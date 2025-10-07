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Em direto neste jornal, temos agora o presidente da Câmara das Caldas da Rainha, o independente Vítor Marques, que é também recandidato à autarquia nestas eleições. Vítor Marques, bom dia, obrigada por estar conosco. Ficou surpreendido com este anúncio do Luís Montenegro ou já tinha conhecimento?

Bom dia, obrigado pela oportunidade. Não, não fiquei surpreendido, porque isto é completa demagogia que se vem fazendo há mais de 20 anos, em que é necessário fazer um hospital na zona do Oeste e que os governos sucessivos não dão resposta. Este mesmo primeiro-ministro que deu essas palavras há um ano, um ano e tal, tinha dito que o estudo estava feito e que não havia mais estudos pra fazer. Agora vai dizer que vai fazer um estudo, quando há mais de dois anos teve a oportunidade de começar um estudo e nunca o começou. Portanto, é demagogia pura e simples e acho que nós temos reivindicado e feito um trabalho, um esforço muito grande pra mostrar que a localização da construção de um hospital para servir o Oeste tem que estar integrado na Rede Nacional Hospitalar e que a localização é realmente aqui em Caldas da Rainha. Porque nós fizemos um levantamento dos princípios que deveriam o estudo ter. E fizemo-lo, uma câmara municipal e um governo que há dois anos disse que o estudo era aquele que era pra manter, o estudo estava feito, que agora diz que vai fazer um estudo e teve dois anos pra fazer e não fez. É demagogia eleitoral, é eleitorismo. E lamento que estejam a entreter e a enganar, não os caldenses, a enganar os oesteinos, porque temos necessidade de uma unidade hospitalar em condições pra satisfazer as necessidades já há muito que é exigida e continuam sempre a perder.

Vítor Marques, o que está a dizer é que mesmo preferindo a localização Caldas da Rainha, preferia que o hospital avançasse no Bombarral do que ficar à espera mais tempo?

Não, não foi isso que eu disse, nunca mais ouvi isso. E não seria isso que eu ia dizer. O que eu digo é que houve um estudo que o senhor ministro disse que não alterava. Agora diz que suspendeu pra fazer um estudo novo. Não sei por que não o fez nestes dois anos que está no poder. Há dois anos podia ter feito um estudo e nunca o fez. Os governos sucessivos continuam a adiar esta solução, este problema. E o que eu disse é que as próprias Caldas da Rainha, o município, fizemos um levantamento do conjunto de critérios que são necessários pra tomar uma decisão sobre a localização do hospital. E tem que ser uma decisão feita pelo governo. Não se podem acobardar de não tomar uma decisão, há mais de 20 anos que tarda. E temos toda a certeza e a convicção que o hospital é nas Caldas, não pode ser em outro sítio. Porque é um conjunto de fatores que não podem ser em outro sítio. Há muitos fatores que o dizem.

Mas agora com a suspensão do processo, a construção do hospital fica adiada mais algum tempo.

Infelizmente, porque é isto que os governos sucessivos têm feito, e este não é exceção. Infelizmente, porque não respondem às necessidades do povo, não respondem às necessidades do Oeste. É lamentável que mais uma vez se adiem as soluções e de uma vez por todas, não. É um estudo que se faça o estudo, mas que se tomem decisões e realmente que se veja aquilo que é necessário fazer pelo Oeste. E aquilo que nós apresentamos são tantos fatores que são indicadores, indiciadores, que o hospital deve ser na zona norte do Oeste, nomeadamente em Caldas. E vamos continuar a defender esta questão. Vamos continuar a fazê-lo, obrigados que nos ouçam, porque infelizmente já tomamos várias providências pra sermos ouvidos nos diversos órgãos do Estado e ultimamente nem sequer somos recebidos. Pedimos audiências, convidamos senhor a fazer a visita no nosso território e não o fazem, mas quando é pra fazer campanha, cá estão. Mas é pena quando, a desempenhar as suas funções, nunca tenham a oportunidade de nos poderem ouvir, nos poderem dar respostas e podermos construir um Oeste melhor, um país melhor. Realmente, imenso, que ainda trabalhamos muito clientelismo. Somos independentes, somos pessoas de diversos quadrantes ideológicos, diversos quadrantes políticos, a defender o nosso Oeste, a defender as Caldas da Rainha, e depois vêm os partidos defender os seus clientes, eu realmente imenso que seja isso. E aquilo que um dia o Montenegro em Caldas diz que vamos estudar, no Bombarral, se calhar diz que é no Bombarral, em Torres vai dizer que é em Torres, porque é conforme a sua ocasião