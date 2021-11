Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sem o habitual camuflado – mas nem por isso distante das cores a que os portugueses já se habituaram – o anterior coordenador da Task Force para a vacinação foi a Évora falar sobre a experiência que liderou. O vice-almirante Gouveia e Melo sublinhou que, num processo como esse, “muitas vezes as decisões têm que ser feitas contra vontade de grupos ou de interesses”.

Puxando atrás a fita do tempo e recuando ao dia em que Portugal vacinou 160 mil pessoas em 24 horas, Gouveia e Melo colocou a assistência a pensar em países de maior dimensão (como os Estados Unidos ou a Alemanha) para mostrar que Portugal foi capaz de ir além.

“Chegámos a vacinar, no pico, 160 mil pessoas por dia, isto é é 1,6% da população. Estivemos vários dias a vacinar acima de 1% da população. Nem os Estados Unidos ou a Alemanha, por exemplo, à escala conseguiram vacinar 1,6% do total da população”, apontou Gouveia e Melo antes de falar nos desafios de enfrentar a “vontade de grupos ou interesses”.

Num processo como este, “muitas vezes as decisões têm de ser feitas contra a vontade de grupos ou de interesses. Tem de haver coragem para tomar essa decisão. Quando há incerteza é preciso decidir com a boa informação que temos nesse momento”, apontou Gouveia e Melo.

Não decidir ou adiar uma decisão poderia significar a paragem no processo de vacinação e isso, aponta, era sinónimo de mais mortes em Portugal: “Esperar pela informação perfeita significa parar com a vacinação e atrasar o processo. Estavam pessoas a morrer por não terem acesso à vacina”.

“Tínhamos uma urgência muito grande de vacinar a população portuguesa. Era necessário criar empatia com os diversos atores do sistema. Sem empatia é muito difícil conseguir agregar as pessoas a um processo desta dimensão”, apontou o Vice-almirante que se retirou do processo há algumas semanas.