Amigos das três pessoas que morreram num despiste que aconteceu na madrugada de sexta-feira na Segunda Circular decidiram entrar com motas no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, numa alegada homenagem às vítimas na terça-feira, durante o funeral de uma delas, avançou a TVI.

No vídeo, ao qual a TVI teve acesso, é possível ver dezenas de pessoas à porta do cemitério enquanto o carro funerário passa. Momentos depois, e ainda antes de o carro passar as portas de entrada, pelo menos seis motas entraram no local. Segundo a TVI24, a homenagem teve início por volta das 16h.

Já no domingo a Segunda Circular esteve interrompida depois de 150 carros participarem numa outra homenagem aos três jovens que morreram depois de se terem despistado quando alegadamente conduziam a 300km/hora.

A polícia já identificou os condutores que paralisaram a 2ª Circular: tinham estado envolvidos em situações de condução sem carta, sob o efeito de álcool e com matrículas canceladas.