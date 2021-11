Como vai ser a saúde no futuro? Como é que as entidades de saúde podem atuar para dar resposta às alterações climáticas? E o que esperar da construção de uma União Europeia da Saúde? Estas são algumas das questões a que as Pfizer Talks pretendem dar resposta ou, pelo menos, abrir à discussão. É verdade: nestas conversas fala-se de saúde, mas não só.

O quê, quem, como e onde

3S: Saúde, Sociedade e Sustentabilidade. Estes serão os três grandes temas a ser falados na terceira temporada das Pfizer Talks. Recentemente lançada pela Pfizer Portugal, conta com a presença de figuras incontornáveis da sociedade portuguesa. As conversas, essas serão informais e à base de trocas de opinião, em que estes entendidos no assunto nos contarão a sua visão acerca da Saúde e a sua relação com a economia e com a sociedade. Os episódios das Pfizer Talks vão estar disponíveis nas redes sociais da farmacêutica — Facebook e YouTube. E se é fã de podcasts, vai ficar satisfeito por saber que esta temporada também será disponibilizada neste formato, permitindo o acesso à totalidade das conversas, para que não perca nada.

Estas conversas são sobre saúde, mas não só

E porquê falar sobre saúde e outros temas? Paulo Teixeira, Diretor Geral da Pfizer Portugal responde: “A Saúde é uma causa e uma consequência de muito do que acontece na nossa vida colectiva. Os cuidados de saúde são essenciais para termos uma sociedade mais próspera e com mais qualidade de vida. Na Pfizer, preocupamo-nos em debater os temas que mais preocupam a sociedade e que têm impacto na vida de todos nós. Por isso, nesta nova temporada, vamos abrir o ângulo da lente e olhar para a Saúde e a sua relação com a economia e com a sociedade”. Por isso, falar sobre saúde nunca pode ser falar “só” sobre saúde. Paulo Teixeira avança ainda: “abordaremos que impactos vão sofrer e que resposta devem dar as entidades do setor da saúde às alterações climáticas, o que esperar da construção de uma União Europeia da Saúde. Por outro lado, os sucessos da melhoria dos níveis médios de saúde geram também questões novas, como o futuro e a sustentabilidade da economia face a um aumento da esperança de vida. Iremos falar sobre a economia da longevidade e sobre os horizontes e limites éticos da investigação clínica, grande motor da inovação em saúde”.

Como foi o primeiro episódio?

Luís Portela, ex-Presidente da farmacêutica Bial, foi quem “abriu” a terceira temporada das Pfizer Talks para falar daquele que não podia deixar de ser o primeiro tema a ser discutido: a indústria farmacêutica. O panorama nacional foi, claro, abordado nesta conversa. Inovação é um assunto nada estranho a Luis Portela, que dedicou grande parte da sua carreira profissional à indústria financeira, 42 desses anos a liderar a primeira farmacêutica internacional de inovação de origem portuguesa. Contudo, os episódios anteriores – que ainda pode ver (ou rever) – contaram com a presença de muitos outros especialistas nos mais diversos assuntos relacionados com saúde.

