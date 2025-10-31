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Bem-vindos a mais uma edição do "Vamos à Bola", o jornal de esporte na Rádio Observador. A edição de hoje é com o jornalista Carlos Pedro. Bom dia, Carlos.

Bom dia, Nadine.

A pouco mais de uma semana da segunda volta das eleições no Benfica, Rui Costa e João Noronha Lopes sentaram-se frente a frente para debater o futuro do Benfica.

Pelo menos era essa a intenção. Rui Costa e Noronha Lopes trocaram argumentos e acusações num debate que aqueceu quando se falou de redes sociais. Os dois aproximaram posições quando se falou de José Mourinho e também no apelo ao voto no dia 8. Luís Filipe Vieira, Bernardo Silva e os gastos foram outros temas em destaque, mas não só. João Lourenço.

Ataques pessoais, polêmica sobre mensagens no dia da primeira volta, troca constante de treinadores, centralização de direitos televisivos e até claques organizadas. João Noronha Lopes e Rui Costa tiveram esta noite o primeiro debate rumo à segunda volta das eleições do Sport Lisboa e Benfica. Segundo os candidatos, a campanha tem sido suja e os ataques pessoais eram dispensáveis.

O que eu não consigo perceber é que tenha existido alguém da sua campanha, um vice-presidente, que me fez ataques pessoais lamentáveis. Chegou a dizer: "Estou farto das burrices do João Noronha Lopes".

Rui Costa lamenta que a campanha tenha sido má nas redes sociais e acusa a candidatura de Noronha Lopes de descer baixo nas assembleias do clube.

Ontem o seu diretor de campanha me ofendeu de alta a baixo, uma vez mais. Já não bastou aquilo que me disse, chamar a minha mãe numa assembleia. O seu diretor de campanha.

Acusações à parte, Rui Costa recusa insucesso desportivo nos últimos quatro anos.

Contente com isso, não. Mas enquanto benfiquista, quando o Benfica não ganhar, que perca como perdeu ano passado.

João Noronha Lopes acredita que o rodopio de treinadores não faz bem a nenhuma equipa.

Quando nós temos cinco treinadores em quatro anos, como é que podemos ganhar, Rui? Quando nós temos dois treinadores que começam a época com plantel que não foram escolhidos por ele, como é que nós podemos ganhar?

José Mourinho deve ter o futuro garantido no Benfica, pelo menos até o final do contrato.

A exigência de Mourinho, também para ele próprio, é conseguir obter o máximo de resultados possível no Benfica, e o máximo de resultados possível no Benfica são títulos.

Já Noronha Lopes mantém Mourinho, pois o Special One não escolheu o plantel.

Com um treinador que entra como o José Mourinho entrou quando entrou, não é exigível que seja campeão. Obviamente que quer eu, quer o Rui, vamos criar todas as condições para que ele o seja.

A centralização dos direitos televisivos também foi a debate. Rui Costa diz que votou no projeto de Pedro Proença e não na pessoa. Já Noronha Lopes acusa o atual líder encarnado de passar um cheque em branco ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

O jornalista João Lourenço com o resumo do primeiro debate dos candidatos à segunda volta das eleições no Benfica. No sábado da próxima semana, os sócios encarnados voltam a ir às urnas.

Arrancou hoje a jornada número 10 da Primeira Liga. O Sporting volta a receber o Alverca e desta vez não haverá Salvador Bloca.

A estrela do jogo da última terça-feira para a Taça da Liga já regressou aos trabalhos na equipe B. A confirmação foi dada ontem por Rui Borges, em conferência de imprensa. O técnico leonino lembrou o percurso do jovem, a quem deixou rasgados elogios. Hoje o duelo é de novo contra o Alverca, que tem apenas uma vitória e dois empates nos jogos fora de portas. O último foi precisamente em Alvalade. Para Rui Borges, o jogo desta noite é...

História diferente. Campeonato. A motivação, talvez, e o foco seja diferente. Por isso, um jogo totalmente diferente dentro daquilo que é o posicionamento do Alverca. Claro que vamos estar dentro e eles também daquilo que nós temos e daquilo que nós somos, com outros jogadores, com toda a certeza. Acredito que será um jogo com uma dificuldade maior. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, acredito também que a equipe que jogar amanhã entrará com a mesma energia que entrou a equipe que jogou na terça-feira.

Do lado do Alverca, as sensações são semelhantes. O treinador Custódio fala em mais uma oportunidade para a equipe se mostrar.

Um jogo para nos mostrarmos, para mostrar a nossa capacidade, aquilo que possa ser o nosso crescimento. Até de um jogo para o outro é importante também isso. E por isso as expectativas são boas. Sabendo que vamos defrontar o campeão nacional, não vale a pena nós estarmos a falar. Bem orientado, treinador de qualidade.

Custódio, do Alverca, e Rui Borges, do Sporting. Nan, fiz ao este duelo entre Leões e Ripatejanos. Arranca às 20h15 com relato para ouvir na Rádio Observador. Ainda no universo Sporting, os Leões anunciaram uma nova modalidade de venda de ingressos para os jogos fora, que estreia já no dia 8 de novembro, no duelo contra o Santa Clara, nos Açores. Basicamente, o clube vai dar prioridade na compra de bilhetes para jogos fora aos sócios que vivem próximo dos estádios que o Sporting vai visitar ao longo do campeonato.

Falamos agora do futebol sul-americano. O Palmeiras, de Abel Ferreira, está na final da Taça Libertadores da América. O português pode conquistar a competição pela terceira vez na carreira.

Um apuramento histórico conseguido com tons de dramatismo. Na semana passada, o Verdão tinha perdido por 3 x 0 no Equador com a Liga de Quito. No final do encontro, Abel Ferreira disse isto:

Estamos com uma desvantagem grande, mas como disse, 90 minutos no Allianz Park, na minha opinião, é muito tempo.

Tanto tempo que deu pro Palmeiras marcar quatro gols e carimbar o passaporte pra final de 29 de novembro em Lima, no Peru. Rafael Veiga por duas vezes, Ramón Sosa e Bruno Fuchs apontaram os gols da equipe paulista. O técnico português terminou a partida em lágrimas. É a terceira vez que qualifica o Palmeiras para a final da mais importante competição de clubes da América do Sul. Venceu nas outras duas ocasiões. Em 2021, por curiosidade, o embate foi precisamente contra o Flamengo. Hoje, Felipe Luís é o treinador do Mengão, mas há quatro anos era o lateral esquerdo do emblema carioca.

E Carlos, viramos a página agora para os desportos de inverno. Estamos a 100 dias dos Jogos Olímpicos de Inverno e a dois anos de termos um pavilhão de gelo no Seixal.

Um passo importante para o futuro destes desportos no país. Quem o diz é o presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. Pedro Flávio falou com a Rádio Observador. Dá conta de que o país tem já três vagas garantidas, mas assume que há perspectivas de o número poder vir a aumentar. Para isso, é preciso criar melhores condições aos atletas, sobretudo a nível de infraestruturas. Depois, o futuro é risonho.

Vamos ter um crescimento ainda mais evidente, vamos ter mais atletas, mais clubes ainda a dedicarem-se a estas modalidades e é esse o nosso grande objetivo, porque hoje o que nós fazemos é levar estes atletas. Todos estes atletas fazem o seu treino físico em Portugal, mas depois a prática destas modalidades de gelo tem que ser feita fora do país. As nossas Taças de Portugal de patinagem de velocidade são feitas anualmente ou na Holanda ou na Alemanha, porque é aí que estão infraestruturas para podermos desenvolver estas modalidades.

Pedro Flávio, em conversa com o jornalista Martim Madeira, da Rádio Observador. Os Jogos Olímpicos de Inverno decorrem em janeiro, na cidade italiana de Milão. O novo pavilhão, localizado no Seixal, terá um custo estimado em 10 milhões de euros, com previsão de conclusão até o final de 2027.

Fica por aqui o "Vamos à Bola" desta sexta-feira. A edição de hoje foi com o jornalista Carlos Pedro. Carlos, bom fim de semana.

Obrigado, igualmente, Nadine.