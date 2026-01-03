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Em direto, Marcelo Moriconi Bezerra, investigador do Centro de Estudos do ISCTE em Lisboa. Bem-vindo e obrigado por se juntar a nós nesta emissão especial da Rádio Observador. Marcelo, que análise podemos fazer neste momento? Estamos perante uma mudança de regime no país?

Olá, que tal? Obrigado pelo convite e bom dia para toda a audiência. Ainda não sabemos e, de facto, eu acho que ainda é cedo. A informação que temos são só alguns vídeos de explosões na Venezuela e eventualmente tweets do presidente. Portanto, não sabemos bem o que acontece. O presidente dos Estados Unidos diz que Maduro foi capturado e retirado do país. Agora bem, foi capturado ou foi um acordo? Não houve resistência, ou seja, muitas coisas que ainda ficam por ser explicadas. Não sabemos se foi retirado do país porque vai para os Estados Unidos. Há pessoas que estão a dizer que Maduro vai ter agora que enfrentar a justiça pelos crimes cometidos, há outros que estão a dizer que eventualmente foi uma saída acordada e que o destino de Maduro poderia ser um país para se exilar. Agora bem, também, ok, se foi uma saída acordada, com quem? Foi acordada com parceiros internacionais do regime de Maduro? Foi acordada com Maduro? Foi acordada com os setores oficialistas de Venezuela? Há muita coisa ainda por definir, por se saber, para termos certeza se vai haver ou não um câmbio de regime.

E de resto também ainda não há nenhuma declaração por parte da oposição venezuelana sobre aquilo que aconteceu. Poderá haver também aqui, ou ter havido aqui, de alguma forma, algum apoio por parte da oposição da Venezuela àquilo que se passou, ou estaria pelo menos informada daquilo que iria acontecer?

Com certeza que a oposição venezuelana, sobretudo Corina Machado e o seu entorno, que têm uma relação muito direta com os Estados Unidos, deve ter sido informada e deve estar mais ou menos a corrente do que está a acontecer. A falta de reação por parte dos militares venezuelanos, isto de terem entrado e de repente, aparentemente, o presidente dos Estados Unidos dizer que foi uma operação com sucesso e que o presidente, porque agora fala de presidente nos tweets, já não fala mais de ditador, foi capturado e sacado do país, isto é quase de um filme. Eventualmente, para capturar um presidente, deveriam ter tido disparos, violência, o presidente não se entrega assim porque sim. Portanto, há lugar para uma dúvida muito grande de como é que tem sido isso. Portanto, Maduro, há que ver se Maduro está vivo ou não está vivo, se Maduro vai para um país aliado dele ou vai para os Estados Unidos. Isso será um ponto a saber. Mas eu acho que o importante aqui é, com mudança ou sem mudança de regime, o que vem na Venezuela são anos, e poderíamos dizer décadas, de instabilidade política. Venezuela pelos próximos anos vai ser impossível de ser governada.

Ou seja, não acha que vai existir uma resolução rápida depois daquilo que se passou hoje, não vai ser rápida uma mudança para um novo governo na Venezuela, vai ser algo que se vai estender no tempo.

A história nos mostra quando os Estados Unidos têm intervindo desta forma em outros países, o que tem passado. Há uma grande probabilidade de guerra civil em Venezuela. Isso, com certeza. Os Estados Unidos têm saídas muito fáceis, simples, para a resolução deste conflito pontual. Por exemplo, dizer "ok, houve umas eleições, Urrutia, Corina Machado são os líderes políticos legítimos, vamos colocá-los". A outra que é, eventualmente, a oposição entregou Maduro, houve um acordo de continuar com o regime chavista, mas com a incorporação dos Estados Unidos, pelo menos uma porta para os Estados Unidos gestionarem os recursos naturais da Venezuela, que é o principal interesse político dos Estados Unidos. Mas muito dificilmente isto vai dar em possibilidade de governabilidade em Venezuela. Não só pela diferença entre oposição e oficialismo, mas também pelos interesses dentro da oposição. Ou seja, não só temos a Machado, Urrutia, temos opositores históricos como Cristóbal López, como Capriles, que tiveram que enfrentar a prisão, que tiveram que sair do país. Eventualmente, se a democracia chegar à Venezuela, eles também vão querer receber aquilo pelo que lutaram e começarão os problemas internos dentro da oposição. Mas aqui também é uma questão que tem a ver com os militares. O Maduro continuava no poder e a possibilidade do chavismo continuar no poder existia pelo apoio dos militares. De facto, o que têm tentado fazer Estados Unidos Nos últimos meses, é debilitar ou criar oposição interna dentro dos militares para retirar o seu apoio a Maduro. Não sabemos se isso aconteceu, se não aconteceu, se há facções que eventualmente se despediram. O que sabemos é que eventualmente há helicópteros de guerra dos Estados Unidos a bombardear instalações militares em Venezuela. Portanto, a figura dos militares fica em uma muito má posição interna dentro de Venezuela.

Resta aqui uma declaração para a qual gostava também de ouvir a sua análise e que vai no sentido daquilo que nos estava a explicar, uma declaração do braço direito do Nicolás Maduro e atual ministro da Administração Interna, Diosdado Cabello, que diz numa declaração transmitida pela televisão que o povo, as forças policiais e os militares estão prontas para qualquer situação. Explica que foi levado a cabo um ataque contra a Venezuela e por isso assegura que a força policial está com o regime. Isto para lhe perguntar se o regime venezuelano tem capacidade de resposta para aquilo que foi esta atuação por parte dos Estados Unidos.

Eu acho que o regime venezuelano, as forças de segurança de qualquer tipo em Venezuela não têm possibilidade.

Volto ao contacto com o Marcelo Moriconi Bezerra, que estava a analisar precisamente aquilo que poderá ser a resposta militar venezuelana àquilo que se tem passado. Marcelo, há hipótese, as forças policiais ou militares venezuelanas têm alguma capacidade para dar resposta ou responder àquilo que foi esta ação norte-americana?

Eu acho, como eu dizia, que não há possibilidade de uma resposta direta agora. O que acontece é que isto vai ter uma resolução política, no sentido de eventualmente alguém será colocado no governo e o que pode haver logo é intervenção interna. Ou seja, eu não acho que isto vá se converter numa guerra da Venezuela contra Estados Unidos. Isso é impossível, se não chegar apoio estrangeiro e eventualmente outros países entrarem no conflito, coisa que eu acho que não é normal. O que sim acho é que isto vai dar para violência interna. Ou seja, não vejo no horizonte uma possibilidade de enfrentamento direto entre Estados Unidos e a Venezuela. Sim vejo muito provável, no futuro, ou guerra civil dentro da Venezuela, ou seja, instabilidade política 100%, que possa levar a uma guerra civil ou a movimentos violentos dentro de Venezuela, que eventualmente não terá nenhum interesse Estados Unidos de tentar resolver esse conflito interno e o problema vai ser dos venezuelanos daqui ao futuro.

Marcelo Moriconi, e em relação àquilo que poderá ser uma tentativa da oposição interna de chegar ao poder dentro da Venezuela, poderá haver aqui alguma forma, alguma capacidade negocial para que internamente se consiga chegar de forma pacífica a uma resolução e a uma solução nova ou vai demorar tempo, como nos dizia no início da nossa conversa?

Eu acho que, eventualmente, a solução política é que o governo, que foi aparentemente escolhido de maneira democrática nas eleições, que logo o Maduro não reconheceu, possa assumir o poder, ou que eventualmente se procure uma transição com o que fica do chavismo, do regime chavista na Venezuela, ou eventualmente chamar algumas eleições, eventualmente gestionadas, de alguma maneira, no futuro. Isso pode ser. O que eu acho é que disso não vai sair um líder político legítimo que possa ter o apoio majoritário na população. Ou seja, na prática, Venezuela foi atacada. Os militares venezuelanos foram atacados. E isso acho que dentro do espírito nacionalista das Forças Armadas, a soberania foi posta em causa. E essa oposição supostamente democrática também está detrás de tudo isto. Esta oposição, Corina Machado, chamou a intervenção dos Estados Unidos. Então Corina Machado pode ser amanhã colocada no poder em Venezuela. Obviamente, haverá setores que com o que tem acontecido, esta não era a melhor saída. Com o que tem acontecido, haverá setores que vão apontar Corina Machado e dizer: "Ela que chamou Estados Unidos a bombardear Venezuela". Venezuela foi atacada. Há que ver se houve vítimas ou não houve vítimas, mas as instalações militares dos Estados Unidos foram atacadas. Obviamente, os militares dos Estados Unidos não devem ser tontos. Não há poder militar para ir a uma confrontação direta. Agora, que isto não vai ficar por aqui, a nível interno da Venezuela, isso com certeza.