O excedente das administrações públicas atingiu 546 milhões de euros até novembro, em contabilidade pública, uma melhoria de 1.131 milhões de euros face ao mesmo período de 2018, anunciou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.

Num comunicado que antecede a divulgação da Síntese de Execução Orçamental, que será publicada esta sexta-feira pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o ministério tutelado por Mário Centeno afirma que a execução orçamental em contabilidade pública até novembro “registou um saldo de 546 milhões de euros, refletindo uma melhoria de 1.131 milhões de euros face a 2018, em resultado de um crescimento da receita de 4,5% e da despesa de 3,0%, tendo a despesa primária crescido 3,7%”. As Finanças especificam que a trajetória da receita “traduz o crescimento da atividade económica e do emprego”, enquanto que o aumento da despesa é justificada com “o expressivo crescimento da despesa do SNS em 6,3%”.

Receita fiscal cresce 3,7%, despesa cresce com SNS.

Os dados das Finanças indicam que o IVA cresceu 6,4% no período em análise. “Esta evolução positiva [de toda a receita fiscal] ocorre apesar da redução das taxas de vários impostos, tais como o IRS (aumento do número de escalões e do mínimo de subsistência), o IVA (diminuição da taxa de vários bens e serviços) e o ISP (redução da taxa aplicada à gasolina em 3 cêntimos)”. Ou seja, para Mário Centeno, a dinâmica da receita é “essencialmente justificada pelo bom desempenho da economia”. Quanto às contribuições para a Segurança Social cresceram 8,7% até novembro.

A despesa primária cresceu 3,7%, “influenciada pelo expressivo crescimento da despesa do SNS em 6,3%”. A despesa com salários dos funcionários públicos cresceu 4,7% devido “ao descongelamento faseado das carreiras entre 2018 e 2020”. A partir de janeiro, “mais de meio milhão de funcionários terão novos aumentos das remunerações, com os direitos de progressão acumulados ao longo dos últimos 10 anos a serem pagos pela primeira vez a 100%”.

Este saldo das contas públicas até novembro “ainda não reflete o pagamento do subsídio de Natal dos pensionistas, que ocorre em dezembro”. Por outro lado, a evolução do saldo “em contabilidade pública beneficia de efeitos sem impacto no apuramento em contas nacionais, bem como de operações com efeito negativo apenas em contas nacionais no valor de 786 milhões de euros”, salienta o ministério.