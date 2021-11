Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A socialite britânica Ghislaine Maxwell, suspeita de ter ajudado o milionário Jeffrey Epstein nos seus crimes sexuais recrutando várias das vítimas, começa este mês a ser julgada em Nova Iorque, com a seleção dos membros do júri, o primeiro passo do julgamento, a arrancar esta terça-feira.

Maxwell, que foi namorada de Epstein na década de 1990, manteve-se ligada ao milionário durante as três décadas seguintes, mesmo depois do fim do namoro, e teve um papel ainda hoje bastante obscuro na rede de tráfico sexual em torno do milionário norte-americano. Teria sido Maxwell a recrutar e a treinar as jovens que viriam a sofrer abusos sexuais às mãos de Epstein, que se suicidou em agosto de 2019 na prisão, quando aguardava julgamento pelos seus crimes.

Foram já várias as jovens que acusaram Maxwell de as ter recrutado para a rede de Epstein, mas a britânica tem recusado todas as acusações de que é alvo.

Ghislaine Maxwell foi detida em julho de 2020 por suspeitas de crimes sexuais, conspiração e perjúrio, e vai agora ser julgada em Nova Iorque, num processo que se espera que ajude a compreender melhor os contornos do caso de Epstein — que, com o suicídio, acabaria por escapar ao julgamento e ao apuramento dos factos. Segundo a procuradora de Manhattan, Audrey Strauss, Maxwell “teve um papel crítico ao ajudar Epstein a identificar, relacionar-se e seduzir com vítimas menores de idade” e, “em alguns casos, Maxwell participou nos abusos“.

Porém, a juíza Alison Nathan, que vai julgar o caso, já veio garantir que quer evitar que o julgamento de Maxwell se transforme numa operação de vingança contra Epstein ou numa avaliação do modo como as autoridades lidaram com o caso de Epstein ao longo dos anos.

Ao jornal britânico The Guardian, a advogada norte-americana Moira Penza, que foi procuradora no caso do culto sexual NXIVM, resumiu o que está em causa: “Jeffrey Epstein está morto. A juíza Nathan está obviamente preocupada com um preconceito indevido contra Maxwell, e vai garantir que ela tem um julgamento justo. Isto é o julgamento dela. Não é o julgamento de Jeffrey Epstein.”