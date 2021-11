Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A situação na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia agrava-se de dia para dia. As autoridades polacas estão a enviar um SMS aos migrantes que estão a tentar entrar no país com a mensagem: “A fronteira polaca está fechada. As autoridades da BLR [Bielorrússia] mentiram. Voltem para Minsk”. Varsóvia recomenda ainda para que as pessoas não tomem “nenhum medicamento” dado pelos soldados bielorrussos.

A mensagem incluiu depois um link para um site do governo da Polónia com informações para os migrantes, advertindo que os medicamentos dados a migrantes na Bielorrússia podem resultar em “envenenamento”.

Alertam também que o simples atravessar a fronteira polaca não os ajudará “a entrar na Alemanha” e que a situação na fronteira está a ser “constantemente monitorizada”. “Não arrisquem! Voltem para Minsk! Voltem para casa! Salvem a vossa vida e saúde!”, apelam as autoridades polacas. O próprio ministro do Interior e da Administração polaca, Mariuz Kamiński, partilhou a mensagem na sua própria conta pessoal do Twitter.

Wczoraj do północy 30941 użytkowników telefonów zagranicznych znajdujących się w obszarze przygranicznym z Białorusią otrzymało SMSy ostrzegające migrantów przed nielegalnym przekroczeniem granicy. pic.twitter.com/Sl1UHgfDJR — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) September 29, 2021

Numa mensagem em inglês, árabe, russo, francês e polaco, o governo de Varsóvia avisa ainda que “as condições atmosféricas podem ser perigosas para a vida e saúde” dos migrantes. “Qualquer tentativa de esconder e dormir ao relento (no exterior) pode acabar tragicamente.”

De acordo com a Al Jazeera, há algumas fontes que alegam que a polícia bielorrussa tem dado comprimentos contendo metadona para que os migrantes consigam “sobreviver” às difíceis condições que enfrentam.

Nas últimas horas, surgiu também um vídeo nas redes sociais, difundido pelo canal de televisivo russo Russia Today, que mostra vários migrantes a entoar um cântico e a mostrar cartazes com a palavra “Sorry” (Desculpa).

Mais de dois mil migrantes, incluindo curdos do Médio Oriente, estão bloqueados há vários dias num acampamento improvisado no lado bielorrusso da fronteira com a Polónia, onde têm de fazer fogueiras para resistirem às temperaturas próximas dos 0 graus. Esta quinta-feira, mais 460 refugiados tentaram cruzar a fronteira.

A Polónia, Letónia e Lituânia, os países onde os migrantes têm entrado ilegalmente desde o início do ano, acusam a Bielorrússia de provocar deliberadamente esta crise, conduzindo os migrantes às fronteiras, como forma de chantagem e retaliação face às sanções impostas pela União Europeia.

O Presidente bielorrusso acusou ainda a Polónia de estar à procura de uma guerra, dizendo que a crise migratória é um pretexto para reforçar o dispositivo militar na fronteira e que os tanques de guerra que o país enviou não servem para dispersar migrantes.

O governo polaco descreve a situação como uma “guerra híbrida” e Morawiecki sublinhou que “fechar a fronteira” é “do interesse nacional da Polónia”, sublinhando que a situação também ameaça a estabilidade e segurança de toda a União Europeia.