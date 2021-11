Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A EDP Comercial, a maior empresa comercializadora de eletricidade e gás natural em Portugal, começou a comunicar a atualização dos preços dos contratos para os clientes domésticos que vão estar em vigor no próximo ano e que passa por uma subida média de 2,4% face a janeiro do ano passado.

“Esta atualização, que se traduz numa variação média de 90 cêntimos por mês, é assegurada mesmo num contexto de subida relevante dos preços de energia no mercado grossista e deverá manter-se inalterada ao longo de todo o ano de 2022. A EDP Comercial dá assim continuidade à estratégia de estabilidade de preços que permitiu manter inalterados os preços dos clientes também em 2021, quando o mercado de energia atingiu valores recorde”, refere Vera Pinto Pereira, presidente da EDP Comercial, numa declaração enviada aos jornais. A elétrica abastece 74% dos cerca de 5,4 milhões de consumidores domésticos que estão em regime de mercado.

Segundo a EDP, a subida média de 2,4% “está em linha com o mercado regulado” a partir de 1 de janeiro do próximo ano. No entanto, esta comparação necessita de algumas explicações. Em primeiro lugar, a tarifa regulada da eletricidade fixada pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) foi revista em alta duas vezes este ano, uma em julho e outra em outubro, de forma a acomodar a escalada nos mercados grossistas da eletricidade. E a EDP Comercial, que tem mais foi uma das comercializadoras no mercado liberalizado que não mexeu este ano nos preços dos contratos já em vigor.

Por outro lado, a comparação é feita face a 2022. A proposta da ERSE para o próximo ano prevê uma subida de 0,2% face aos preços médios anuais praticados em 2021 (e que incorporam dois aumentos extraordinários) e uma descida de 3,4% face aos valores praticados no último trimestre que reflectem o efeito dos dois aumentos extraordinários efetuados. Logo, as variações de preços da tarifa regulada e da EDP não são diretamente comparáveis.

A atualização de preços agora anunciada pela elétrica reflete também as medidas adotadas pelo Governo e pela ERSE que permitiram compensar o impacto do agravamento do custo da energia com uma descida significativa nas tarifas de acesso ao sistema.

Na sequência do anúncio do pacote de 800 milhões de euros, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, manifestou a expetativa de que as elétricas em regime de mercado — e cuja política comercial o Governo não controla — não aumentassem os preços aos clientes finais do segmento doméstico, uma vez que a tarifa regulada também não iria subir. Mas a verdade é que já tinha subido duas vezes em 2021, o que também permitiu travar o impacto do recorde dos preços grossistas nas tarifas de 2022.