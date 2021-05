O pior cenário começou a desenhar-se no final da semana passada, quando a namorada de Christian Taylor revelou que o atleta tinha sofrido uma lesão. Esta terça-feira, acabou por ser o próprio norte-americano a dar a má notícia: o bicampeão olímpico do triplo salto rompeu o tendão de Aquiles e não vai marcar presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Esforço-me para liderar, inspirar, motivar, encorajar, desafiar e entreter. Todos vocês me mostraram que a minha carreira tem sido mais do que simplesmente saltar para uma caixa de areia e é por isso que seco os meus olhos e continuo em frente. O meu sonho olímpico perdeu-se mas o meu propósito prevalece. Obrigado por isso”, escreveu Taylor no Twitter, confirmando que não será em Tóquio que vai lutar pela terceira medalha de ouro olímpica depois de ter vencido as finais do triplo salto em Londres 2012 e Rio 2016.

I strive to lead, inspire, motivate, encourage, challenge, and entertain. You all have shown me that my career has been more than merely jumping in a sandbox and for that I dry my eyes and push forward. My Olympic dream has been lost but my purpose remains. Thank YOU for that. pic.twitter.com/DkuDI193qw

— Christian Taylor (@Taylored2jump) May 24, 2021