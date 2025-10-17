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Quando ao certo é que começam as condições adversas previstas pelo IPMA?

Temos aqui um sistema frontal com precipitação, que pode ser por vezes forte, especialmente ali no Minho e no litoral. Esta precipitação vai ocorrer essencialmente no norte e centro e começará a partir do domingo. No sábado ainda não se espera praticamente a ocorrência de precipitação. Pode haver alguma precipitação fraca no final do dia na região norte, mas essencialmente é domingo que se vai notar esta mudança do estado do tempo, descida da temperatura, precipitação, e depois no sul, provavelmente, só chegará na segunda-feira alguma precipitação, mas que será, em princípio, fraca. Basicamente, é isto.

O que está na origem desta mudança de temperatura, tendo em conta que na última semana estivemos com temperaturas a rondar os 27 °C?

Isto tem a ver com a posição dos centros de ação. Temos estado sob a influência de um anticiclone que tem estado centrado sobre as Ilhas Britânicas, tem promovido uma corrente de leste com ar mais seco e quente, dias com pouca nebulosidade. Durante o dia a temperatura ainda sobe com relativa facilidade. A massa de ar é relativamente quente, portanto, temos tido estas temperaturas bastante acima do normal e pouca precipitação. Entretanto, esse anticiclone vai perder intensidade, vai permitir a aproximação de sistemas frontais associados a depressões no Atlântico Norte, transporte de massas de ar mais úmidos, ainda assim quentes. Na maior parte do tempo vai-se sentir o tempo abafado, apesar da temperatura diminuir. É essa aproximação de sistemas frontais e sua passagem que vai trazer esta mudança de estado do tempo com ocorrência de precipitação. A próxima semana vai ser caracterizada essencialmente por isso, a passagem de sistemas frontais associados a essas depressões, que irão trazer precipitação. Vai ser mais frequente no norte e centro. No sul, provavelmente não se vai sentir tanto, apesar de poder chover um dia ou outro. No norte e centro, a precipitação vai ser mais persistente, principalmente no Minho e no litoral.