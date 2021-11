Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais de 634 mil consumidores receberam na sua conta o reembolso correspondente a 10 cêntimos por litro para 50 litros por mês na compra de combustíveis. Segundo um comunicado do Ministério das Finanças, em menos de duas semanas de vigência do programa Autovoucher, foram 634 mil os contribuintes que receberam a transferência na sua conta bancária, o que equivale a mais de três milhões de euros, suportados pelo Estado.

Até ao momento, estão inscritos no programa Ivaucher e com acesso a este novo serviço 1,3 milhões de consumidores. O Ministério das Finanças sinaliza ainda que o Autovoucher está disponível em mais de 3.000 postos de combustível, o que equivale a quase toda a rede de estações de serviço em Portugal.

O programa Autovoucher, que arrancou a 10 de novembro, foi um mecanismos criado pelo Governo para compensar os automobilistas particulares pelo aumento do preço dos combustíveis. O Estado vai reembolsar o equivalente a 10 cêntimos por 50 litros de combustível todos os meses entre novembro e março do próximo ano. São elegíveis todas as despesas realizadas nas estações de serviço desde que o pagamento seja feito com cartão de uma conta bancária associada ao número de contribuinte. E desde que o consumidor se inscreva no site do Ivaucher.