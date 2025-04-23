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Foi por entre aplausos que o cortejo fúnebre entrou na Praça de São Pedro. Um caixão simples, de madeira e com vestes vermelhas e brancas. O caixão do Papa Francisco saiu da Casa de Santa Marta, pouco depois das 9h. Passou pelo Arco dos Sinos e entrou na praça por entre orações e aplausos da multidão. Na primeira fila, estava a portuguesa Micaela. Tem 27 anos, veio de Lisboa de propósito para estas cerimônias. Assistiu com comoção à passagem do cortejo fúnebre.

Estive na primeira fila e tive a oportunidade de o ver.

Como é que foi esse momento?

Foi um momento bonito, muito emocionante. Ele estava com uma cara muito pacífica, como de dever cumprido. Portanto, foi alguém que deu muito à Igreja, na minha opinião. Fez com que a Igreja fosse para todos, uma igreja inclusiva.

O relato de uma portuguesa entre os muitos milhares de pessoas que fazem agora fila aqui na Praça de São Pedro. O velório do Papa Francisco decorre até sexta-feira.