Portugal continua no vermelho. Incidência ultrapassa 150 casos por 100 mil habitantes e R(t) volta a subir

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), foram ainda registadas mais oito mortes. Metade (quatro) ocorreram no Centro, tendo-se reportado mais dois óbitos em Lisboa e Vale do Tejo, um no Algarve e um na Madeira.

No que diz respeito às idades, dois dos óbitos ocorrem em homens entre os 70 e os 79 anos. Maior parte das mortes ocorreu em pessoas com mais de 80 anos (dois homens e quatro mulheres).