(em atualização)

Cinco minutos do Lyon-Marselha, canto na esquerda do ataque dos visitantes. Dimitri Payet, a grande figura do Marselha, deslocou-se até à bandeirola de canto para cobrar a bola parada. Da bancada, uma garrafa de água completamente cheia voou em direção à cabeça do francês, atingindo-o em cheio. O árbitro decidiu interromper o jogo, que permanece parado, e enviou as duas equipas de regresso ao balneário — para onde Payet foi com um saco de gelo na cara.

.@Ligue1UberEats ???????? | Lyon 0 x 0 Marseille 3 minutos e Jogo Interrompido por agressões dos adeptos a Payet ???? As apostas começam aqui https://t.co/dgfHNvXQ2G #Ligue1ELEVEN pic.twitter.com/Neq3U9e7Io — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 21, 2021

De acordo com a imprensa francesa, o agressor já foi identificado e retirado da Groupama Arena — não sem antes levar uma espécie de chamada de atenção personificada numa chapada por parte de um elemento da mesma claque. De recordar que esta não é a primeira vez que Payet tem aventuras com garrafas de água: no final de agosto, contra o Nice, o jogo do Marselha também foi interrompido na sequência de uma invasão de campo por parte dos adeptos depois de o avançado ter devolvido à bancada uma garrafa que lhe tinha sido atirada.

De acordo com a Amazon Prime, que estava a transmitir a partida para o universo francês, Payet está “transtornado” e o árbitro da partida não pretende recomeçar o jogo ainda este domingo.