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Agathe Sousa é campeã mundial de salto em comprimento. A atleta portuguesa conseguiu assegurar a medalha de ouro nos Campeonatos do Mundo de Atletismo de Pista Curta, que decorrem neste momento na Polónia. Domingos Castro, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, é um grande feito desta atleta.

Olá, boa tarde. Sim, um grande feito. Ela merece. Foi uma grande emoção, porque realmente houve ali troca de lugares. Ela estava em primeiro, depois passa para o terceiro e como é de imaginar, foi uma carga de nervos também, mas no final sorriu para nós. Como eu digo, estamos de parabéns. Parabéns a ela, parabéns ao seu treinador, o Mário Nival, porque realmente é uma coisa fantástica e eu até diria mais que esta medalha dela cria mais motivação e força para os atletas que vamos ter ainda hoje pela tarde.

Que vão competir ao final da tarde nos 400 metros.

Nos 400 e temos também o Isaque Nader, que é um dos favoritos à medalha de ouro também.

Ainda sobre a Agathe Sousa, ela repete o feito da Naide Gomes em 2008, em Valência. Há alguma semelhança entre as duas atletas? Pelo menos, se calhar, no talento.

Sim. A Agathe é uma atleta com talento fora de série. Independentemente de tudo isso, ela tem tido alguns problemazinhos num dos joelhos. Ela mesmo hoje não estava no seu melhor com esses problemas, mas felizmente, e também já agora, uma palavra de gratidão à equipa médica da Federação e também ao doutor Gomes Pereira, que tem ajudado nesta recuperação. Mas sem dúvida que é o talento desta grande atleta, que nós ainda temos muitos anos pela frente para contar com ela.

E já conseguiu falar com a atleta?

Sim, já falei com ela. Tivemos um telefonema bastante agradável da Sua Excelência, o senhor Presidente da República, que também já falou conosco e como deves imaginar, a emoção é ainda muito maior.