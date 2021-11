Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal passou do nível de “alarme” relativamente à pandemia de Covid-19 para o de “alerta”. À Rádio Observador, Carlos Robalo Cordeiro, o especialista que integra o gabinete de crise da Ordem dos Médicos, confirmou aquilo que já havia dito ao Público esta segunda-feira: “O nível de alarme foi ultrapassado hoje.” Solução? “Vamos ter de começar a tomar algumas medidas mais eficazes, como distância social ou teletrabalho“.

O médico diz que é preciso “diminuir a lotação em determinados eventos” e, referindo-se ao jogo da seleção nacional de futebol deste domingo, deixou a crítica: “Não possível ver aquilo que aconteceu ontem, milhares de pessoas umas em cima das outras sem máscara”. “Não há dúvida de que estamos com uma subida exponencial”, adiantou.

Robalo Cordeiro disse também que em setembro Portugal estava num nível “residual” de alerta e que rapidamente passou para um dos níveis mais altos do indicador criados pelo Instituto Superior Técnico e a Ordem dos Médicos. O médico frisou que “indicador está com uma tendência ascendente e essa tendência tem de ser invertida com medidas como diminuir a proximidade entre pessoas”. Além disso, referiu que é necessário fazer “um processo de terceira dose vacinal com rapidez e eficácia” para poder inverter esta tendência.

Ao Público, o médico que dirige o serviço de pneumologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra adiantou que já nota as consequências deste crescimento de casos. “Não é a mesma coisa que no ano passado [nesta altura havia cerca de seis mil novos casos por dia, entre 70 a 90 mortes, quase três mil doentes internados], mas, se não formos rápidos a vacinar com a terceira dose as pessoas mais idosas, mais fragilizadas, e se não acionarmos uma série de medidas, vamos ter um maior impacto da Covid-19”, disse a este jornal.

Nas últimas 24 horas, foram registados 974 casos, sendo a pior segunda-feira desde 30 de agosto. Contaram-se ainda oito mortes. O R(t) atinge 1,17 e não estava tão alto desde julho. De acordo com o indicador de Robalo Cordeiro, o R(t) está a 1,22. Nos últimos seis dias Portugal contou diariamente mais de mil casos diários.