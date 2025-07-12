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What brings you to Portugal?

Party. Yeah, nightlife.

For the nightlife.

I'm on a lad's holiday with the boys.

Join it, mate. Loving life. Get yourself to Albufeira.

São jovens, na maior parte ingleses e irlandeses, mas há quem venha de outros países. Estão em Albufeira para apanhar sol, beber, comer e divertir-se. Aproveitar o verão da juventude num destino paradisíaco, longe de casa, barato. Do outro lado da festa, há um preço a pagar para quem cá vive. Drogas, álcool, desacatos, insegurança e ruído. E é para o travar que, por esta altura, vem de todo o país, um reforço de meios da GNR. É meia-noite, hora de arrancar para a Ora. A patrulha da GNR de Albufeira junta-se ao dispositivo do grupo de intervenção de ordem pública, montado no epicentro da animação noturna algarvia.

Vamos até à zona da Ora. Já é meia-noite, portanto, é de esperar uma grande concentração de pessoas. É a esta hora que também estamos a iniciar o nosso maior reforço de meios, apesar de termos lá meios durante todo o dia. Vamos lá para dissuadir todas as situações que possam acontecer.

A equipa está a caminho da rua mais animada de Albufeira. Entretanto, algo capta a atenção do capitão Carlos Fruos.

Encosta ali à frente, se faz favor. Encosta ali mais à frente, se faz favor. Jacaré zero um, aqui zero two, estava a chamar por esse, mas estou aqui com problemas no auricular, recebi. Ali à frente. Aqui na segunda, aqui à frente.

É o típico caso que ocorre durante o verão e não é por falta de aviso.

Chamou-nos a atenção que um veículo que a partir da meia-noite, nesta zona, não pode circular, há a sinalização vertical que proíbe. Estávamos ali por volta da meia-noite e íamos adverti-lo para tal e verificámos que não tinha seguro de responsabilidade civil e, portanto, estamos a elaborar o respetivo auto de contraordenação.

A patrulha continua. Chegamos à Avenida Sá Carneiro, mais conhecida por Rua da Ora, a Las Vegas do Algarve. Em menos de cinco minutos, testemunhamos a primeira ocorrência da noite.

Nós mal chegamos aqui à rua, tínhamos aqui um indivíduo a consumir produtos estupefacientes, junto a nós, depois de uma revista, encontrámo-lo na posse, efetuando o respetivo auto de consumo.

Já é 1:30 h. A rua vem crescendo. Estão milhares de pessoas na Ora.

Entretanto, já tomámos aqui umas medidas para diminuir a quantidade de veículos que passam aqui, porque como conseguem ver, estão milhares de pessoas na via pública e é muito perigoso eles estarem a circular em simultâneo com os veículos.

Durante os meses do verão, o Algarve recebe milhões de visitas. Só no ano passado foram cinco milhões e meio de turistas na região. Por estes dias, a GNR conta com uma equipa reforçada, elementos oriundos de várias partes do país e com valências diversas para dar resposta aos perigos da noite. À medida que a madrugada avança, os ânimos aquecem, os excessos são evidentes.

Acionámos a Cruz Vermelha, que se encontra também em serviço aqui na Avenida Sá Carneiro, para prestar assistência a um indivíduo que se encontra inconsciente, caído no chão.

Os excessos na noite algarvia são uma constante e os números confirmam-no. No fim de semana em que o Observador acompanhou a GNR, houve várias detenções durante a noite por suspeita de vários crimes. Tráfico de estupefacientes, exposição ou abandono de menor, desobediência qualificada e até resistência.

Nós vamos ser muito sinceras, nós estamos aqui para tentar aproveitar o pouco tempo livre que temos, porque somos pessoas muito estudiosas e o pouco tempo livre que temos, temos que aproveitar aqui na Ora, obviamente.

Foram ainda apreendidas 20 botijas de óxido nitroso, a chamada droga do riso, um fenómeno cada vez mais popular entre os jovens turistas. Os balões, como são designadas as doses, são vendidos entre € 5 a € 10. O óxido nitroso provoca euforia breve e é muito perigoso para a saúde. Provoca danos graves e, no limite, asfixia. O uso recreativo é proibido por lei. Desde o início do ano, 17% de todas as detenções em Albufeira estão ligadas ao tráfico de droga.

Estamos a elaborar mais um auto por consumo de estupefacientes. Aqui é uma cidadã que tinha em sua posse haxixe e estava a fumar um cigarro manufaturado. Entretanto, durante a passagem da ambulância, como viram, tivemos dificuldades em afastar as pessoas da frente do caminho. Já começam a aparecer pessoas bastante etilizadas e é essa a nossa grande dificuldade agora, controlar esta população.

São várias as pessoas que urinam e vomitam em plena via pública. Também se registam desacatos pontuais durante as noites.

Tivemos aqui notícia de que estão a haver alguns desacatos, vamos lá verificar.

É um cenário que se repete vezes sem conta entre maio e setembro, por vezes, com episódios de violência. E a quem circula parcial ou totalmente despido, é garantida uma abordagem da GNR.

We're going to need your IDs.

What?

We're going to need your IDs.

O ruído, os danos e a sensação de insegurança deixam a população de Albufeira apreensiva. Lúcio Pescada é presidente da Associação de Tuk-Tuks de Albufeira e não tem dúvidas quanto a este tipo de turismo.

Para ganharem apenas uns quantos empresários mais ligados à animação noturna, estamos a prejudicar todos uma outra série de negócios. Albufeira encontra-se descaracterizada.

Vítor Sacramento, que tem uma empresa no centro da cidade, também aponta o dedo à indústria do álcool.

Eu tenho problema com o horário dos bares, tenho problema com a maneira como funcionam os bares. O excesso de pessoas que estão nos bares que vendem bebida a pessoas que já estão alcoolizadas, e que eles alcoolizam. E as pessoas têm problemas, porque uma pessoa que está ali cinco horas a beber, fica mal.

É um turismo de massas e barato. Albufeira é cada vez mais vista como destino para um tipo de turista com especial apetite para os excessos. Uma reputação que, diz Lúcio, afugenta as famílias.

O que se observa nas redes sociais? Vai se observar muito estas fotografias e vídeos que são publicados das pessoas a fazerem estas figuras tristes. E naturalmente, as famílias e casais com algum poder económico querem o seu sossego, querem a sua privacidade, o seu bem-estar. Aquilo que há uns anos era considerado a Riviera do Algarve, hoje em dia é um pouquinho o inverso.

Cláudia Santos é dona de um estabelecimento comercial na baixa de Albufeira e concorda. Relembra os verões da pandemia, quando as viagens do estrangeiro estavam restringidas, bem como a atividade dos bares. Foi a última vez que viu a cidade com cor.

Era só famílias. Albufeira estava linda. A nossa Albufeira. Dá pena, porque é uma terra linda.

Albufeira já não é o que era. Há quem diga que está descaracterizada, rendida ao negócio da noite. É para Rosa, taxista, que preferiu não ser identificada, motivo de indignação.

É nojento. O comportamento deles, a postura, a falta de respeito para eles e pelos outros, é degradante.

Agora aprovado este novo código de comportamentos da Câmara, acha que vai mudar alguma coisa?

Não me parece. A essência está cá, não vai mudar muito.

Para tentar travar uma tendência cada vez mais preocupante e violenta, a Câmara Municipal de Albufeira avançou com o novo código de comportamentos, uma tentativa de dissuadir as condutas desordeiras na cidade. As coimas podem chegar aos 1800 € e os bares e discotecas que incentivem comportamentos de risco também podem ser sancionados. O presidente da Câmara, José Carlos Rolo, afirma que há uma indústria da noite que alimenta o problema.

Para isto ter começado, tem que haver alguém que compra e alguém que vende o destino turístico desta maneira. Isso depois afasta de acontecer excessos.

A responsabilidade é de quem tem interesse económico neste tipo de atividade. É o que diz o autarca.

Os empresários têm uma grande responsabilidade nisto. E os próprios empresários das salas sem bebidas podem estar aqui a permitir umas certas coisas que não deveriam permitir, a colaborar com umas certas coisas com que não deviam colaborar e a ter um conjunto de ações e de comportamentos também eles próprios não deviam ter, porque podem estar a amputar um bocado o futuro.

País barato, com sol, praias decentes, o lugar ideal para recuperar de uma longa noite de bebida. É desta forma que Albufeira é descrita num site de viagens inglês. Um tipo de publicidade inadmissível para José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

Essa venda do destino turístico dessa forma, isso é um bom exemplo daquilo que não deveria acontecer. Obviamente que não. Mas a questão econômica, a questão financeira está sempre a suplantar tudo e mais alguma coisa. Isto é quase aquilo que se pode chamar, não é bem o termo, mas o capitalismo selvagem, vale tudo.

O autarca espera que o novo código de conduta funcione como um aviso vermelho e trave o que chama de negócio dos excessos. Caso não resulte, pondera mesmo ir mais longe.

É preciso não esquecer que temos a questão dos horários de funcionamento, desde logo. Também se pode fazer aquela questão de proibir a venda de bebidas alcoólicas nos supermercados a partir de determinada hora. Depois há uma outra que é a restrição de conceder esplanadas na via pública.

Albufeira é exemplo de um modelo de turismo que muitos dizem ter passado o limite há mais de 20 anos. A resposta poderá estar a chegar. É o primeiro sinal de esperança.

Se calhar agora com as novas regras, talvez as coisas já se vão endireitar. E espero que sim, para vermos a nossa Albufeira outra vez novamente bonita.