Morreu o advogado António Serra Lopes

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

António Serra Lopes, um dos mais destacados advogados da sua geração, morreu esta sexta-feira, comunicou a Ordem dos Advogados. Serra Lopes tinha 87 anos.

No Facebook, a filha, a jornalista Inês Serra Lopes, recordou o pai, “vertical, intransigente, divertido, extraordinariamente inteligente, com o maior sentido de humor e uma imaginação verdadeiramente prodigiosa”. “Um dos melhores advogados da sua geração”, “foi muito mais do que isso”, um homem que “seguiu a vida cortando a direito, fazendo sempre, exclusivamente, o que a sua consciência ditava” e “um pilar fundamental” da sua família.

“Por toda a parte encontro pessoas, as mais diversas, que têm uma palavra, uma lembrança, um sorriso, um piada, uma das inúmeras e inultrapassáveis histórias do meu pai. Muito orgulho, querido pai. Deve estar sentado à direita do Pai, a contar-lhe as suas histórias. Vão ouvir-se gargalhadas no céu! Descansa em paz. You’ve earned it!”, escreveu Inês Serra Lopes.