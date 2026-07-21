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Bem-vindos a mais uma edição do "Vamos à Bola", o jornal do desporto da Rádio Observador. Hoje, novamente com a edição do jornalista João Lourenço. Muito bom dia, João.

Bom dia, Carlos.

Começamos com a seleção portuguesa e com a primeira entrevista do selecionador Jorge Jesus, que revela que vai mexer pouco na primeira convocatória.

Mexer em duas ou três peças, mas manter o núcleo duro que representou Portugal no Campeonato do Mundo. Em quase uma hora de entrevista ao Canal 11, Jorge Jesus esclareceu as principais ideias para o futuro da equipe das Quinas. Aponta como principal objetivo a conquista do próximo mundial em 2030. Para isso, Jesus vai elaborar convocatórias com base no momento, mas também nos homens fortes da equipe nacional.

Ainda por cima, não tem tanto tempo assim para que eu mudasse vários jogadores que não foram convocáveis para esta nova convocatória. E também não há um leque tão grande de jogadores neste momento. Ao longo dos quatro anos vai aparecer jogadores novos, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, de um mês para o outro, não vai fugir muito daqueles que foram convocados. Dois ou três jogadores novos, uma coisa assim do gênero, mas não vai fugir muito disso.

Se há o núcleo duro, significa que há jogadores com estatuto. JJ afirma que naturalmente há atletas com mais história, mas reforça que as regras são iguais para todos.

Os jogadores têm que ter estatutos diferentes. Têm que ter todos regras iguais. Agora, os jogadores têm que ter estatutos diferentes e os colegas têm que saber que há jogadores que são diferentes. Diferentes pelo seu passado, diferentes pela importância que têm para as equipes. Agora, as regras são iguais para todos.

O selecionador nacional aceitou o desafio de Pedro Proença, pois significava o regresso a Portugal pela porta grande. Jorge Jesus adiciona ainda que em todos os desafios em que entra, o objetivo é ganhar, especialmente quando o Campeonato do Mundo é jogado em casa.

Não só aceitei este projeto da seleção portuguesa porque eu tenho um grande orgulho de ser treinador da seleção do meu país, mas também havia no horizonte o fato de em 2030 o Campeonato do Mundo ser em Portugal, sonhar com essa possibilidade, porque temos todas as condições para o fazer. E nas equipes que eu trabalho, normalmente eu não tenho outra saída.

E para vencer o Campeonato do Mundo, o selecionador nacional diz que o importante em todas as equipes é saber defender e olha para o exemplo da seleção espanhola.

Ganhou a Espanha por quê? Porque defendeu melhor, porque soube defender melhor, soube parar toda aquela qualidade dos jogadores da seleção da França. Isso é o primeiro princípio para tu conquistares. Eu passo muito isto aos meus jogadores quando eu estou nas minhas equipes, não a seleção: tu para conquistares títulos, tens que saber defender bem. Se não se defendes bem, ganhas jogos, vais ganhando alguns jogos, mas nunca ganhas títulos.

JJ volta a referir que quer contar com o antigo internacional português na equipe técnica. Diz que é um hábito que já traz de outros desafios além-fronteiras. Já quanto à primeira convocatória, é já em setembro, com duplo confronto a contar para a Liga das Nações, desafios frente ao País de Gales e à Noruega.

Viramos agora atenções para o futebol de clube. João, o Sporting venceu ontem o Portimonense de manhã e depois goleou à tarde o Estrasburgo.

E no primeiro encontro do dia, à porta fechada, os leões venceram a formação algarvia por um a zero. Daniel Bragança, de pontapé de pênalti, fez o único gol da partida. No entanto, os gols foram guardados para o desafio às portas abertas e já com o olhar dos adeptos, os leões de Rui Borges venceram por 7 x 0 os franceses do Estrasburgo, orientados pelo português Hugo Oliveira. Destaques para alguns dos reforços para esta temporada. Issa Doumbia, Serge Altidore, Silas Anderson e Rodrigo Zalazar fizeram gosto ao pé. Maxi Araújo, Eugeni Catamo e Fotis Ioannidis, cinco meses depois de regressar de lesão, fecharam as contas do marcador. No primeiro jogo de leão ao peito, Rodrigo Zalazar ficou agradado com as dinâmicas da equipe.

"É uma estreia dos sonhos poder debutar com este clube e poder fazê-lo desta maneira. E também estou contente por como a equipe jogou hoje, que creo que fizemos um grande partido e seguir esta dinâmica que falta muito pouco para que comece tudo de bom."

De reforços para jovens promessas, em declarações aos canais oficiais do clube, Fábio Gonçalves faz um balanço positivo do estágio algarvio.

Tem sido muito bom, porque os jogadores e o staff integraram muito bem a mim e aos meus companheiros, aos novos também. Foi muito bom e dá-nos mais motivação para o campeonato, fazermos um bom campeonato.

O Sporting termina assim o estágio no Algarve, três jogos e três vitórias. Os leões têm novo jogo de preparação para a nova temporada, já no próximo sábado. Jogo de apresentação em Alvalade frente aos franceses do Mônaco. Tem relato e comentário aqui na Rádio Observador.

E por falar em reforços, João, João Duran foi oficializado ontem como reforço do Benfica.

Chega por empréstimo do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Os encarnados pagam, neste caso, a priori, um valor superior a seis milhões de euros e ficam com uma opção de compra no final da temporada de 30 milhões. Após assinar o contrato e já de águia ao peito, João Duran aponta todas as atenções para o campeonato nacional.

Tenho expectativas muito grandes agora para estar aqui, jogar o melhor, dar tudo e conquistar o campeonato aqui.

A assinatura de Jhon Durán torna-se assim o quarto reforço desta temporada para o Benfica. No ano passado, pelo Fenerbahçe, conquistou a Supertaça da Turquia, apontou cinco gols em 21 desafios. Também representou, na segunda metade da época, o Zenit de São Petersburgo, conquistou na Rússia o primeiro campeonato nacional da carreira, contribuiu com um golo em seis jogos.

E o Futebol Clube do Porto não quis ficar atrás e anunciou não um, mas dois reforços.

Um pra equipe A e outro pra equipe B. Imbum Hwang, sul-coreano de 29 anos, é o reforço para o meio-campo dos Dragões. Chega dos neerlandeses do PSV. Assina um contrato até 2029, que custou aos cofres do Dragão € 4,5 milhões. Nas primeiras declarações na cidade invicta, Hwang afirma que é um jogador cheio de energia e espera não desapontar os adeptos do Futebol Clube do Porto.

"Sou um jogador que dá tudo no campo, mesmo quando estou cansado. Sou um jogador que quer ir acima dos limites em cada treino e em cada jogo. Com isso, acho que posso alcançar a expectativa dos adeptos. Espero jogar na frente deles o mais cedo possível."

O jogador do Futebol Clube do Porto, ele que no ano passado representou o PSV Eindhoven. Nesta edição do Campeonato do Mundo, Hwang marcou um gol ao serviço da seleção coreana, na vitória da seleção asiática na partida da primeira jornada frente à Chéquia. Já na equipe B, há um regresso. Cardoso Varela está de volta ao Futebol Clube do Porto. Assina um contrato válido também até 2029. No final da temporada 23/24, foi convocado para o Europeu sub-17 e destacou-se como o melhor assistente da prova. Na altura, ainda representava os juniores da equipe da Cidade Invicta. Pouco depois, ou seja, na temporada transata, rumou à Croácia e assinou pelo Dinamo de Zagreb. Agora volta a vestir a camisola azul e branca e já integrou os trabalhos da equipe B.

Em Inglaterra, o Chelsea parte o cofre e garante um internacional britânico por um valor astronômico. Quem, João?

É Morgan Rogers, médio de 27 anos do Aston Villa, que foi convocado para este Campeonato do Mundo e também venceu a Liga Europa ao serviço dos Villans. Vai ser reforço do Chelsea num negócio avaliado em um valor baixíssimo, Carlos, € 137 milhões. O atleta fez na manhã de ontem os testes médicos, ou seja, deve ser oficializado ainda hoje. O valor da transferência ultrapassa em € 11 milhões a verba de outro negócio também para este ano e também na Premier League. O médio britânico Elliott Anderson já foi anunciado como o novo jogador do Manchester City. O valor pago ao Nottingham Forest ascendeu, também um valor muito baixo, € 116 milhões. Já se gastam muitos milhões para a nova temporada na Premier League. Recordar que o Manchester City tem novo treinador e também é comandado por um português, neste caso, como diretor desportivo, Hugo Viana.

Voltamos ao Campeonato do Mundo. O presidente da FIFA diz que a prova foi um sucesso e adia a decisão de realizar um mundial com 64 equipas.

E é um modelo que já foi sugerido para a próxima edição, ou seja, seria testado no Campeonato Mundo de 2030, que terá sede em Portugal, Espanha e Marrocos. No escalão da final, Gianni Infantino afirma que o modelo ainda vai ser estudado. Adianta ainda que o organismo que tutela o futebol mundial vai refletir sobre novas regras de jogo, tanto relacionados com a lei do fora de jogo, como também as pausas para hidratação. Gianni Infantino termina estas declarações a dizer que este Campeonato do Mundo foi um sucesso.

No Estoril Open, dois tenistas portugueses caíram na primeira ronda.

Henrique Rocha perdeu com o finalista vencido em 2024, o espanhol Pedro Martínez. O jovem portuense, o número 123 do ranking ATP, foi afastado com os parciais de 7-5 e 7-5. Já Frederico Silva também perdeu frente ao francês Lucas Van Assche. Derrota pelos parciais de 7-5, 6-7 e também 6-1. Uma partida que durou 3h26min tornou-se o desafio mais longo da história do Estoril Open.

E é com este dado histórico que fechamos o Vamos à Bola hoje com a edição do jornalista João Lourenço.