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O apito está dado. Está no ar o "Três Toques" com o Bruno Nogueira.

Está no ar o Batatum.

Vocês hoje estão impossíveis.

Ó Paulo, vamos embora. Vamos deixá-los.

Pergunta do dia. Então vamos lá começar.

Vamos lá com a normalidade.

Exatamente. Pergunta do dia.

A normalidade é a Carla a ganhar, portanto está a repor-se à normalidade.

Claro, então a Carla sabe esta de caras. Em que clube iniciou Giovanni Quenda a formação?

Quem?

Quem? Carla, tínhamos falado disso.

Na minha queda? Eu perdi a tua mensagem ontem à noite.

Apagaste. Apagas as mensagens e depois vem dar nisto. O Giovanni Quenda é jogador do Sporting.

A Elvas ainda tem que eliminar as provas. Portanto, ela faz o reset.

Não vão vocês se espiolhar.

É da bola?

É da bola?

É do Sporting.

Não é só, por que que ele não precisa de futebol?

Vai para o Chelsea por 51 milhões de euros, mas para o ano ainda vai jogar no Sporting por empréstimo do Chelsea.

Então o Chelsea compra, mas empresta logo a seguir.

Compra, mas deixa-o estar aqui para o Zio.

A desenvolver, a crescer mais um bocadinho.

É o buy and lease back. É assim que se chama.

Eu quem?

Buy and lease back.

Exato, era o que eu ia dizer a seguir.

Compras e arrendas a seguir.

Só que ele-

Se quiseres.

Exatamente. Olha, se calhar vou investir com empresário de futebol.

Deixa lá o chocolate.

Empresário do futebol. Andar nos campos de futebol, ver os miúdos e dizer: "Olha, precisas de um agente".

É, e eras tu a dar o cartão.

Era eu a dar o meu cartão aos miúdos.

Ainda usas cartões de visita?

Ainda uso.

Se tu és um vais ficar offline.

Um dia conto-vos uma história sobre o meu cartão de visita que dei ao embaixador José Cutileiro e o comentário que ele fez sobre.

Vais contar agora.

Não, conto agora, não conto. Porque é preciso-

É preciso tempo para isto. Vais dar ideias?

Vou dar hipóteses. Então, primeiro de dezembro, Olivais e Moscavide, Damaiense, Amora, Futebol Benfica, os Pastilhas ou Cova da Piedade. Os Pastilhas.

Pastilhas.

Pastilhas. Pastilhas é um clube histórico.

Pois é.

Foi onde se formou quem? Quem é que se formou também lá?

Existe um grupo chamado Pastilhas?

Este existe.

O Figo, foi o Figo.

O Figo.

Pronto, então querem apostar? No Amora. Ganhou uns Oscars, não é?

Mais.

Por acaso é um filme fantástico, gostei bastante.

Damaiense, Olivais e Moscavide.

Olha, eu não sei.

Cova da Piedade.

Eu vou para-

Por acaso há um grande debate. Eu estava a ler.

Damaiense.

Damaiense. A Maria João vai para o Damaiense.

Olivais e Moscavide.

Noutro dia estava lendo um comentário, não sei, este é um filme para os homens gostarem. Achas que sim?

Acho que não vai vos ser bem, mas isso é outra.

Não vai vos ser bem?

O que vocês estão a falar?

Acho que não.

Acho que não.

Pronto.

Quem?

O Honora.

O filme.

O filme.

Que ganhou o Oscar de melhor filme.

Ninguém sabe o nome.

Depois discutimos isso. Então, Olivais e Moscavide.

Já está lá. Damaiense.

Já está a todos. Então, vamos aqui ao nosso primeiro toque do dia para lembrar o Luis Sá, um jogador que passou por clubes como o Manchester United, francês ele, o Newcastle, o Everton e o Tottenham. Apesar de ter passado por estes clubes todos, não teve uma carreira extraordinária, fulgurante. Era um bom jogador, era um bom avançado. O avançado era um bom avançado, mas o que lhe aconteceu depois de abandonar os relvados é que é digno de nota, porque neste momento ele deixou a carreira de futebolista em 2013. E neste momento, ele tornou-se empresário, criou uma empresa, a Axis Stars, e neste momento a empresa está avaliada em, querem saber?

Sim.

5,1 mil milhões de euros.

Isso é dinheiro.

É um pulinho.

Uns trocos.

O que faz a empresa?

Então, a empresa, o que é que faz? Olha, isto era a minha ideia para a minha empresa, que é gerir carreiras.

Está cheio de ideias.

É gerir carreiras e ligar atletas e celebridades a parceiros de confiança. Portanto, é uma agência.

É uma agência.

É uma agência.

Está muito na moda.

Está muito na moda. Eu se fosse a ele, verificava ali as contas. Mas pronto, porque isto de 5,1 mil milhões de euros, isto é sete vezes mais, isto até parece bíblico, sete vezes mais a fortuna do Cristiano Ronaldo.

Certo.

O patrimônio líquido.

Que estará então nos 800 a 900 milhões.

700 e tal, 800.

Milhões.

Milhões.

Só?

Foi o que eu li.

Deixa saber.

Isto é o patrimônio líquido. Líquido, se calhar é mais.

Só no futebol, ele não está a faturar 200 e tal milhões por ano?

Pois é, eu também achei estranho que o patrimônio líquido dele...

Mais a publicidade e todos os contratos que ele tem.

E os investimentos que tem.

Claro.

Mas se calhar como noutro dia isso-

A menos que não sejam negócios, que sejam perdócios os investimentos em que ele se meteu. Não sei.

Ele outro dia fechou um restaurante em Madrid.

Fechou não foi para lá jantar.

Não sei se foi à falência, mas foi encerrado, era o restaurante dele e do Nadal, mas os dois na cozinha não se atrapalhavam.

Foram os dois a bater bolas.

E aquilo fechou. Mas é isso, o Sá é um destes casos de jogadores que a vida lhes corre muito melhor depois de deixarem o futebol do que quando estavam lá. Não que ele fosse mau jogador, não era, mas pronto. Pior do que isso aconteceu. Este senhor, Petko, espera aí, Petko Gaganchev. Alguma vez ouviram falar do Petko Gaganchev?

A Carla já.

Na Bulgária, o Petko Ganchev é um jogador do clube Arda Kardzhali. Isto foi na Bulgária. O Levski de Sófia resolveu fazer um minuto de silêncio pelo Petko Ganchev. Estas homenagens são bonitas.

Porque era de outro clube ele.

Era de outro clube e o Levski de Sófia disse: "Morreu o Petko Ganchev, fazemos um minuto de silêncio". Só que o Petko Ganchev estava vivo. Não tinha morrido. Enganaram-se. As notícias da morte do Petko Ganchev foram manifestamente exageradas. E ele depois veio dizer: "Olha, eu estou vivo. Agradeço a vossa homenagem, o minuto de silêncio". Isto há pessoas que às vezes deviam era ficar quietas. Não é caladas, é quietas. A direção do clube veio depois apresentar um pedido de desculpas ao antigo jogador, ao Petko, que passou pelo clube também, e diz que na sequência de uma informação errónea que nos chegou sobre o seu falecimento. Acontece.

Quem é que não morre de vez em quando?

Não morre de vez em quando e ressuscita ao fim de três dias. Já aconteceu uma vez há 2000 anos, ali para os lados de Belém.

Está quase a fazer anos.

Está quase a fazer anos. Normalmente acontece ali mais para os lados da Galileia, mas na Bulgária também podia acontecer. Não aconteceu, mas é não perder a esperança.

Antes disso, o contrário. Antes de fazerem a homenagem com ele vivo, do que ele ter morrido e não fazerem a homenagem nenhuma.

Pronto. É uma perspetiva.

Antes vivo do que estar morto. E estar vivo é o contrário de estar morto. O que é isso? Porque estar vivo é o contrário de estar morto. É isso mesmo.

Se tu tiveres aí uma app. Olha esta ideia para um negócio, ó Paulo. Uma app que confirma se as pessoas estão vivas ou estão mortas.

Olha, é boa ideia.

É uma boa ideia.

E tens um minuto para o próximo tópico.

O último é rápido.

Estetoscópio.

Não, eu vou falar do Dan Burn.

Só dá contributos para uma matéria futebolística.

O que é que tem o Dan Burn?

Não é o Dan Brown, é o Dan Burn. O Dan Burn é central do Newcastle. O Newcastle falámos ontem. Ao fim de 70 anos. A história é muito bonita. O Dan Burn também tem uma história bonita. Ele é central, foi formado no clube, depois o clube dispensou, ele depois foi trabalhar com 16 anos para um supermercado como repositor. Entretanto, tinha perdido o dedo anelar porque ficou preso numa rede.

E encontrou?

Não. Ficou mesmo sem. A notícia da morte do anelar do Dan Burn não é manifestamente exagerada. Perdeu o anelar, passou as Passas do Algarve, mas entretanto conseguiu estabelecer-se na primeira equipa do Newcastle. Hoje é um dos símbolos. Marcou um golo na final.

Que grande recuperação!

Espetacular. E pela primeira vez aos 30.

Estás a falar de andebol?

Ou sou-se para presidente do Brasil.

Que insensibilidade.

O Paulo passou estas dificuldades todas e aos 32 anos.

Eu tenho um primo, não tem um rim e é engenheiro.

Pronto. E com esta nos despedimos. Deixa-me só dizer uma coisa, é que o Dan Burn tem os dois rins, pelo menos até agora não foi notícia. Não tem o anelar.

Não tem o anelar e é futebolista.

E é futebolista. Ó Paulo.

E recuperou.

Recuperou e agora é um herói do Newcastle e aos 32 anos foi chamado pela primeira vez à seleção inglesa.

É bonito.

É o primeiro jogador com nove dedos.

É bonito.

A ser chamado à seleção dos Três Leões.

Dava uma pergunta um dia destes.

Olha, vamos responder.

Quantos dedos tem o Dan Burn?

Vamos responder à pergunta do dia.

Nove dedos.

Resposta à pergunta do dia. Olha, a resposta é Dama e S. Ganhou a Maria João.

Ganhou a Maria João. Muito bem. Mas ó Paulo, só estou a pensar no teu primo.

No teu primo engenheiro.

Que esteja tudo bem com o teu primo.

Não, é verdade.