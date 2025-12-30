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Touchdown! Unbelievable!

Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador, hoje com edição do jornalista Carlos Pedro. Bom dia.

Olá, bom dia.

O Futebol Clube do Porto fechou o ano com um novo triunfo, 2x0 no Dragão com o AVS e atrasa o Benfica na corrida pelo título.

Mantém os mesmos cinco pontos de vantagem para o Sporting, mas agora com 10 de diferença para os encarnados. A equipe de Farioli só marcou na segunda parte, primeiro aos 48 minutos, com um momento de inspiração individual de Samu. Depois, o mesmo Samu de pênalti aos 65 minutos, ampliou para 2x0. O espanhol atingiu a marca dos 30 gols em 45 jogos, acabou depois a partida com algumas queixas físicas. Diogo Costa foi substituído ao intervalo igualmente por questões físicas. O guardião vai hoje ser submetido a novos exames médicos. Quanto ao jogo, Farioli não tem dúvidas: a vitória foi justa.

Depois de ver no início do jogo que eles seguiram uma estratégia clara, que é absolutamente respeitável e o que eles têm de fazer, claro, não é fácil, quando se sabe que cada pontapé de baliza demorava mais de um minuto a jogar e tentavam abrandar o ritmo. Por isso não foi fácil entrar no ritmo. Acho que a segunda parte foi melhor, abordamos com mais iniciativa e isso levou ao resultado, que acho bem merecido.

Do outro lado, apesar da derrota, João Henriques, técnico do AVS, deixa elogios ao trabalho da equipe avense.

A jogar assim, com esta competência e comprometimento, estamos cada vez mais perto de conseguir aquilo que é o primeiro grande objetivo desta equipe, que é conquistar três pontos num jogo. E nós hoje sentimos exatamente isso. Fomos competitivos, delineamos uma estratégia para dificultar que o Futebol Clube do Porto tivesse muitas oportunidades de gol. Eu recordo-me que, salvo erro, grandes oportunidades ou oportunidades claras de gol, tem duas, três situações.

As leituras ao Futebol Clube do Porto 2 x AVS 0, um duelo que contou com a especial atenção do novo reforço portista. O central brasileiro Thiago Silva publicou nas redes sociais um vídeo a assistir ao duelo com o AVS a partir de casa. A Primeira Liga volta agora já em 2026. O Futebol Clube do Porto vai aos Açores defrontar o Santa Clara no domingo. O AVS recebe o Moreirense no sábado. É também a última jornada da primeira volta.

E nesta altura aproxima-se janeiro e com isso a abertura do mercado de transferências. O Benfica continua a negociar André Luís e o Sporting acertou a renovação com um jovem médio.

Os Leões seguraram a permanência de Eduardo Felicíssimo até 2030. Esta época, o médio de 18 anos tem passado entre a Youth League e a equipe B, mas na temporada anterior realizou sete jogos pela equipe principal. Fica agora blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Aos microfones da Sporting TV, Eduardo Felicíssimo não escondeu a satisfação com a renovação do contrato.

Estou muito contente por continuar a representar este clube. É mais um passo em busca dos meus objetivos, continuar a escrever minha história. Demonstra também muito da confiança do clube em mim. Estou muito agradecido por isso e quero continuar a escrever a minha história e trabalhar todos os dias para chegar aos meus objetivos.

Do outro lado da segunda circular, o Benfica continua a tentar fechar o extremo do Rio Ave, André Luís. O negócio está preso por detalhes quanto a valores entre os dois clubes. É o que noticia o jornal A Bola. O mesmo jornal que hoje dá conta de um possível novo empréstimo para Schjelderup, que tem somado poucos minutos com José Mourinho. Entretanto, a Imprensa Desportiva Nacional dá conta também de que Sidney Lopes Cabral, do Estrela da Amadora, já fez exames médicos e prepara-se agora para ser anunciado a qualquer momento como o novo reforço das Águias. Pode ainda ir a tempo de defrontar o Estoril para a Liga já no próximo sábado. Destaque também para o Santa Clara, que oficializou a saída do lateral Matheus Pereira. O brasileiro vai rumar em definitivo ao Toronto FC da MLS. Lá por fora, no Brasil, os portugueses João Silva e Sérgio Oliveira estão de saída do Sport Recife, o clube brasileiro que desceu à série B, tornou pública uma extensa lista de dispensados com 18 nomes, entre eles os do defesa de 26 anos e também do médio ex-Futebol Clube do Porto de 33 anos de idade.

E voltamos ao Benfica para dizer que as Águias aprovaram ontem a nova constituição da SAD do clube.

O novo Conselho de Administração da Benfica SAD foi eleito pelos acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária, numa reunião magna que incluiu ainda a aprovação da política de remunerações dos órgãos sociais para o quadriênio 2025-2029. Assim, Nuno Magalhães vai liderar a mesa da Assembleia Geral, enquanto Rui Costa preside ao Conselho de Administração, na sequência da reeleição como presidente do clube. O Conselho Fiscal fica a cargo de Maria Ema da Assunção Palma e a Comissão de Remunerações passa a ser liderada por João Augusto.

Olhamos agora para a Taça das Nações Africanas. Moçambique já está qualificado para os oitavos de final. Já a seleção da Angola não conseguiu vencer o Egito e precisa agora de um milagre para continuar na competição.

Um empate num jogo em que ia até dominar um adversário do princípio ao fim. Ainda assim, os Palancas Negras não foram além de um empate a zeros. No final das contas, Angola ficou na terceira posição do grupo B com dois pontos e é neste momento um dos quatro melhores terceiros classificados. Mas esse é um cenário que pode mudar com os restantes jogos da última jornada da fase de grupos. Já o Egito somou sete pontos e ficou no primeiro lugar do grupo. Logo a seguir, surge a seleção da África do Sul, que venceu ontem o Zimbábue por 3x2. Nos outros jogos de ontem, o grupo A também ficou fechado. Marrocos deu uma ajuda à seleção angolana e derrotou a Zâmbia por 3x0 e o Mali passou na segunda posição com três pontos, fruto de três empates, o último a zeros com as Ilhas Comores. Quem também já está nos oitavos desta CAN é Moçambique. A equipe de Chiquinho Conde será no mínimo uma das quatro melhores terceiras classificadas e com isso já é garantido que Génesis Catamo não vai participar na meia-final da Taça da Liga contra o Vitória.

E quanto à CAN, hoje há mais futebol africano para ver com o fecho dos grupos C e D.

Tanzânia e Tunísia medem forças a partir das 16h, tal como Uganda e Nigéria. Mais tarde, às 19h, entram em campo Benim e Senegal e também Botsuana e República Democrática do Congo. Jogos que podem impactar no apuramento ou não de Angola.

E continuamos lá por fora. Hoje há também muito futebol inglês para ver, com destaque para o jogo entre Manchester United e os Wolves.

Rúben Amorim encerra um ano complicado em Inglaterra com o lanterna vermelha e condenado à descida Wolverhampton de José Sá, Toti Gomes e Rodrigo Gomes. O português procura alcançar a segunda vitória consecutiva depois do triunfo perante o Newcastle na última jornada. É algo que apenas aconteceu por uma vez esta temporada. Já o Wolves continua a bater recordes negativos e hoje pode alcançar mais um. Se não vencer, torna-se a primeira equipa a terminar a primeira volta da Premier League sem qualquer triunfo. Mas há mais para ver durante esta tarde-noite. O líder Arsenal recebe o Aston Villa em Londres. As equipas estão separadas por apenas três pontos e atenção aos Villans, que levam 11 vitórias consecutivas em todas as competições. Destaque ainda para os encontros Chelsea e Bournemouth, Burnley e Newcastle, Nottingham Forest e Everton e o West Ham de Nuno Espírito Santo defronta em casa o Brighton.

E nas modalidades ficou fechado ontem o ano do voleibol. Hoje é o principal campeonato de futsal que encerra 2025.

E com o Benfica nos dois encontros. No voleibol, as Águias bateram o Clube Kappa nos Açores por 3 x 0 e vão passar o Ano Novo na liderança provisória do campeonato. O Sporting, que liderava a tabela até ontem, só entra em campo no sábado para defrontar o Vitória. Já no futsal, o líder e campeão em título, Benfica, mede forças esta noite com o Ferreira do Zêzere. Em caso de vitória, volta a colocar a vantagem sobre o Sporting nos seis pontos.

É o ponto final do Vamos à Bola. Uma edição do jornalista Carlos Pedro. O Jornal de Desporto da Rádio Observador regressa agora já em 2026.