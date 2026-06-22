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Bem-vindos a mais uma edição do Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador. Hoje com a edição do jornalista Miguel Pina Andrade. Bom dia, Miguel.

Olá, Carlos. Bom dia.

Miguel, a seleção nacional está de olhos postos no próximo adversário. A preparação do jogo de amanhã frente ao Uzbequistão continua. Rúben Dias está de regresso, mas há nova ausência. Tomás Araújo ainda está de fora.

O defesa central voltou a fazer trabalho de ginásio à margem da restante equipa. A penúltima sessão de treinos antes do jogo com o Uzbequistão aconteceu sob temperaturas elevadas em Palm Beach, Miami. Amanhã, às 18h, Portugal entra em campo novamente frente à seleção da Ásia Central para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial.

E antes do treino, Francisco Conceição falou aos jornalistas, diz que está preparado para ser titular.

O jogador da Juventus apresentou o currículo para dizer que está pronto para jogar de início. Aconteceu quando foi questionado sobre o rótulo de espalha-brasas.

Depende do que se quer dizer com espalha-brasas. Eu prefiro ser conhecido e quero ser conhecido como Francisco Conceição, porque espalha-brasas depende, mas se calhar se estiver a falar que é um jogador para entrar nos últimos 10 ou 15 minutos, acho que não é bem assim, porque jogo na Juventus, jogo na liga italiana, tenho sido titular indiscutível na minha equipa e acho que esse papel depende da forma como queremos enquadrar ou definir esse papel. Eu estou aqui, como disse, quer jogue 10 ou 90 minutos, para dar o máximo pela seleção e mostrar que sou mais um para ajudar a seleção a atingir os seus objetivos.

Chico Conceição, que nesta conferência de imprensa foi também questionado se os jogadores se sentem obrigados a jogar para Cristiano Ronaldo. Ora, Conceição diz que nem olha para a cara dos colegas durante o jogo.

Não, eu acho que o Cristiano, com a sua qualidade de fazer gols, acho que não há ninguém como ele nesse capítulo. E nós não temos essa obrigação, essa necessidade de lhe passar a bola. Eu, por exemplo, falo por mim, eu passo a bola pra quem acho que naquele momento está melhor desmarcado. Não é que tenha tempo pra pensar qual é a cara do colega que está ao meu lado, não. Acho que fazemos tudo por instinto, são milésimos de segundo, não há tempo pra isso. E claro que o Cristiano está aqui pra ajudar, como qualquer outro jogador da seleção.

Para o jogo com o Uzbequistão, o jogador português promete uma nova face da equipa portuguesa. Hoje, Portugal volta a treinar em Miami às 15h, hora de Lisboa, quando faltarem 15 minutos para a meia-noite, Roberto Martinez e o jogador fazem a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã frente ao Uzbequistão.

Miguel, olhamos agora para os resultados desta noite, o Campeonato do Mundo, com destaque novamente para Cabo Verde, que continua a surpreender em solo norte-americano.

Foi mais uma noite de caça para os Tubarões Azuis em Miami. Desta vez a presa foi Uruguai. Empataram a dois, o Cabo Verde. A equipa africana até começou a ganhar. Kevin Pina marcou aos 21 minutos. Ainda antes do meio-tempo, o Uruguai deu a volta ao resultado. Max Araújo empatou e assistiu para a reviravolta. O gol do empate surgiu à hora de jogo, com grande gol do livre direto de Élio Varela. Max Araújo ainda voltou a marcar, mas estava em posição irregular. No final do jogo de Cabo Verde, o Observador falou com vários jogadores dos Tubarões Azuis na zona mista. Vozinha foi um deles e o jogador que se tornou estrela neste mundial garante que a equipa não está só para participar, é para competir.

Sim, nós estamos aqui pra competir, respeitamos todos os adversários, trabalhamos muito bem todos os dias e vamos continuar a trabalhar sempre pra competir com qualquer adversário.

Na zona mista, Vozinha falou também do sentimento de ter finalmente a mãe na bancada.

Sim, muito emocionado. Acho que todos nós ficamos felizes de ver os nossos familiares e os nossos pais na bancada e para mim é uma grande satisfação.

Também na zona mista, o jornalista do Observador, Miguel Cordeiro, conversou com Kevin Pina, autor do primeiro gol de Cabo Verde em mundiais. Questionado sobre a possibilidade de apuramento e do fator surpresa de Cabo Verde, Kevin garante que não querem ser só uma surpresa.

Acho que pra nós jogadores, não é uma surpresa pra nós, porque trabalhamos muito e estamos focados, sempre queremos mais e mais. Pro mundo pode ser uma surpresa, mas pra nós não e é um bom sinal que estamos nessa posição pra continuar a mostrar a nossa qualidade, a união que nós temos. Agora é pensar no próximo jogo e estamos muito confiantes.

Palavras dos jogadores de Cabo Verde que recusaram ser apenas um conto de fadas neste mundial. No outro jogo deste grupo H, a Espanha conseguiu a primeira vitória neste Campeonato do Mundo. Goleou a Arábia Saudita por 4 x 0, com destaque para o bis de Oyarzabal. No grupo G, houve mais surpresas. A Bélgica empatou a zero com o Irão e soma apenas dois pontos. Com a vitória sobre a Nova Zelândia por 3 x 1, o Egito é líder isolado. Tudo em aberto, Carlos, nestes dois grupos para a terceira e última jornada.

E ainda no mundial, que jogos temos em menu pra esta segunda-feira, Miguel?

Logo à tarde, os campeões do mundo voltam a entrar em campo, jogam frente à Áustria às 18h, numa partida do grupo J, que pode decidir quem passa em primeiro, já que a seleção austríaca, tal como a Argentina, venceu o primeiro jogo. Depois da hora de jantar, às 22h, França e Iraque entram em campo. Este jogo é do grupo I. À 00h30 é a vez das outras duas equipas deste grupo jogarem, Noruega e Senegal. Já no final da madrugada, às 4h, começa o Jordânia, Algéria, o outro jogo do grupo J.

Miguel, vamos às modalidades dentro dos pavilhões. O Benfica teve um fim de semana perfeito.

A começar pelo hóquei, as Águias conquistaram o campeonato nacional, um título que já escapava há três anos. No Pavilhão da Luz, o Benfica venceu o Sporting por 3 x 1 no terceiro jogo do playoff da final. O Benfica soma o título número 25, tem menos um que o recordista Futebol Clube do Porto. No hóquei feminino, o emblema da Luz deu um passo importante na conquista do título. Venceu o Gupilhares por 7 x 0 no primeiro jogo da final do playoff. Está apenas a uma vitória da revalidação do título nacional desta modalidade. Um troféu que o Benfica vence consecutivamente desde a época de 2012, 2013. O jogo dois joga-se em Gaia, dia 27 de junho.

No futsal, destaque para o título feminino no Benfica e para a vitória importante das Águias no jogo três das finais masculinas.

O Benfica sagrou-se campeão da Liga Feminina Placard ao vencer o Nuno Álvares por 4 x 1 no jogo cinco, o último e decisivo da final do campeonato. E no final do jogo, o treinador das Águias deixou elogios às jogadoras, mas Paulinho Roxo deixa críticas à estrutura vermelha e branca e anuncia a saída.

É a sensação de que o trabalho, desde o primeiro dia de agosto, deu resultado. E se eu for fazer uma retrospectiva dentro daquilo que foi o nosso ano, muito guerreiras foram elas. Ano difícil, com gente tentando diretamente querer mexer no trabalho. E uma coisa é muito certa: eu tirei meu curso sozinho, ninguém mexe no meu trabalho. Muito provavelmente por causa disso eu vou sair. Saio com o coração limpo, saio com a alma lavada e com a consciência de que o burro tem sorte. O que eu tinha para fazer, eu vim e fiz. Que a Maria agora venha e que tenha toda a sorte do mundo.

Paulinho Rocha, o treinador do Benfica, a desejar boa sorte a Maria Martins, vai estar aos comandos das Águias na próxima época. No masculino, as Águias venceram o Sporting no Pavilhão da Luz por 6x5, num jogo que só ficou decidido nos pênaltis. Os Leões estiveram várias vezes em desvantagem, incluindo no prolongamento. Da marca dos seis metros, foram necessários nove batedores diferentes, mas até acabou por falhar o pênalti decisivo. Águias e Leões discutem o título do Campeonato de Futsal Masculino dia 25, às 20h30, no Pavilhão João Rocha.

Miguel, continuamos a todo o gás e olhamos agora para o Campeonato do Mundo de Velocidade. Marc Márquez venceu o Grande Prêmio da República Checa em MotoGP.

O piloto espanhol da Ducati partiu da quinta posição para o lugar mais alto do pódio. O japonês Ai Ogura, da Aprilia, saiu da pole pela primeira vez na carreira, mas acabou em segundo lugar. Francesco Bagnaia, da Ducati, campeão do mundo em 2022 e 2023, fechou o pódio no terceiro lugar. Com a vitória no Grande Prêmio da República Checa, Marc Márquez recupera 62 pontos em apenas duas provas. Está já na quarta posição do campeonato, a 40 do líder Marco Bezzecchi, que mantém os 180 que trazia à partida para esta prova. No próximo fim de semana, o Campeonato do Mundo de Velocidade viaja até à Catedral da Velocidade para o Grande Prêmio dos Países Baixos.

E é em velocidade máxima que terminamos este "Vamos à Bola" com Miguel Pinhandrade.