No primeiro dia de julgamento, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, acusado do crime de prevaricação pelo Ministério Público, admitiu ter sido “incauto” ao ter assinado a procuração que deu plenos poderes a um advogado externo à autarquia para que representasse o município no litígio judicial que tinha com a empresa Selminho, imobiliária da família do autarca. Esta quarta-feira coletivo de juízes irá ouvir, etre outras testemunhas, o chefe de gabinete que sugeriu a Rui Moreira assinar a tal procuração em 2013, Azeredo Lopes, e o advogado que representou a câmara em tribunal, Pedro Neves de Sousa, sendo ambos peças chave no processo.

O ex-chefe de gabinete de Rui Moreira, em funções entre 2013 a 2015, chegou ao tribunal pelas 9h15 e, tal como tinha feito no dia anterior o autarca do Porto, também optou por não falar aos jornalistas. Como o Observador avançou ontem, Rui Moreira pretende estar presente em todas as sessões do julgamento do chamado Caso Selminho. Esta manhã, também já se encontra no tribunal para assistir ao segundo dia julgamento.

O Ministério Público arrolou 20 testemunhas no processo e que serão ouvidas até esta quinta-feira, sendo que a sessão marcada para o próximo dia 24 de novembro está reservada às testemunhas propostas pela defesa de Rui Moreira, como Pedro Baganha, atual vereador do urbanismo do município do Porto, Paulo Morais, vice-presidente da autarquia entre 2002 e 2005, ou Gonçalo Gonçalves, antigo vereador do urbanismo na era de Rui Rio.