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Para o Portugal continental, teremos os próximos dias com a continuação deste tempo bastante instável, com bastante precipitação e com avisos emitidos para diversas variáveis, sendo que os avisos mais graves, neste momento, são para a agitação marítima, em que temos um aviso de nível vermelho para a costa ocidental durante o dia de hoje, que depois passará ao nível laranja durante o dia de amanhã e depois com um novo desagravamento, já na segunda-feira, para nível amarelo. De qualquer das formas, espera-se que nos dias seguintes continue a haver agitação marítima forte e, portanto, esses avisos deverão ser prolongados e, de novo, até agravados. Temos também o aviso de neve, ainda de nível laranja, agora no período da manhã, mas que poderá ter um desagravamento para amarelo, para as serras do norte e centro, deverendo terminar no final do dia de hoje, embora ainda se espere que a queda de neve se prolongue com alguma intensidade na Serra da Estrela até o final da manhã de amanhã. E depois, com a subida progressiva das temperaturas, já não se espera a continuação destes avisos. Temos também um aviso de vento que na região Sul, nomeadamente no distrito de Faro e de Beja, é ainda de nível laranja até o início da tarde de hoje, mas depois haverá um claro desagravamento, portanto, já sem avisos nos próximos dias. E quanto à precipitação, teremos para o final do dia de hoje um agravamento no Minho, Douro litoral e também no distrito de Aveiro, com aviso amarelo de precipitação, que será por vezes forte nessa região. E depois precipitação forte espera-se de novo a partir de segunda-feira e será uma semana com bastante precipitação e previsivelmente com a emissão de bastantes avisos de precipitação ao longo desses dias