o incumprimento do plano de ação de ruído do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, uma multa que pode ir dos €12 mil aos €72 mil. A empresa responsável pela gestão do aeroporto argumenta ter cumprido integralmente as obrigações previstas e atira responsabilidades para outras entidades. E temos um lançamento muito esperado: os Arctic Monkeys divulgaram uma nova música. Gosto disto. Chama-se Opening Night. Diz algo.

Parece-me muito bem.

O DJ Paulo Ferreira já está a pensar como é que vai usar esta música. A banda não lançava nada desde 2022. Mas este lançamento tem uma história por trás, não é? Tem, faz parte de um projeto da War Child. É uma organização não-governamental de apoio a crianças vítimas de guerra. Os artistas são convidados a criarem músicas e as receitas depois revertem para esta causa. Os Arctic Monkeys agradeceram este convite e esperam que esta canção venha a fazer alguma diferença na vida das grandes crianças. Houve mais artistas a aderirem? Sim. Por exemplo, Olivia Rodrigo, Fontaines D.C. também aderiram à iniciativa. Todos os temas foram gravados no espaço de uma semana e vão ficar disponíveis ainda falta, dia 6 de março. Para já ficamos com esta. Essa mesmo.