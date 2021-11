As autoridades polacas disseram que 468 pessoas tentaram cruzar esta quinta-feira a fronteira ilegalmente, enquanto o primeiro-ministro da Polónia afirmou que o país e os Estados bálticos estão empenhados na proteção da paz e da segurança na Europa.

Através de mensagens na rede social Twitter, a Guarda Fronteiriça polaca afirmou que além do registo das 468 entradas nas últimas 24 horas, emitiu pelo menos 42 ordens de expulsão.

Desde o princípio do ano que a Guarda Fronteiriça registou à volta de 32 mil tentativas de entrada na Polónia através da Bielorrússia: quase 17.300 em outubro, cerca de 7.700 em setembro e mais de 3.500 em agosto.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawieck, assegurou através do Twitter que a “Polónia e os Estados bálticos protegem as fronteiras, protegendo a paz e a estabilidade na Europa”.

Poland and the Baltic states protect their borders guarding peace and stability in Europe. We have full support of NATO and the EU. Unity and tightening the sanctions are currently the most urgent responses to the BY hybrid attack. Thank you Charles Michel @eucopresident. pic.twitter.com/V6HYCKQSn8

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 10, 2021